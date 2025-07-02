Азербайджан потребовал компенсации от России из-за катастрофы самолета AZAL

Азербайджан потребовал у России прозрачного расследования крушения самолета AZAL под Актау

Tекст: Ольга Иванова

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана, где ему выразили официальный протест по теме расследования крушения самолета AZAL, передает РИА «Новости». Замглавы МИД Азербайджана Араз Азимов заявил, что инцидент уже оказал негативное влияние на двусторонние отношения.

Дипломатам сообщили о требовании азербайджанской стороны провести полное и прозрачное расследование катастрофы, привлечь виновных к ответственности и выплатить компенсации пострадавшим. В ведомстве подчеркнули, что ожидают от России соответствующих действий.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По информации казахстанского МЧС, выжили 29 человек, среди них были девять граждан России. Всего на борту находились 16 россиян.

Ранее сообщалось, что президенты России и Азербайджана дважды обсуждали ситуацию по телефону. Путин принес Алиеву извинения за трагедию, произошедшую в воздушном пространстве России, и отметил, что в момент инцидента российские ПВО отражали атаку украинских дронов. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудил Следственный комитет России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о выемке документов по делу о крушении самолета Embraer 190 компании AZAL. Причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау назвали «физическое и техническое внешнее воздействие», согласно заявлению авиакомпании Azerbaijan Airlines. Также появилась предполагаемая расшифровка переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета.