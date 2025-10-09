Путин пообещал дать объективную оценку крушению самолета AZAL

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дать объективную оценку обстоятельствам крушения самолета AZAL и определить истинные причины происшествия, передает РИА «Новости».

«Наш долг, мы с вами с самого начала об этом разговаривали, дать объективную оценку всему, что происходило, объявить истинные причины», – сказал Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана.

Путин подчеркнул, что Россия намерена дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, связанных с инцидентом.

«Будет дана правовая оценка всех должностных лиц. Конечно, словами, связанными с этой трагедией и направленными на моральную поддержку семей, в таких случаях не решить главной проблемы – не вернуть людей, которые ушли из жизни в результате этой трагедии. Но наш долг, повторяю еще раз, мы с вами с самого начала об этом говорили, дать объективную оценку всего, что происходило, и объявить истинную причину», – подчеркнул Путин

Глава государства отметил, что для окончательного выяснения обстоятельств катастрофы необходимо время, чтобы поставить точку в этом деле. «Это требует определенного времени для того, чтобы окончательно поставить точку», – добавил Путин.

Кроме того, Путин рассказал Алиеву, что его оперативно информировали о причинах крушения, и за день до встречи он связывался с Москвой, чтобы уточнить наличие новых деталей расследования, сообщает ТАСС.

Напомним, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В авиакатастрофе выжили 29 человек, среди них были девять граждан России. Всего на борту находились 16 россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана объяснил, что катастрофу с самолетом AZAL не рассматривают как преднамеренное нападение. Министерство иностранных дел Азербайджана выдвинуло России претензии по расследованию катастрофы под Актау.

Причиной крушения Embraer 190 у Актау в AZAL назвали «физическое и техническое внешнее воздействие».

Российская сторона выразила готовность дождаться решений международных судов по иску Азербайджана.