Россия назвала договор с Венесуэлой безальтернативным ориентиром
Посол России Мелик-Багдасаров встретился с главой МИД Венесуэлы Хилем в Каракасе
Вступивший в силу договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой остается безальтернативным ориентиром для дальнейшего развития отношений двух стран, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«Вступивший в силу межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве является безальтернативным ориентиром для дальнейшего всестороннего укрепления наших отношений», – приводит слова посла РИА «Новости».
Он отметил, что выполнение задач, определенных в ходе контактов на высшем уровне, в том числе по итогам 19-го заседания российско-венесуэльской межправительственной комиссии, будет продолжено.
В ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Мелик-Багдасаров вновь выразил поддержку и солидарность России с народом и правительством Венесуэлы, а также подтвердил законность требований Каракаса по немедленному освобождению президента Николаса Мадуро и его супруги, похищенных в ходе вооруженной агрессии США.
По словам посла, трагические последствия нападения, в результате которого погибли около 100 гражданских и военных, требуют сурового осуждения, тщательного расследования и наказания виновных. Мелик-Багдасаров подчеркнул, что жертвы нападения защищали конституционный строй и президента страны, не представляя угрозы агрессору.
Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и дальнейшее развитие сотрудничества, включая активное внешнеполитическое взаимодействие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле. МИД Венесуэлы Хиль заявил о продолжении сотрудничества с Россией.