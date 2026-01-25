На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
Захарова назвала петицию о замене бюста Пушкина в Одессе сатанинским балом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о предложении заменить бюст Пушкина в Одессе на памятник блогеру, отметив драматичность происходящего.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала новость о выдвижении на Украине петиции по замене бюста Александра Пушкина в Одессе на памятник блогеру, передает ТАСС.
Она заявила: «Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не пропавший дом, а пропавшая страна. Швондеры с опорой на Шариковых правят свой сатанинский бал».
Захарова также добавила, что «какая страна, такие и герои». Ее комментарии прозвучали в ответ на появление соответствующей петиции.
Петиция о замене бюста Александра Пушкина на памятник блогеру вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом дискуссии как на Украине, так и за ее пределами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в центре Одессы на бюст президента США Дональда Трампа.
В Париже на территории Русского духовно-культурного православного центра состоялось открытие памятника Александру Пушкину в присутствии его потомков и дипломатов.
В столице Украины с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, большинство из которых лишились упоминания многих российских деятелей.