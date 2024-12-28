  • Новость часаАлиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
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    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    28 декабря 2024, 17:54 • Новости дня

    Вице-премьер Казахстана: Самолет AZAL получил повреждения за пределами республики

    Вице-премьер Казахстана Бозумбаев: Самолет AZAL получил повреждения за пределами республики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение близ Актау, получил повреждения за пределами казахстанского воздушного пространства, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

    Бозумбаев в интервью Tengrinews заявил, что предварительные данные экспертов указывают на то, что пассажирский самолет Azerbaijan Airlines получил повреждения за пределами воздушного пространства республики, передает ТАСС. По его словам, следственной оперативной группой назначены различные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, гистологические и молекулярно-генетические.

    Правоохранительные органы Казахстана также планируют провести баллистическую и взрывотехническую экспертизы для установления причин происшествия. Вице-премьер отметил, что экспертиза должна дать четкие ответы на вопросы о наличии и причине взрыва. Бозумбаев подчеркнул, что по итогам экспертиз общественность будет информирована обо всех обстоятельствах, при этом будут соблюдаться международные правила и нормы.

    Напомним, в среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что разбившийся самолет подвергся внешнему воздействию над Россией. Также Алиев сообщил о создании группы для расследования катастрофы в Актау.

    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

    26 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау

    Минтранс Казахстана: У разбившегося под Актау самолета отказали системы управления

    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту, сообщил глава Минтранса республики Марат Карабаев.

    По словам Карабаева, экипаж самолета Embraer 190, выполнявшего рейс 8243, не смог удерживать судно в воздухе из-за отказа ряда систем управления, передает ТАСС. Первый сигнал о проблемах поступил в 10.43 диспетчерам в «Актобе» от диспетчера ростовской зоны, сообщил министр.

    Самолет, следовавший из Грозного, был вынужден уйти на запасной аэродром. До входа в воздушное пространство Казахстана у судна отказали системы управления, в том числе руль высоты, пояснил министр. Это не позволило экипажу устойчиво выдерживать курс и высоту.

    Карабаев также отметил, что экипаж получил данные о погоде в Махачкале и Баку, после чего принял решение лететь на Актау. Однако отказ системы произошел раньше, чем самолет достиг воздушного пространства Республики Казахстан.

    Напомним, накануне пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, погибли 38 человек. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в авиакатастрофе.

    Транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев ранее сообщил, что правоохранительные органы Казахстана нашли два бортовых самописца на месте падения самолета.

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    28 декабря 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»

    Путин принес Алиеву извинения в связи крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в воздушном пространстве России

    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе Кремля в субботу.

    Разговор состоялся по инициативе российской стороны, глава Российского государства обсудил с коллегой крушение самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане, сообщается на сайте Кремля.

    «Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в публикации.

    В разговоре упоминалось, что следовавший по расписанию самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые дроны, и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.

    СК России возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», двое сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с Генпрокуратурой России и СКР, отмечается в публикации.

    Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

    Напомним, в авиакомпании Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии») (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев указывал, что крушение произошло из-за внешнего воздействия.

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    27 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    @ МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие», заявили в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежало воздушное судно.

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежал потерпевший катастрофу вблизи казахстанского города Актау самолет, озвучила предварительную причину трагедии, передает ТАСС. В заявлении пресс-службы компании говорится, что причиной аварии стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    На основании этих выводов AZAL приняла решение временно приостановить рейсы в ряд российских городов из Баку. Это решение согласовано с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, отметили в компании. Приостановка полетов связана с выявленными потенциальными рисками, которые могут угрожать безопасности дальнейших полетов, заявили в AZAL.

    Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в семь российских городов с 28 декабря: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Позже в этот список были внесены Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов.

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    27 декабря 2024, 20:50 • Новости дня
    В Белом доме заявили о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Кирби заявил о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сделал заявление о якобы возможной атаке на рейс Баку – Грозный российской системой ПВО.

    По его словам, существуют «первичные признаки», которые якобы могут указывать на такую возможность, передает РИА «Новости». При этом Кирби отказался вдаваться в детали о выявленных «признаках».

    Он подчеркнул, что США предложили свою помощь в расследовании инцидента и выразили уважение к усилиям Казахстана и Азербайджана в разборе произошедшего.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев также заявил, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

    Коментарии (13)
    28 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    @ Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines совершил аварийную посадку под Актау из-за внешнего физико-технического воздействия в небе над Россией, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    По информации пресс-службы азербайджанского лидера, Алиев сообщил Путину, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента самолет полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане. Алиев подчеркнул, что только благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Алиев ранее сообщил, что для расследования авиакатастрофы создана международная группа. Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    28 декабря 2024, 11:31 • Новости дня
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе у Актау
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе у Актау
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нельзя допускать распространения ложной информации о крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

    Важно также не допускать провокационных высказываний на эту тему, подчеркнул глава государства, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    Токаев заявил о важности проведения детального изучения текущего состояния и мер обеспечения безопасности полетов в Казахстане.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Глава азербайджанского минтранса Рашад Набиев также указал, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

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    25 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    При крушении самолета в Казахстане погибли семь россиян

    Министр транспорта Казахстана заявил о гибели семерых россиян при авиакатастрофе Azerbaijan Airlines близ Актау

    Tекст: Вера Басилая

    В результате крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL близ Актау погибли семь из 16 россиян, находившихся на борту, девять российских граждан выжили, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

    Карабаев на брифинге заявил, что на борту самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines было 16 россиян, семеро из них погибли, передает ТАСС.

    По его словам, экипаж самолета состоял из пяти человек. Из них двое погибли, трое остались в живых. Карабаев подчеркнул, что первичные выводы о причинах крушения еще не сделаны, и проводится расследование.

    Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что при крушении пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек.

    До этого сообщалось, что в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы и отправлены на лечение.

    В Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося в Казахстане самолета. СК России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

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    28 декабря 2024, 13:56 • Новости дня
    «Туркменские авиалинии» приостановили рейсы в Москву на месяц

    «Туркменские авиалинии» с конца декабря приостановят рейсы в Москву на месяц

    «Туркменские авиалинии» приостановили рейсы в Москву на месяц
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания «Туркменские авиалинии» приостановит полеты из Ашхабада в Москву с 30 декабря по 31 января, предлагая возврат средств за билеты.

    В официальном сообщении авиакомпании говорится, что все регулярные рейсы по этому маршруту отменены до 31 января, передает РИА «Новости».

    Пассажиры, которые уже приобрели билеты на этот период, смогут вернуть их стоимость в полном объеме.

    Кроме «Туркменских авиалиний» о приостановке рейсов сообщила казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR. По данным пресс-службы компании, рейсы из Астаны в Екатеринбург временно не будут выполняться с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Причиной этих мер также является обеспечение безопасности пассажиров.

    Ранее авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» приостановила полеты в семь российских городов, включая Сочи и Уфу, из-за катастрофы самолета Embraer 190 в Казахстане.

    Израильская авиакомпания «Эль-Аль» также приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю после крушения самолета Azerbaijan Airlines, направлявшегося в Грозный.

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    26 декабря 2024, 00:03 • Новости дня
    Тела погибших в авиакатастрофе Embraer 190 решили доставить в Азербайджан

    Тела погибших в авиакатастрофе у Актау решили направить в Азербайджан спецрейсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Тела жертв крушения самолета Embraer 190, включая граждан Казахстана и Азербайджана, будут доставлены в Баку после подтверждения врачами безопасности перевозки.

    Как сообщает ТАСС, тела пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане, в ближайшее время отправят в Азербайджан. Специальный рейс, организованный авиакомпанией, доставит их в Баку после медицинского заключения о безопасности перелета для пострадавших.

    По информации AZAL и МЧС, власти Азербайджана и Казахстана координируют усилия для организации транспортировки. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Среди них были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Министерство здравоохранения Казахстана сообщает о 29 выживших.

    МЧС Казахстана опубликовало список погибших, в который входит одиннадцатилетний мальчик, гражданин Казахстана, и его мать. Всего в списке шесть человек, пятеро из которых совершеннолетние. Они проживали в Астане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спецборт с медиками на борту совершил посадку в Актау для эвакуации россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета, в Москву, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается, президент Кубы и министр иностранных дел выразили соболезнования странам в связи с катастрофой самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании около Актау, где погибли и пострадали граждане нескольких государств.

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    26 декабря 2024, 08:24 • Новости дня
    Стало известно о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау

    МЧС: Состояние эвакуированных из Актау пассажиров тяжелое, но транспортабельное

    Стало известно о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау
    @ NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врачи МЧС России сообщили, что пострадавшие, эвакуируемые из Казахстана в Москву, находятся в тяжелом состоянии, однако транспортабельны.

    Врач анестезиолог-реаниматолог Центроспаса Виктор Белинский подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая медицинская помощь на борту для успешной эвакуации, передает РИА «Новости».

    Как пишет ТАСС, спецборт Ил-76 МЧС России уже вылетел из Актау и направляется в Москву. На его борту находятся девять человек, включая одного ребенка, все они пострадали в крушении самолета, следовавшего из Баку в Грозный.

    МЧС также продолжает работу круглосуточного телефона горячей линии на базе Центра экстренной психологической помощи. Психологи оказывают поддержку не только эвакуируемым, но и семьям пострадавших и погибших в Чечне.

    Ранее сообщалось, что тела жертв крушения самолета Embraer 190, включая граждан Казахстана и Азербайджана, решили доставить в Баку после подтверждения врачами безопасности перевозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спецборт с медиками на борту совершил посадку в Актау для эвакуации россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета, в Москву, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается.

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    27 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Минтранс Азербайджана заявил о внешнем воздействии на разбившийся у Актау самолет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия, заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

    Первоначальные сообщения в прессе связывали инцидент со столкновением с птицами, однако министр заявил, что предварительные выводы специалистов указывают на иной характер происшествия, передает ТАСС.

    «С самого начала в прессе писали, что в самолет врезались птицы. Однако предварительные выводы специалистов, основанные на анализе обломков самолета, найденных на земле, и показаниях выживших, позволяют прийти к выводу о том, что имело место внешнее воздействие», – сказал он, не уточнив тип воздействия.

    Также он заявил, что Азербайджан привлек международных консультантов к расследованию. «Мы уже находимся в контакте с ними. На месте катастрофы также находятся специалисты компании Embraer, они привлечены к расследованию», - отметил министр.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

    В авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) ранее заявили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

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    25 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Вице-премьер Казахстана призвал не спешить с выводами о крушении самолета

    Вице-премьер Казахстана Бозумбаев попросил дождаться результатов расследования крушения самолета AZAL

    Tекст: Вера Басилая

    Выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается, заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

    Вице-премьер отметил, что в рамках уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли эксперты-криминалисты и специалисты авиационной администрации Казахстана, передает ТАСС.

    По его словам, все доказательства соберут, сделают необходимые экспертизы.

    «Я далек от того, чтобы сейчас скоропалительно какие-то выводы делать, дайте поработать экспертам», – заявил он, отвечая на просьбу прокомментировать видеоролики в интернете, на которых засняты обломки самолета с якобы пробоинами от выстрелов.

    Ранее в Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    Между тем в Актау был найден черный ящик самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося на территории Казахстана. Одной из возможных причин эксперты считают столкновение со стаей птиц.

    Напомним, в результате крушения самолета в Казахстане погибли 38 человек, состояние 29 пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести. В результате крушения авиакатастрофы в Казахстане погибли семь из 16 россиян, находившихся на борту.

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    25 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Найден черный ящик разбившегося самолета под Актау

    Под Актау обнаружили черный ящик самолета Azerbaijan Airlines после крушения

    Найден черный ящик разбившегося самолета под Актау
    @ МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Актау был найден черный ящик самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося на территории Казахстана.

    Черный ящик самолета, потерпевшего крушение в Актау, Казахстан, был найден, сообщает Казинформ со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры Казахстана.

    В Актау потерпел катастрофу пассажирский самолет Embraer 190, одной из возможных причин считается столкновение со стаей птиц.

    Самолет Ил-76 МЧС России отправился в Казахстан для эвакуации россиян, пострадавших при аварии лайнера в Актау.

    В результате крушения погибли 38 человек, а состояние 29 пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести.

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    26 декабря 2024, 20:05 • Новости дня
    Экипаж самолета Azerbaijan Airlines сделал два захода на посадку

    Экипаж самолета Azerbaijan Airlines дважды пытался приземлиться в Актау

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж самолета Azerbaijan Airlines совершил две попытки посадки в аэропорту Актау, прежде чем связь с ним была потеряна, при этом были замечены хаотичные изменения траектории движения, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

    Он сообщил, что экипаж самолета Azerbaijan Airlines предпринимал две попытки захода на посадку. Как передает РИА «Новости», после входа в воздушное пространство Казахстана была установлена связь с диспетчером Актау, который оперативно оказал все необходимые действия для посадки воздушного судна.

    Диспетчерам удалось включить огни взлетно-посадочной полосы для облегчения визуального контакта экипажа с полосой. Однако при попытках захода на посадку наблюдались хаотичные изменения траектории движения самолета. После этого связь с экипажем была потеряна.

    По словам Карабаева, экипаж столкнулся с трудностями при выполнении посадки, что привело к трагическим последствиям.

    Ранее сообщалось, что экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.

    Накануне пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, в результате чего погибли 38 человек.

    Спецборт Ил-76 МЧС России доставил выживших в авиакатастрофе россиян из Актау в Москву на лечение.

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    26 декабря 2024, 09:49 • Новости дня
    Обнаружены тела всех 38 погибших при крушении самолета в Казахстане

    Обнаружены тела всех 38 погибших при крушении самолета в Казахстане, семеро опознаны

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Казахстане завершены поисковые работы на месте крушения самолета, все 38 тел найдены и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, из них опознаны семь человек, включая граждан Казахстана и членов экипажа, сообщили в МЧС страны.

    Отмечается, что бригада Центрального оперативного штаба РФ обнаружила тела всех 38 погибших. В настоящее время тела направлены в центр судебно-медицинской экспертизы, передает ТАСС.

    Среди обнаруженных тел шесть человек являются гражданами Казахстана, включая трех членов экипажа. Из всех обнаруженных 38 тел к этому моменту опознаны семь человек. Представители МЧС Казахстана подчеркнули, что поисковые работы были начаты сразу после крушения и продолжались непрерывно до полного завершения.

    Ранее сообщалось, что тела жертв крушения самолета Embraer 190, включая граждан Казахстана и Азербайджана, решили доставить в Баку после подтверждения врачами безопасности перевозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спецборт с медиками на борту совершил посадку в Актау для эвакуации россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета, в Москву, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается.

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    В 2024 году исполнилось десять лет с тех пор, как Запад ввел первые антироссийские санкции – это произошло после воссоединения Крыма с Россией. Затем были введены еще десятки тысяч ограничений в расчете на полный крах российской экономики и стратегическое поражение нашей страны. Но итоговый эффект оказался совсем другим. Подробности

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    Европейцы поменяли мнение об Украине слишком поздно

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама. Подробности

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    «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу

    Воздушные и наземные беспилотники, средства защиты, разведки, системы радиоэлектронной борьбы – лишь малая часть того, что производят предприятия «народного ВПК». Основанные группами энтузиастов, они превращаются в серьезные производства, поставляющие в войска десятки тысяч беспилотников и других изделий. В 2024 году этот сектор получил признание на высшем уровне. Подробности

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    2024 год перевернул Ближний Восток

    2024 год стал временем потрясений для Ближнего Востока. Радикальным образом изменилась ситуация в Сирии, положение Сирии, Турции и Ирана. Кто больше всего выиграл и проиграл в ходе этих событий и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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