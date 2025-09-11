  • Новость часаВ Грузии задержаны граждане Украины за подготовку теракта с использованием гексогена
    Прибалтика больше напугана поведением Америки, чем России
    Лавров обвинил Израиль в дестабилизации Ближнего Востока
    Экономист оценил идею фон дер Ляйен кредитовать Украину под гарантии «репараций» России
    Юрист удивился большой задержке в возбуждении уголовного дела против Смолова
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
    Польша объявила о полном закрытии границы с Белоруссией
    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду
    Украина перестала получать азербайджанский газ
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    11 сентября 2025, 14:59 • Новости дня

    В Национальном центре «Россия» представили проекты поддержки молодежи и детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старт серии тематических программ «Платформа будущего: 100 проектов России» прошел в Национальном центре «Россия».

    На встрече озвучили новые инициативы по развитию потенциала детей и молодежи, направленные на выполнение национальных целей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что важнейшая задача – создать условия для реализации каждого человека и воспитания патриотичной, ответственной личности.

    В рамках нового национального проекта «Молодежь и дети» запланировано 183 мероприятия. За последние пять лет, по словам Чернышенко, в России построили более 1700 школ, открыли свыше 100 детсадов, обновили более 5000 школ. Для профориентации внедряют проекты, такие как «Билет в будущее», а курс «Россия – мои горизонты» охватил более 8,5 млн школьников. С 2025 года в регионах начнут работу отдельные программы профориентации.

    Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что школа играет ключевую роль в выборе профессии, а участие работодателей помогает школьникам определиться с будущей сферой деятельности. Директор по управлению персоналом ГК «Ростех» Юлия Цветкова подчеркнула значение системной профориентации, особенно в инженерных и IT-классах.

    Замминистра науки Денис Секиринский связал успех страны с развитием науки, приведя в пример запуск научных установок класса мегасайенс, таких как СКИФ, ожидаемый к концу этого и в следующем году. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил о крупном международном молодежном сотрудничестве, отдельном федеральном проекте «Россия в мире» и предстоящем слете ВФМ в Нижнем Новгороде.

    Гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал о возрождении «Чтецкой программы» для развития интереса к литературе. Андрей Бетин из АНО «Россия – страна возможностей» отметил лидерство России в мировой уличной культуре и спорте, подчеркнув важность государственной поддержки молодых талантов.

    10 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Экономист Любич: Кредит для Украины за счет «репараций» показывает инфантилизм Европы

    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа в вопросе российских замороженных активов демонстрирует чрезвычайный инфантилизм. У Брюсселя нет законных оснований для передачи этих активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать российские активы для кредитования Украины.

    «Существуют лишь два законных способа изъять российские суверенные активы. Первый – дождаться момента, когда Москва добровольно позволит направить их на исполнение каких-либо целей. Второй – юридическое объявление войны России со стороны всех государств, желающих заполучить наш капитал», – поясняет экономист Антон Любич.

    «Никаких иных оснований для нарушения иммунитета суверенной собственности в международном плане нет. Таким образом, изъятие активов Москвы может послужить в качестве casus belli, то есть основания для начала полноценного военного конфликта. Все прочие фантазии европейцев являются всего лишь «игрой терминов», которая призвана запугать обывателей, не разбирающихся в тонкостях юриспруденции и бухгалтерского учета», – говорит он.

    «Страны ЕС имеют перед Россией экономические обязательства. У нас отсутствуют физические активы, но имеются права на требование определенной суммы. Когда европейцы говорят, что они какой-то евро дают какой-то третьей стране, они не отдают «российский евро». Они отдают свой евро, а другой такой же евро остаются России должны – и в одно очень серое и пасмурное для европейцев утро этот евро придется вернуть законному собственнику», – акцентирует собеседник.

    «Что касается репараций, то они выплачиваются на основании мирного договора, завершающего войну. Европа не вправе изъять активы, если она не сторона конфликта или если активы не уступлены Россией по договору, например, Украине. Для изъятия российских активов Европа должна сперва заявить о конфликте с Россией, затем ей следует в этом противостоянии победить, не превратившись в ядерный пепел, и лишь после этого им стоит затевать разговор о репарациях», – полагает эксперт.

    «В настоящий момент мы видим, что правящая верхушка Евросоюза демонстрирует инфантильное поведение взрослых детей, которые топают ногами, кричат «хочу» и не соотносят собственные действия с реальными возможностями и объективными ограничениями реальности», – заключил Любич.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не намерен прибегать к конфискации замороженных российских активов. По ее словам, вместо этого союз планирует использовать данный капитал для выдачи кредитов Украине в качестве «репараций». Она также призвала страны объединения в ближайшее время начать работу по данному направлению.

    «Киев будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Москва выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – пояснила глава ЕК. Данная схема уже обсуждалась в Брюсселе ранее, в СМИ она известна как «кредитное замещение».

    Фон дер Ляйен подразумевает, что реальные активы негласно передаются Украине, при этом в публичном пространстве будет публиковаться утверждение, что деньги якобы остаются замороженными. Финансовые рынки ЕК намерена успокаивать заверениями, что капитал выдан в форме кредитов, которые Киев в будущем выплатит.

    Эта схема обсуждается уже более года, ранее против нее выступала Бельгия, опасаясь, что обман будет раскрыт и Россия приступит к изъятию по суду активов республики в иностранных юрисдикциях, поскольку основная часть активов Москвы заблокирована на бельгийской площадке Euroclear, напоминает ТАСС.

    10 сентября 2025, 17:23 • Новости дня
    Мишустин заявил о неизбежном охлаждении экономики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замедление российской экономики было неизбежным и прогнозировалось заранее, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.

    По словам главы правительства, несмотря на охлаждение, экономика демонстрирует рост: по итогам семи месяцев ВВП увеличился на 1,1% после высоких темпов в 2023–2024 годах, передает ТАСС. Мишустин подчеркнул, что период первых антикризисных решений уже завершен.

    Министр экономического развития Максим Решетников на полях Восточного экономического форума заявил, что российская экономика охлаждается темпами, превышающими ожидания.

    В июне вице-премьер Александр Новак спрогнозировал переход от охлаждения к нагреву экономики России.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    10 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Ульянов: ВСУ перешли все границы при атаках на Запорожскую АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят все мыслимые границы при атаках по Запорожской АЭС и Энергодару, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Киев продолжает создавать угрозы безопасности ЗАЭС и осуществлять атаки на станцию и город-спутник Энергодар. В отдельных случаях украинцы вообще переходят все мыслимые границы. Так, 2 августа они сначала устроили артиллерийский обстрел промышленной площадки ЗАЭС, а потом атаковали пожарные службы, которые прибыли для ликвидации возгорания», – сказал он, выступая на очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Также, по словам Ульянова, МАГАТЭ признало наличие давления Украины на российских сотрудников ЗАЭС. Москва настаивает на том, чтобы МАГАТЭ дало жесткую и однозначную оценку действиям Киева в отношении ЗАЭС, добавил дипломат.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской станции остается тревожной из-за близости боевых действий.

    На Запорожской АЭС заявили о почти ежедневных обстрелах со стороны ВСУ.

    10 сентября 2025, 18:20 • Новости дня
    Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые за месяц

    Индекс РТС снизился на 2,46% и достиг 1083,7 пункта

    Tекст: Денис Тельманов

    Долларовый индекс РТС продемонстрировал значительное снижение, впервые с августа опустившись ниже отметки 1100 пунктов на Московской бирже.

    Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 7 августа 2025 года, передает ТАСС. По данным Мосбиржи, на 17:30 мск индекс снизился на 2,41% и составил 1084,25 пункта.

    К 17:35 мск снижение ускорилось, и РТС достиг уровня 1083,7 пункта, что соответствует падению на 2,46%.

    Отмечается, что динамика совпала с публикацией официальных курсов доллара и евро, установленных Банком России на 11 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные российские биржевые индексы завершили день значительным повышением, а индекс Мосбиржи закрепился в плюсе по результатам текущего года.

    Индекс Мосбиржи вечером на торгах впервые за почти две недели поднялся выше отметки в 2800 пунктов и показал уверенный рост. Российский рынок акций усилил рост после заявлений президента США Дональда Трампа.

    10 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Экс-главу Курской области Смирнова заподозрили в получении взятки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

    «В отношении Алексея Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», – заявил гособвинитель в Мещанском суде Москвы, передает ТАСС.

    Ранее Смирнова взяли под госзащиту по делу о фортификациях.

    В апреле его арестовали до 15 июня по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что экс-главу Курской области обвинили в хищении 1 млрд рублей на обороне региона.

    10 сентября 2025, 16:44 • Новости дня
    Дела топ-менеджеров Курской корпорации передали в суд

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвиняемых в хищении более 152 млн рублей при строительстве фортификаций экс-руководителей Курской корпорации будут судить по обвинению в растрате.

    Генеральная прокуратура РФ направила в Ленинский районный суд Курска дело бывших руководителей АО «Корпорация развития Курской области», сообщает ТАСС. Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов, Игорь Грабин и Андрей Воловиков обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

    Следствие считает, что не позднее 28 июля 2023 года Лукин, занимавший пост генерального директора корпорации, вместе с заместителями Грабиным и Спиридоновым заключил договор подряда с компанией «КТК сервис», которую возглавлял Воловиков, на строительство взводных опорных пунктов в Курской области. По данным следствия, «КТК сервис» фактически не вела хозяйственной деятельности и лишь создавала видимость выполнения работ.

    В результате, по версии следствия, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей, предназначенных для строительства фортификаций. Обвиняемым предъявлено обвинение, и они предстанут перед судом по делу о растрате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следственные органы проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к крупным хищениям средств при строительстве оборонительных сооружений на границе Белгородской области. Генеральный директор «Евростроя» Эдгард Херимян арестован по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области.

    10 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 32 украинских дрона над Россией

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате действий российских ПВО перехвачены и уничтожены десятки украинских беспилотников, большая часть над Белгородской областью.

    Российские силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА с 11.15 до 14.00 по московскому времени, сообщает Минобороны в Telegram.

    В ведомстве отметили, что 25 дронов уничтожены над Белгородской областью, четыре – над акваторией Черного моря, два – над Курской областью и один над Краснодарским краем. Все они были уничтожены в воздухе.

    Все перехваченные аппараты относятся к самолетному типу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над различными регионами России и Азовским морем. Таке ПВО Белоруссии сбила несколько дронов.

    10 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Камчатки

    Tекст: Денис Тельманов

    Вблизи побережья Камчатки зарегистрировали подземный толчок магнитудой 6,2, очаг находился на глубине более 14 километров от поверхности.

    Информация о подземных толчках появилась в Telegram-канале регионального филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, передает РИА «Новости». Согласно данным специалистов, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 210 километров от Петропавловска-Камчатского, глубина составила 14,3 километра, магнитуда достигла 6,2.

    В сообщении службы отмечается, что значимых последствий для населенных пунктов не зафиксировано, а большинство афтершоков, следующих за крупными землетрясениями, жители не ощущают.

    Напомним, на Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Сейсмологи сообщают, что интенсивность и мощность афтершоков после этого землетрясения постепенно снижаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что годы подготовки к землетрясениям в Камчатском крае сыграли большую роль во время стихийного бедствия в июле.

    10 сентября 2025, 18:03 • Новости дня
    Суд продлил арест экс-губернатору Курской области Смирнову

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов останутся в СИЗО по делу о хищениях при строительстве укреплений на границе.

    Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы, передает ТАСС. Смирнов и Дедов обвиняются в особо крупном мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

    Суд постановил продлить арест Смирнову до 15 декабря, а Дедову – до 16 декабря. Как отметила судья, решение принято по ходатайству следователя.

    Ранее сообщалось, что Смирнов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

    В апреле его арестовали до 15 июня по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что экс-главу Курской области обвинили в хищении 1 млрд рублей на обороне региона.

    10 сентября 2025, 20:35 • Новости дня
    Всероссийская акция «Портрет героя 2025» установила новый рекорд

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тульской области в рамках всероссийской акции «Портрет героя 2025» более тысячи детей из 60 регионов одновременно создали портреты участников специальной военной операции.

    Как отметила депутат Госдумы Мария Василькова, это стало самым масштабным событием подобного формата, установившим новый российский рекорд, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Во встрече участвовали Герой России Александр Бойков и другие ветераны спецоперации, которые делились историями с детьми и отвечали на вопросы. «Портрет героя» – это не просто творческая инициатива, а мощный инструмент патриотического воспитания», – подчеркнула Василькова. Лучшие работы будут представлены на форуме-выставке «Российские технологии на службе Отечеству» в октябре, жюри возглавит Василий Церетели.

    Акция реализуется в рамках трека «Искусство» проекта «КиберЛюди» и стартовала в честь юбилея Дня Победы. Соорганизаторами выступили Фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО и Московская центральная художественная школа. За время акции в 32 регионах прошло более 150 встреч, получено 400 новых заявок на участие.

    «Самое важное – воспитать достойную смену, которая будет продолжать большие дела и вести страну к высоким результатам. Видеть горящие глаза детей, слышать их вопросы – это подтверждает, что они понимают: сегодня наши ребята и отцы выполняют воинский долг», – заявил Бойков.

    Организаторами патриотического мероприятия стали команда «КиберЛюди», проект «КВН. Первые», Движение Первых и правительство Тульской области.

    11 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Киев признал неготовность к переговорам с Москвой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев пока не готов к переговорам с Россией, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Sky News.

    «В настоящее время еще нет. Мы должны работать вместе, усилить санкционное давление, нам нужно все необходимое оружие», – отметил Шмыгаль, отвечая на вопрос о возможности диалога с Москвой, передает ТАСС.

    По словам министра, Украина нуждается в вооружении и дополнительных санкциях, чтобы «заставить» Россию согласиться на условия Киева.

    В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев ударами по парку «Гулливер» в Донецке демонстрирует курс на эскалацию конфликта и срыв мирного урегулирования.

    Ранее Владимир Зеленский указывал, что готов «вести переговоры о территориях» при проработке потенциального мирного соглашения, но только лично с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, другие украинские переговорщики не имеют полномочий на обсуждение вопросов территориальной целостности.

    11 сентября 2025, 14:26 • Новости дня
    Глава АСИ доложила Путину о проблемах бизнеса с законами и судами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала президенту Владимиру Путину о трудностях, с которыми сталкивается бизнес в России, несмотря на существование нужных законов.

    По ее словам, предприниматели встречают административные барьеры и проблемы в правоприменительной практике, в частности при налоговом администрировании и коммерческих спорах, передает РИА «Новости». АСИ уже работает с ФНС для сокращения времени на налоговую отчетность с 160 до 90 часов в год.

    Чупшева подчеркнула, что для устранения барьеров требуется поддержка президента, поскольку многие вопросы регулируют не только правительство, но и такие органы, как Центральный банк и Верховный суд. «Я попросила бы здесь тоже и вашей поддержки в этой работе, потому что не все направления касаются деятельности правительства Российской Федерации», – сказала она.

    Чупшева также предложила президенту разрешить АСИ совместно с коллегами представить данные по обратной связи от бизнеса и инициативы по созданию механизмов досудебной медиации, развитию третейских судов и регламентации сроков рассмотрения коммерческих споров. В некоторых странах, отметила она, деловые споры могут затягиваться до пяти лет, тогда как в других этот срок ограничен тремя месяцами.

    Глава АСИ сообщила, что агентство уже направило в правительство пакет из 250 предложений по изменению законодательства для улучшения инвестиционного климата и повышения конкурентоспособности российских регионов.

    Напомним, Путин в четверг провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив. На встрече он отметил повышение инвестиционной привлекательности российских регионов.

    11 сентября 2025, 14:32 • Новости дня
    Глава АСИ сообщила об оценке комфорта городов России переезжающими иностранцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева сообщила президенту России Владимиру Путину об улучшении качества жизни в российских городах.

    Чупшева отметила, что приезжающие в Россию иностранцы, разделяющие традиционные ценности, положительно оценивают комфортабельность среды в городах и регионах страны, передает РИА «Новости».

    «Даже те иностранцы, которые приезжают – тоже благодаря указу № 702, который вы подписали, – которые разделяют наши традиционные ценности, отмечают, что они даже не думали, как комфортно и какая среда сегодня в наших городах, наших регионах», – заявила Чупшева. Она подчеркнула, что перемены в качестве жизни заметны не только россиянам, но и новым жителям страны.

    Указ президента от 19 августа 2024 года № 702 предусматривает упрощенную процедуру въезда и пребывания в России для иностранных граждан, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как переселенцам из стран Запада, выбравшим Россию для новой жизни, помогают осесть в российских регионах.

    Ранее Путин заявил, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей.

    11 сентября 2025, 14:06 • Новости дня
    Матвиенко предложила добавить демографию в название Минтруда

    Tекст: Денис Тельманов

    На пленарном заседании форума социальных инноваций Валентина Матвиенко высказала инициативу о переименовании федерального Минтруда, добавив в название демографию.

    Инициатива Валентины Матвиенко прозвучала в ходе пленарного заседания «Демография 2.0. Перезагрузка» в рамках VI Форума социальных инноваций регионов, передает ТАСС.

    Обращаясь к министру труда Антону Котякову, спикер Совета Федерации отметила: «Слово «демография» должно фигурировать в названии вашего министерства».

    Матвиенко подчеркнула важность отражения темы демографии в названии ведомства, которое курирует трудовую и социальную политику. Предложение прозвучало на фоне обсуждения инноваций в социальной сфере и здравоохранении, проходящих в Москве с 11 по 13 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России планируется двойное повышение пенсий – первая индексация пройдет по инфляции, а вторая, вероятно, превысит уровень инфляции и затронет работающих пенсионеров.

    Минтруд предложил увеличить количество профессий и предприятий для прохождения альтернативной гражданской службы уже с осеннего призыва 2025 года. В Общественной палате предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным для родителей всех школьников.

    11 сентября 2025, 14:54 • Новости дня
    Захарова: Запад подавился концепцией отмены русской культуры

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила заметное увеличение внимания к культуре России на фоне попыток ее отмены странами Запада.

    Дипломат Мария Захарова заявила, что страны Запада «подавились своей же собственной концепцией» культурной отмены России, передает ТАСС.

    По ее словам, задуманные меры привели к противоположному эффекту – интерес к русской культуре вырос по всему миру. Захарова подчеркнула: «Они не знают, что с ней делать дальше, потому что поняли, что эффект достигнут ровно обратный».

    Она отметила, что в короткие сроки после объявления России Крестового похода появилось множество российских мероприятий, включая форумы, конкурсы, фестивали, выставки и симпозиумы с международным участием. Захарова считает, что этот исторический момент войдет в учебники как пример ошибочных действий, напомнив поговорку: «Не рой другому могилу, сам в нее попадешь».

    Официальный представитель МИД также заявила, что Запад демонстрирует отсутствие культуры и сталкивается с многочисленными внутренними проблемами. По словам Захаровой, Россия готова предложить лучшие выставки и фестивали, и сегодня мир не успевает следить за насыщенной российской культурной повесткой. Она выразила уверенность в том, что западные аналитики уже много раз пожалели о попытках отменить русскую культуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова занял первое место в рейтинге популярности на британской радиостанции. Власти Италии отменили концерт маэстро Валерия Гергиева, что стало наглядным примером антироссийской политики. Народный артист России Владимир Машков отметил, что несмотря на новые случаи отмены гастролей российских артистов за границей, русская культура сохраняет значительное влияние на мировую сцену.

    Российские войска освободили Сосновку в Днепропетровской области
    Суд ЕС запретил Венгрии госфинансирование АЭС «Пакш»
    США запустили первые спутники системы раннего ракетного предупреждения
    Стало известно о разработке ОКБ Сухого восьми новых беспилотников
    Студент признался в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге
    Учеба в автошколах подорожала на 20%
    В Госдуме предложили повысить пенсии с 70 лет

    Нефтяники готовятся к голодным играм

    Уже не только эксперты, но и крупнейшие нефтяные гиганты готовятся к долгому периоду низких цен на нефть. Такого активного сокращения рабочих и инвестиций не наблюдалось со времен пандемии коронавируса. Что происходит на рынке нефти и куда катятся цены? Подробности

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

    Через месяц в Россию впервые приедет президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Поводом станет участие сирийской делегации в первом российско-арабском саммите. После падения власти Башара Асада Москва и Дамаск нашли общий язык и готовы развивать сотрудничество в разных сферах. Как подчеркивают эксперты, открытость новых сирийских властей к сотрудничеству может дать России даже больше преимуществ, чем при Башаре Асаде. Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Прибалтика больше напугана поведением Америки, чем России

    Срочное письмо готовят в американский Конгресс парламентарии стран Прибалтики. В нем они намерены умолять Соединенные Штаты не прекращать военное финансирование Литвы, Латвии и Эстонии и не выводить из этих государств американских солдат. Что происходит в отношениях между Вашингтоном и его прибалтийскими сателлитами? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

