VK установил медиасервисы в каждый пятый новый китайский автомобиль в России

VK интегрировал VK Видео, VK Музыку и Дзен в 20% новых китайских машин в России

Tекст: Валерия Городецкая

В 2025 году приложения VK Видео, VK Музыка и Дзен доступны более чем на 120 тыс. автомобилей таких марок, как Chery, Omoda, Jaecoo, Changan, Exeed, GAC, Voyah и Aito Seres, сообщили в VK. До конца 2026 года медиасервисы VK появятся еще на десяти новых моделях китайских производителей.

Самыми популярными среди пользователей оказались сервисы VK Видео и VK Музыка. По статистике, в 2025 году VK Видео в среднем смотрели около десяти минут за поездку, что составляет до трети времени большинства поездок. Водители часто включают шоу и детский контент для фонового просмотра, а также используют сервис для развлечения детей на задних сиденьях.

«Возможности медиаоборудования современных автомобилей все чаще учитывают потребность людей в удобном потреблении контента в пути. Пользователи выбирают форматы для прослушивания в дороге – например, подкасты, интервью и разговорные шоу, доступные в VK Видео», – отметил вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин. Он подчеркнул, что компания фокусируется на развитии сервисов для разных сценариев использования – как во время движения, так и во время остановки.

VK начала устанавливать свои медиасервисы на мультимедийные системы в новых автомобилях, продаваемых в России, с конца 2024 года.