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Опубликована расшифровка переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета
Экипаж самолета «Азербайджанских авиалиний», разбившегося в декабре в Казахстане, принял самостоятельное решение не садиться в российских аэропортах и направиться в Актау, следует из опубликованной в СМИ расшифровки переговоров пилотов с диспетчерами.
Telegram-канал Baza опубликовал полную расшифровку переговоров пилотов самолета «Азербайджанских авиалиний» с диспетчерами. Из нее следует, что экипаж самолета самостоятельно принял решение не садиться в Грозном и Махачкале, после чего было принято решение следовать в Актау.
В сообщении канала говорится, что во время переговоров диспетчеры предлагали пилотам приземлиться сначала в Грозном, а затем в Махачкале, и предоставили информацию о других российских аэропортах. Однако экипаж решил не использовать предложенные аэропорты для посадки.
Помимо этого, из опубликованных данных следует, что версия о возможном столкновении самолета с птицами, а также предположение о взорвавшемся газовом баллоне на борту исходили от экипажа в ходе переговоров с диспетчерами. В записях также упоминается, что было зафиксировано внешнее воздействие на самолет, несмотря на то что пилоты не объявили чрезвычайное происшествие на борту.
Напомним, в декабре недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.
Черные ящики разбившегося под Актау самолета AZAL были переданы в Казахстан из Бразилии для анализа в рамках расследования катастрофы.
Казахстанские власти направили международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в связи с расследованием катастрофы самолета Azerbaijan Airlines.