И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над российскими регионами
Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили девять БПЛА над Россией
В течение дня дежурными силами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных средств, сообщило Министерство обороны.
С 8:00 до 20:00 российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей и Ставропольского края, сообщает Минобороны в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак беспилотников в Курске пострадали 13 человек, трое госпитализированы.
Над Брянской областью за сутки сбили 208 беспилотников.
В ночь с четверга на пятницу над Россией поразили 310 украинских дронов самолетного типа.