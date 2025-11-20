В Париже открылся памятник Пушкину

Церемония открытия памятника Пушкину прошла в Париже

Tекст: Тимур Шайдуллин

Памятник поэту Александру Пушкину открыли в четверг на территории русского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ) в Париже, сообщает РИА «Новости». В церемонии приняли участие представители посольства России во Франции, священнослужители Русской православной церкви, общественные деятели Парижа и потомки поэта, приехавшие из Бельгии – Александр Александрович Пушкин с супругой.

Памятник был торжественно открыт под музыку Петра Чайковского послом России Алексеем Мешковым, который перерезал красную ленточку. После этого участники мероприятия возложили к монументу цветы.

Скульптура выполнена Александром Таратыновым и изображает Пушкина в сюртуке XIX века и цилиндре. По словам посла Мешкова, «трудно представить себе более русского поэта и писателя, истинного патриота», а говорить по-русски значит «говорить на пушкинском языке».

Он также отметил, что памятник символизирует прочные духовные связи между Россией и Францией, подчеркивая роль культуры и литературы как объединяющего начала. Потомок поэта Александр Александрович отметил, что рад быть здесь в этот день и поблагодарил организаторов церемонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Парижа начала расследование из-за вывешенного на Триумфальной арке плаката с лозунгом о советских солдатах.

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал закрытие памятника Пушкину в Одессе «плевком» в историю.

Рабочие в центре Одессы заколотили досками памятник Александру Пушкину.

