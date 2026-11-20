Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили девять БПЛА над Россией

Tекст: Вера Басилая

С 8:00 до 20:00 российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей и Ставропольского края, сообщает Минобороны в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак беспилотников в Курске пострадали 13 человек, трое госпитализированы.

Над Брянской областью за сутки сбили 208 беспилотников.

В ночь с четверга на пятницу над Россией поразили 310 украинских дронов самолетного типа.