Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.2 комментария
Казахстан направил запросы в Россию и Азербайджан по крушению самолета
Казахстанские власти направили международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в связи с расследованием катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося в декабре под Актау, сообщает Генпрокуратура республики.
По данным ведомства, направлены международные следственные поручения в Россию и Азербайджан, следственные мероприятия проводятся с целью обеспечения полноты и всесторонности расследования, передает РИА «Новости».
Казахстанские власти заверили, что прилагают максимум усилий для выяснения всех обстоятельств случившегося и привлечения к ответственности виновных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что расшифровка черных ящиков самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау, не подтвердила некоторые предварительные выводы СМИ.
Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании авиакатастрофы AZAL под Актау.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines близ Актау и уверен, что ответственность лежит на представителях России.