Николас Кейдж стал бездомным после провала грунта у особняка в Малибу

Tекст: Катерина Туманова

«В настоящее время я немного бездомный. С моим домом в Малибу кое-что случилось, поэтому я живу в отелях. И сегодня вечером у меня не будет возможности встретить детей, которые обычно приходят за сладостями», – сказал Кейдж на фестивале Los Angeles Comic Con, передает The Hollywood Reporter.

В начале сентября из-за провала грунта глубиной около 7,5 метра была повреждена подъездная дорожка к дому актера стоимостью 10,5 млн долларов. Из-за инцидента, вызванного ураганом «Мари" власти эвакуировали жителей 31 дома в этом районе.

Несмотря на столь необычные обстоятельства, Кейдж все же планировал отметить праздник с четырехлетней дочерью Огаст Франческой Копполой Кейдж.

«Я отведу дочь собирать сладости где-нибудь в Санта-Монике, а сам собираюсь посмотреть фильм, режиссер которого был номинирован на антипремию «Золотая малина» в категории «Худший режиссер», – это «Сияние». Но снял-то он этот фильм просто блестяще! Сегодня вечером буду смотреть. Уложу дочь спать – и включу «Сияние», – делился актер планами на Хэллоуин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гигантский провал грунта в Малибу разрушил подъездную дорожку к особняку Николаса Кейджа. В мае 2026 года актер официально сменил фамилию.

В августе лидер группы «Мумий Тролль» Лагутенко решил провести серию концертов в Европе и США ради ремонта сгоревшего особняка в Калифорнии.