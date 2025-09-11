В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.0 комментариев
В Национальном центре «Россия» представили проекты поддержки молодежи и детей
Старт серии тематических программ «Платформа будущего: 100 проектов России» прошел в Национальном центре «Россия».
На встрече озвучили новые инициативы по развитию потенциала детей и молодежи, направленные на выполнение национальных целей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что важнейшая задача – создать условия для реализации каждого человека и воспитания патриотичной, ответственной личности.
В рамках нового национального проекта «Молодежь и дети» запланировано 183 мероприятия. За последние пять лет, по словам Чернышенко, в России построили более 1700 школ, открыли свыше 100 детсадов, обновили более 5000 школ. Для профориентации внедряют проекты, такие как «Билет в будущее», а курс «Россия – мои горизонты» охватил более 8,5 млн школьников. С 2025 года в регионах начнут работу отдельные программы профориентации.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что школа играет ключевую роль в выборе профессии, а участие работодателей помогает школьникам определиться с будущей сферой деятельности. Директор по управлению персоналом ГК «Ростех» Юлия Цветкова подчеркнула значение системной профориентации, особенно в инженерных и IT-классах.
Замминистра науки Денис Секиринский связал успех страны с развитием науки, приведя в пример запуск научных установок класса мегасайенс, таких как СКИФ, ожидаемый к концу этого и в следующем году. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил о крупном международном молодежном сотрудничестве, отдельном федеральном проекте «Россия в мире» и предстоящем слете ВФМ в Нижнем Новгороде.
Гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал о возрождении «Чтецкой программы» для развития интереса к литературе. Андрей Бетин из АНО «Россия – страна возможностей» отметил лидерство России в мировой уличной культуре и спорте, подчеркнув важность государственной поддержки молодых талантов.