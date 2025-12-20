Более 8,5 млн школьников прошли занятия курса «Россия – мои горизонты»

Tекст: Тимур Шайдуллин

По итогам первого полугодия 2025/26 учебного года курс «Россия – мои горизонты» охватил более 8,5 млн учеников 6–11 классов по всей стране. Фонд Гуманитарных Проектов, федеральный оператор Единой модели профориентации «Билет в будущее», в партнерстве с Обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России через современные форматы познакомили ребят с востребованными профессиями в легкой промышленности, судостроении, пищевой промышленности, космической и энергетической отраслях и другими.

За первое полугодие учащиеся прошли 16 внеурочных занятий, включая профориентационные, практико-ориентированные и отраслевые, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отраслевые занятия, подготовленные Фондом Гуманитарных Проектов совместно с Обществом «Знание», включают в том числе 25 уникальных просветительских видеороликов, адаптированных под разные возрастные категории. На занятиях участники курса познакомились с ведущими компаниями и предприятиями страны.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил: «Курс «Россия – мои горизонты» – это живой, востребованный проект, который помогает миллионам школьников по всей стране осознанно выбрать свой профессиональный путь». Он подчеркнул, что развитие курса и включение регионального компонента укрепляет связь образования и будущего каждого школьника.

На платформе «Билет в будущее» за первое полугодие было скачано 3 миллиона сценариев занятий, а наибольшей популярностью пользовались профориентационные занятия «Открой свое будущее» и «Познаю себя». Особое внимание уделялось отраслевым занятиям, адаптированным под регионы, что дало возможность школьникам познакомиться с рынком труда своего края.

Внедрение регионального компонента позволило регионам России замещать занятия курса темами, актуальными для местной экономики. Например, школьники из Луганской Народной Республики участвовали в занятиях, полностью адаптированных под ключевые отрасли региона, а такие регионы как Камчатский край, Дагестан, Свердловская область и другие сделали акцент на собственных экономических специализациях.

Очно в рамках курса прошло множество мероприятий: профориентационный форум во Владивостоке объединил более 150 тыс. участников из 62 регионов, а в открытых встречах с отраслевыми экспертами участвовали около 4 тыс. школьников в различных регионах страны. Регионы-лидеры по количеству очных заявок – Московская область, Москва, Краснодарский край, Петербург, Челябинская, Омская, Самарская и Новосибирская области.

В 2025 году курс «Россия – мои горизонты» был включен в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и получил статус Электронного образовательного ресурса, подтверждающий его соответствие государственным стандартам качества.

