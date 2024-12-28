Вице-премьер Казахстана: Самолет AZAL получил повреждения за пределами республики

Вице-премьер Казахстана Бозумбаев: Самолет AZAL получил повреждения за пределами республики

Tекст: Валерия Городецкая

Бозумбаев в интервью Tengrinews заявил, что предварительные данные экспертов указывают на то, что пассажирский самолет Azerbaijan Airlines получил повреждения за пределами воздушного пространства республики, передает ТАСС. По его словам, следственной оперативной группой назначены различные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, гистологические и молекулярно-генетические.

Правоохранительные органы Казахстана также планируют провести баллистическую и взрывотехническую экспертизы для установления причин происшествия. Вице-премьер отметил, что экспертиза должна дать четкие ответы на вопросы о наличии и причине взрыва. Бозумбаев подчеркнул, что по итогам экспертиз общественность будет информирована обо всех обстоятельствах, при этом будут соблюдаться международные правила и нормы.

Напомним, в среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что разбившийся самолет подвергся внешнему воздействию над Россией. Также Алиев сообщил о создании группы для расследования катастрофы в Актау.

Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».