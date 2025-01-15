Опубликована расшифровка переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета

Tекст: Валерия Городецкая

Telegram-канал Baza опубликовал полную расшифровку переговоров пилотов самолета «Азербайджанских авиалиний» с диспетчерами. Из нее следует, что экипаж самолета самостоятельно принял решение не садиться в Грозном и Махачкале, после чего было принято решение следовать в Актау.

В сообщении канала говорится, что во время переговоров диспетчеры предлагали пилотам приземлиться сначала в Грозном, а затем в Махачкале, и предоставили информацию о других российских аэропортах. Однако экипаж решил не использовать предложенные аэропорты для посадки.

Помимо этого, из опубликованных данных следует, что версия о возможном столкновении самолета с птицами, а также предположение о взорвавшемся газовом баллоне на борту исходили от экипажа в ходе переговоров с диспетчерами. В записях также упоминается, что было зафиксировано внешнее воздействие на самолет, несмотря на то что пилоты не объявили чрезвычайное происшествие на борту.

Напомним, в декабре недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

Черные ящики разбившегося под Актау самолета AZAL были переданы в Казахстан из Бразилии для анализа в рамках расследования катастрофы.

Казахстанские власти направили международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в связи с расследованием катастрофы самолета Azerbaijan Airlines.