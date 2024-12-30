Казахстан отправил черные ящики разбившегося самолета AZAL в Бразилию

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), который располагает всеми необходимыми техническими средствами и оборудованием для их анализа, передает ТАСС.

В Минтрансе страны отметили, что комиссия по расследованию авиационного происшествия также направилась в Бразилию для мониторинга процесса расшифровки. Ранее ведомство подчеркивало, что Центр CENIPA сертифицирован и имеет соответствующую лабораторию для работы с черными ящиками.

В воскресенье Казахстан принял решение отправить бортовые самописцы разбившегося самолета AZAL в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) для считывания данных.

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение близ Актау, получил повреждения за пределами казахстанского воздушного пространства. Баку инициировал создание международной группы экспертов для расследования причин крушения самолета вблизи Актау.