Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?2 комментария
Песков: Россия выступила за объективное расследование авиакатастрофы под Актау
Песков: Россия выступила за беспристрастное расследование катастрофы самолета AZAL под Актау
Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании авиакатастрофы AZAL под Актау, следственные органы уже работают над выяснением причин трагедии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании катастрофы с самолетом компании Azerbaijan Airlines вблизи казахского города Актау, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что целью расследования является установление причин трагедии.
«Даны необходимые поручения следственным органам», – сообщил Песков журналистам.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трагедии с самолетом под Актау можно было избежать при координации между Вооруженными силами и гражданскими службами России. Также Алиев потребовал наказать виновных в авиакатастрофе самолета AZAL близ Актау.
Казахстанские власти направили черные ящики самолета Azerbaijan Airlines в бразильский Центр CENIPA для расшифровки, доверив расследование экспертизе центра.
Президент России Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».