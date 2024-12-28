  • Новость часаАлиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
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    28 декабря 2024, 15:46 • Новости дня

    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»

    Путин принес Алиеву извинения в связи крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в воздушном пространстве России

    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе Кремля в субботу.

    Разговор состоялся по инициативе российской стороны, глава Российского государства обсудил с коллегой крушение самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане, сообщается на сайте Кремля.

    «Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в публикации.

    В разговоре упоминалось, что следовавший по расписанию самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые дроны, и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.

    СК России возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», двое сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с Генпрокуратурой России и СКР, отмечается в публикации.

    Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

    Напомним, в авиакомпании Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии») (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев указывал, что крушение произошло из-за внешнего воздействия.

    27 декабря 2024, 20:50 • Новости дня
    В Белом доме заявили о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Кирби заявил о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сделал заявление о якобы возможной атаке на рейс Баку – Грозный российской системой ПВО.

    По его словам, существуют «первичные признаки», которые якобы могут указывать на такую возможность, передает РИА «Новости». При этом Кирби отказался вдаваться в детали о выявленных «признаках».

    Он подчеркнул, что США предложили свою помощь в расследовании инцидента и выразили уважение к усилиям Казахстана и Азербайджана в разборе произошедшего.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев также заявил, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

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    28 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    @ Natalia Chernokhatova/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

    На сайте правовых документов указано, что закон вводит примечание, согласно которому действие статьи не распространяется на медицинскую помощь.

    Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, статья 238 УК РФ была единственной немедицинской статьей, по которой могли привлекаться врачи. Он подчеркнул, что чаще всего медиков судят за причинение смерти или тяжкого вреда по неосторожности и преступную халатность, передает ТАСС.

    Клишас отметил, что процент приговоров по 238-й статье составляет лишь около 10%.

    «Эта статья для врачей была устрашающей, но неэффективной», – заявил он.

    Сенатор также подчеркнул, что в рамках Уголовного-процессуального кодекса существует комплекс инструментов для защиты прав потерпевших, таких как возврат дела для дополнительного расследования или переквалификация деяния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроект, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание небезопасных услуг по статье 238 Уголовного кодекса. Также сообщалось о планах заменить уголовное преследование за неумышленные преступления врачей на альтернативные наказания, чтобы поддержать медицинских работников и улучшить качество медицинских услуг.

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    28 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон, увеличивающий минимальный срок наказания за вооруженный мятеж до 15 лет.

    Минимальная нижняя граница наказания за организацию вооруженного мятежа теперь составляет от 15 до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    В случае, если мятеж привел к гибели людей или другим тяжким последствиям, предусматривается пожизненное лишение свободы или штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

    Ранее в России за организацию или активное участие в вооруженном мятеже предусмотрено было наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, с ограничением свободы до двух лет.

    Кроме того, Путин подписал другой закон, согласно которому осужденные за терроризм и вооруженный мятеж не подлежат условно-досрочному освобождению. Поправки касаются лиц, осужденных за террористический акт, содействие террористической деятельности, обучение с этой целью, организацию террористического сообщества и участие в нем, а также за вооруженный мятеж или акты международного терроризма.

    Ранее в декабре законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж и государственную измену приняла Госдума.

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    28 декабря 2024, 11:31 • Новости дня
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе у Актау
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе у Актау
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нельзя допускать распространения ложной информации о крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

    Важно также не допускать провокационных высказываний на эту тему, подчеркнул глава государства, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    Токаев заявил о важности проведения детального изучения текущего состояния и мер обеспечения безопасности полетов в Казахстане.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Глава азербайджанского минтранса Рашад Набиев также указал, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

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    28 декабря 2024, 13:56 • Новости дня
    «Туркменские авиалинии» приостановили рейсы в Москву на месяц

    «Туркменские авиалинии» с конца декабря приостановят рейсы в Москву на месяц

    «Туркменские авиалинии» приостановили рейсы в Москву на месяц
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания «Туркменские авиалинии» приостановит полеты из Ашхабада в Москву с 30 декабря по 31 января, предлагая возврат средств за билеты.

    В официальном сообщении авиакомпании говорится, что все регулярные рейсы по этому маршруту отменены до 31 января, передает РИА «Новости».

    Пассажиры, которые уже приобрели билеты на этот период, смогут вернуть их стоимость в полном объеме.

    Кроме «Туркменских авиалиний» о приостановке рейсов сообщила казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR. По данным пресс-службы компании, рейсы из Астаны в Екатеринбург временно не будут выполняться с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Причиной этих мер также является обеспечение безопасности пассажиров.

    Ранее авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» приостановила полеты в семь российских городов, включая Сочи и Уфу, из-за катастрофы самолета Embraer 190 в Казахстане.

    Израильская авиакомпания «Эль-Аль» также приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю после крушения самолета Azerbaijan Airlines, направлявшегося в Грозный.

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    27 декабря 2024, 22:58 • Новости дня
    Путин утвердил состав комиссии по историческому просвещению

    Путин утвердил состав комиссии по историческому просвещению во главе с Мединским

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин утвердил состав Межведомственной комиссии по историческому просвещению и назначил Владимира Мединского ее председателем, а также создал рабочую группу по развитию системы образования с сопредседателями Андреем Фурсенко и Дмитрием Чернышенко.

    Соответствующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

    В состав комиссии по историческому просвещению вошли помощник президента России Владимир Мединский, президент Российской академии образования Ольга Васильева, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, директор СВР России Сергей Нарышкин, министр транспорта Роман Старовойт, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает РИА «Новости».

    Основная задача комиссии – координация работы в сфере исторического просвещения и реализация соответствующей государственной политики. Комиссия планирует заниматься созданием учебников по гуманитарным наукам для различных образовательных учреждений. Также предусмотрено расширение сотрудничества историков Союзного государства и стран СНГ. Кроме того, в задачи комиссии входит подготовка предложений президенту России по корректировке основ государственной политики в области исторического просвещения.

    В состав межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы образования вошли помощник президента России Андрей Фурсенко, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр образования и науки Валерий Фальков.

    Рабочая группа займется организацией разработки и рассмотрения стратегии развития образования, а также проведением анализа состояния и перспектив развития системы образования. Группе поручено готовить предложения для главы государства в рамках своего профильного направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9 классов, а с 1 сентября 2023 года в российских школах используют новые учебники по истории для 10-11 классов. Создание новых учебников по истории, по словам Путина, было обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями.

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    27 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Минтранс Азербайджана заявил о внешнем воздействии на разбившийся у Актау самолет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия, заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

    Первоначальные сообщения в прессе связывали инцидент со столкновением с птицами, однако министр заявил, что предварительные выводы специалистов указывают на иной характер происшествия, передает ТАСС.

    «С самого начала в прессе писали, что в самолет врезались птицы. Однако предварительные выводы специалистов, основанные на анализе обломков самолета, найденных на земле, и показаниях выживших, позволяют прийти к выводу о том, что имело место внешнее воздействие», – сказал он, не уточнив тип воздействия.

    Также он заявил, что Азербайджан привлек международных консультантов к расследованию. «Мы уже находимся в контакте с ними. На месте катастрофы также находятся специалисты компании Embraer, они привлечены к расследованию», - отметил министр.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

    В авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) ранее заявили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

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    28 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines совершил аварийную посадку под Актау из-за внешнего физико-технического воздействия в небе над Россией, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    По информации пресс-службы азербайджанского лидера, Алиев сообщил Путину, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента самолет полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане. Алиев подчеркнул, что только благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Алиев ранее сообщил, что для расследования авиакатастрофы создана международная группа. Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    28 декабря 2024, 12:01 • Новости дня
    Путин подписал закон о денонсации соглашения о ядерно-экологической программе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации международного соглашения о ядерно-экологической программе (МНЭПР), которое предоставляло юридическую основу для утилизации атомных подводных лодок.

    Россия выходит из рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР), следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

    Соглашение и сопутствующий протокол включало участие ряда стран, таких как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция, а также Евросоюз и Европейская комиссия.

    Проекты финансировались через фонд «Северное измерение», управляемый Европейским банком реконструкции и развития. Они были направлены на минимизацию радиационного загрязнения на северо-западе России, что способствовало повышению безопасности при обращении с радиоактивными отходами. Они определили юридическую основу для реализации проектов содействия России в решении задач по комплексной утилизации списанных атомных подводных лодок и судов атомного технологического обслуживания.

    Однако, согласно данным МИД России, сотрудничество в рамках данного соглашения было фактически приостановлено еще в период с 2015 по 2017 год. Право выхода из соглашения предусматривает уведомление одной из депозитарных сторон за 90 дней.

    Ранее в мае 2003 года было подписано рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в России (МНЭПР), которое заложило юридическую основу для реализации проектов в области повышения ядерно-радиационной безопасности, осуществляемых иностранными партнерами на северо-западной территории страны.

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    28 декабря 2024, 16:32 • Новости дня
    Алиев сообщил о создании группы для расследования катастрофы в Актау

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баку инициировал создание международной группы экспертов для расследования причин крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Алиев рассказал Путину о формировании международной группы экспертов, передает ТАСС. Эта группа создана по инициативе азербайджанской стороны и уже приступила к работе над выяснением причин авиакатастрофы.

    «Президент Ильхам Алиев заявил, что по инициативе азербайджанской стороны создана группа международных экспертов для всестороннего расследования причин этой катастрофы, и эта группа уже приступила к работе», – говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

    Напомним, в среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Ранее Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    28 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин отметил значимость ледокола «Якутия» для безопасности судоходства

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам торжественной церемонии подъема флага на атомном ледоколе «Якутия» в Петербурге, подчеркнув значимость судна для безопасности и транспортной доступности Арктики, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Подчеркну, каждый созданный на отечественных верфях ледокол вносит значимый вклад в повышение безопасности судоходства в Арктике, транспортной доступности этого региона, в обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что подъем флага на «Якутии» проходит в юбилейный для российского атомного ледокольного флота год. Он напомнил, что 65 лет назад, в декабре 1959 года, был спущен на воду ледокол «Ленин». Это было первое в мире гражданское судно с ядерной силовой установкой.

    Глава государства отметил, что успешной реализацией этого грандиозного проекта является результат творческого труда ученых, самоотверженной работы корабелов Балтийского завода и специалистов многих других российских компаний. Кроме того, президент выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании «Якутии», оснащал его передовыми технологиями, а также использовал новейшие материалы и инженерные решения.

    Путин выразил уверенность в том, что «Якутия» укрепит потенциал отечественного атомного флота и поможет решению важных задач, стоящих перед экономикой страны. Он также пожелал всем участникам новых успехов и всего наилучшего.

    Напомним, в субботу на третьем серийном ледоколе проекта 22220 «Якутия» в Санкт-Петербурге состоялась церемония поднятия флага России.

    В ноябре Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», что стало частью программы строительства российских ледоколов, играющей важную роль в контексте географии России и развития Арктики и Северного морского пути.

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    28 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин подписал закон об ограничении смесей для кальянов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С 1 марта 2025 года на бестабачные смеси для кальянов начнут действовать ограничения, в том числе запрет продажи несовершеннолетним, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

    Закон относит бестабачные смеси для нагревания, используемые в кальянах, к никотинсодержащей продукции, он вступит в силу 1 марта 2025 года, передает ТАСС.

    С этого момента на такие смеси будут действовать ограничения, как и на другие виды никотинсодержащей продукции.

    Согласно закону, на бестабачные смеси распространяются запреты на продажу и потребление несовершеннолетними, а также запрет розничной торговли в образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. При этом норма о запрете на содержание никотина более 3,5% была исключена из окончательной версии документа.

    В сентябре в Башкирии установили штрафы за курение кальянов и никотинсодержащей продукции в общественных местах, включая образовательные и медицинские учреждения.

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    28 декабря 2024, 14:05 • Новости дня
    Маркетплейсы обязали подтверждать качество товаров с осени 2026 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С 1 сентября 2026 года онлайн-агрегаторы должны будут размещать ссылки на сертификаты качества товаров, такой закон подписал президент Владимир Путин.

    С осени 2026 года интернет-магазины в России будут обязаны размещать ссылки на сертификаты соответствия товаров. Это требование вступит в силу в соответствии с поправками к закону «О защите прав потребителей», которые были приняты Госдумой и одобрены Совфедом. Законопроект подписан президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Согласно новым требованиям, если товар не подлежит обязательной сертификации, интернет-агрегаторы должны будут предоставить возможность продавцам размещать информацию, подтверждающую качество продукции. Однако эти требования не касаются бывших в употреблении товаров, а также товаров, для которых сертификаты предоставляются при физической покупке.

    На данный момент закон не обязывает интернет-магазины или продавцов предоставлять ссылки на государственный реестр сведений о сертификатах. Авторы законопроекта предполагали более ранний срок вступления в силу, но парламент перенес его, чтобы дать маркетплейсам и продавцам время для обеспечения технической возможности размещения ссылок на реестр Росаккредитации.

    Ранее Минпромторг запретил маркетплейсам продавать игровые пневматические изделия и товары, схожие с оружием, несовершеннолетним.

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    28 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    Песков: Путин встретит Новый год дома или в командировке

    Песков сообщил, что Путин проведет Новый год дома или в важной поездке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обычно празднует Новый год дома, если не отправляется в командировки в регионы, где его присутствие наиболее важно для россиян.

    «Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», – отметил Песков, передает ТАСС.

    На данный момент не уточняется, планирует ли Путин какие-либо поездки в новогодние праздники или предпочтет остаться дома.

    Ранее Песков заявил, что детали подготовки новогоднего обращения Путина пока не раскрываются, но ровно в полночь президент поздравит россиян.

    Также Путин пообщался с 12-летней Таисией Леоновой, чье желание он исполнил в рамках «Елки желаний».

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    28 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в субботу намерен провести совещание с Советом безопасности страны, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Встреча с Совбезом намечена на середину дня, ее планируется провести в режиме видеоконференции, сказал Песков, передает ТАСС.

    Также запланированы дополнительные встречи, которые не будут освещаться в СМИ.

    Песков напомнил, что президент традиционно еженедельно встречается с постоянными членами Совбеза. Обычно такие встречи проходят в конце рабочей недели

    Представитель Кремля добавил, что в течение дня у главы государства возможен международный телефонный разговор.

    Ранее Путин подписал указ о создании нового научно-экспертного совета Совбеза, который возглавит Сергей Шойгу.

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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