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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 22:03 • Новости дня

    Николас Кейдж пожаловался на «некоторую бездомность» после провала дома в Малибу

    Николас Кейдж стал бездомным после провала грунта у особняка в Малибу

    Николас Кейдж пожаловался на «некоторую бездомность» после провала дома в Малибу
    @ Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Голливудский актер Николас Кейдж заявил, что живет в отелях и чувствует себя «немного бездомным» после того, как гигантский провал грунта повредил его особняк в Малибу.

    «В настоящее время я немного бездомный. С моим домом в Малибу кое-что случилось, поэтому я живу в отелях. И сегодня вечером у меня не будет возможности встретить детей, которые обычно приходят за сладостями», – сказал Кейдж на фестивале Los Angeles Comic Con, передает The Hollywood Reporter.

    В начале сентября из-за провала грунта глубиной около 7,5 метра была повреждена подъездная дорожка к дому актера стоимостью 10,5 млн долларов. Из-за инцидента, вызванного ураганом «Мари" власти эвакуировали жителей 31 дома в этом районе.

    Несмотря на столь необычные обстоятельства, Кейдж все же планировал отметить праздник с четырехлетней дочерью Огаст Франческой Копполой Кейдж.

    «Я отведу дочь собирать сладости где-нибудь в Санта-Монике, а сам собираюсь посмотреть фильм, режиссер которого был номинирован на антипремию «Золотая малина» в категории «Худший режиссер», – это «Сияние». Но снял-то он этот фильм просто блестяще! Сегодня вечером буду смотреть. Уложу дочь спать – и включу «Сияние», – делился актер планами на Хэллоуин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гигантский провал грунта в Малибу разрушил подъездную дорожку к особняку Николаса Кейджа. В мае 2026 года актер  официально сменил фамилию.

    В августе лидер группы «Мумий Тролль» Лагутенко решил провести серию концертов в Европе и США ради ремонта сгоревшего особняка в Калифорнии.

    3 ноября 2026, 19:42 • Новости дня
    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида

    Актрису Бардо не пустили в торговый центр в Катаре из-за коротких шорт

    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскую актрису Наталью Бардо отказались пускать в торговый центр в столице Катара из-за слишком открытой одежды.

    Артистка возвращалась из Парижа в Москву, однако ее рейс перенесли на двое суток. В связи с этим она решила купить новые билеты с пересадкой в Дохе, чтобы добраться домой быстрее, передает «Лента.ру».

    В столице Катара актрисе пришлось задержаться еще на сутки. Она запланировала посетить местный торговый центр для покупки летних вещей.

    Охрана молла посчитала знаменитость слишком раздетой и отказалась пускать ее внутрь. Сотрудники предложили россиянке незаметно доехать до нужного магазина на гольфкаре, прикрыв бедра в коротких шортах рубашкой.

    «Вот такие вот дела, собачка», – заключила Бардо в своих соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире из-за режима экономии.

    В феврале российская актриса Виктория Тарасова оказалась заблокирована в аэропорту Абу-Даби после объявления тревоги из-за возможных ракетных ударов.

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    4 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    @ Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автор хита 90-х «Я убью тебя, лодочник» Алексей Лебединский, испытывающий финансовые трудности в США, подрабатывает ведущим игры «Мафия» и продает автографы.

    Участие в вечере с 58-летним артистом стоит 50 долларов, также он вместе с женой продает фотографии с автографами в жанрах «ню», природы и уличной съемки, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    Лебединский готовится к первому за 10 лет выступлению в США. Организаторы надеются собрать 50 зрителей, однако пока продали менее половины билетов. Чтобы заполнить зал, они повторно связываются с теми, кто интересовался концертом. Сам певец рассчитывает заработать около 9 тыс. долларов.

    Артист живет в США с 2014 года. Из-за приступов паники в толпе он почти перестал выступать, а игры в «Мафию» помогают ему справляться со страхом общения. По данным местного реестра, жилье, где он проживает с двумя другими людьми, на него не оформлено, а в 2024 году его жена сдавала комнату ради дополнительного дохода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе покинувший Россию музыкант Алексей Лебединский оформил инвалидность в США из-за тяжелого психического расстройства и приступов паники.

    Бывшая жена артиста рассказывала в 2024 году о его жизни с бездомными в США. А общественники потребовали проверить музыканта на экстремизм из-за публичных высказываний.


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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Райкина скончалась в возрасте 88 лет.

    О кончине Райкиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

    Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она получила образование в Щукинском училище и почти полвека отдала Театру имени Вахтангова. В числе ее известных сценических работ – Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах» и Золушка в одноименной постановке. Широкой публике она также запомнилась по фильму «Благочестивая Марта».

    Ранее почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет.

    На прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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    2 ноября 2026, 06:17 • Новости дня
    Историческая драма «Рождение империи» возглавила кинопрокат в России и СНГ

    Драма «Рождение империи» собрала в прокате 236 млн рублей за выходные

    Историческая драма «Рождение империи» возглавила кинопрокат в России и СНГ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фильм режиссера Андрея Кравчука «Рождение империи» стал лидером по кассовым сборам в России и странах СНГ, заработав 236 млн рублей за минувший уик-энд.

    Картина охватывает период с 1698 по 1709 год и рассказывает о Петре Первом, закладывающем основы государства от возвращения Великого посольства до Полтавской битвы, передает ТАСС со ссылкой на портал kinobusiness.com.

    В фильме сыграли Александр Горбатов, Милош Бикович, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Юлия Пересильд и Ксения Утехина.

    Вторую строчку рейтинга заняла картина «Чудо-Юдо» со сборами 140,3 млн рублей. Лента рассказывает о дочери магов Отраде, которая отправляется в мир людей на поиски возлюбленного в компании друга, способного менять облик.

    На третьем месте расположилась «Сказка о потерянном времени», заработавшая 130,4 млн рублей. Фильм повествует о школьниках, чье потерянное время похищают злые волшебники ради обретения молодости. Роли в картине исполнили Александр Лыков, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков и Иван Охлобыстин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спортивная драма «Битва моторов» стала лидером кинопроката в странах СНГ.

    Фантастический экшен «Девятая планета» вновь возглавил кинопрокат в России.

    Также криминальный триллер «Наследник» оставил позади российские фильмы по сборам за выходные.

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    2 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Суд признал долг сына певицы Валерии перед Сбербанком

    Суд признал долг обанкротившегося сына певицы Валерии на 356 тыс. рублей

    Суд признал долг сына певицы Валерии перед Сбербанком
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Pres

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы признал долг сына певицы Валерии Арсения Шульгина перед Сбербанком в размере около 356 тыс. рублей.

    Сумму включили в реестр требований кредиторов Шульгина. В нее вошли более 274 тыс. рублей просроченного основного долга, а также просроченные проценты по кредиту и неустойки, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

    Суд признал Шульгина банкротом в августе 2026 года по заявлению кредитора Евгения Щурова. Он выступает правопреемником Филиппа Березовского, выдавшего сыну Валерии три займа в 2023–2024 годах.

    Тогда суд включил в реестр требований кредиторов требования Щурова на сумму около 24 млн рублей. Они были подтверждены решением Лефортовского районного суда 2025 года.

    В отношении Шульгина открыли процедуру реализации имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд признал обоснованным требование разорившейся корпорации «Биотэк» о взыскании более 1,2 млрд рублей с супруги осужденного бизнесмена Бориса Шпигеля.

    В сентябре столичный суд взыскал с певца Филиппа Киркорова задолженность за коммунальные услуги на сумму более 25 тыс. рублей.

    В мае Арбитражный суд Москвы принял заявление кредитора о признании сына певицы Валерии Арсения Шульгина банкротом.

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    3 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах

    Суд в Москве оштрафовал актера-иноагента Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

    «Смольянинову назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.

    Протокол был составлен за непредставление сведений о себе в уполномоченный орган. Это второй подобный штраф актеру в этом году, ранее он был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе судебные приставы прекратили все исполнительные производства о взыскании задолженностей в отношении Артура Смольянинова.

    Летом Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на приговор Смольянинову по делу о дискредитации армии.

    В апреле Басманный суд Москвы заочно признал актера виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.

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    2 ноября 2026, 16:17 • Новости дня
    Директор Долиной заявил о травле дочери и внучки певицы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продюсер и директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что дочь и несовершеннолетняя внучка певицы подверглись публичным оскорблениям и кибербуллингу.

    В официальном обращении к журналистам продюсер назвал недопустимым распространение оскорбительных материалов в отношении родственников певицы, передает ТАСС. «Особую тревогу и глубокое возмущение вызывает тот факт, что волна жестокой травли, оскорблений и кибербуллинга перекинулась на семью артистки – ее дочь и несовершеннолетнюю внучку», – заявил Пудовкин.

    По его словам, в адрес близких Долиной публично и в личных сообщениях транслируются циничные издевательства. Директор артистки призвал представителей СМИ и интернет-сообществ проявлять уважение к частной жизни семьи.

    Команда певицы ведет мониторинг информационного пространства и готовит судебные иски против лиц, распространяющих противоправный контент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил об ущербе здоровью певицы из-за развернутой в информационном пространстве кампании по травле.

    В среду юристы артистки начали круглосуточную проверку мемов и коллажей с ее участием на предмет оскорблений для возможных судебных исков.

    В прошлом месяце Пудовкин назвал травлей повышенное внимание журналистов к словам Долиной о поездке с мигалкой.

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    3 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    Больная раком блогер Лерчек начала повторный курс химиотерапии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии в московской клинической больнице №62.

    Лечение проходит в государственном медицинском учреждении по полису ОМС после наблюдения в НМИЦ онкологии имени Блохина. Химиотерапия является промежуточным этапом перед вылетом в Китай, где Чекалина рассчитывает получить вакцину для борьбы с онкологическим заболеванием, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы в поликлинике, делаем второй курс химиотерапии… Кстати, в этот раз я в государственной поликлинике №62. После Блохина меня по ОМС отправили сюда, так что теперь будем лечиться тут», – сказала Чекалина.

    В феврале у блогера выявили рак желудка четвертой стадии после рождения четвертого ребенка. Ранее адвокат Константин Третьяков отмечал, что защита запросила у суда разрешение на поездку в Китай для лечения по официальному приглашению клиники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу защита Чекалиной обратилась в суд с ходатайством о разрешении на ее выезд в Китай для прохождения лечения.

    В среду Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру.

    В прошлом месяце Чекалина сообщила о прогрессировании заболевания и возобновлении курса химиотерапии.

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    3 ноября 2026, 21:46 • Новости дня
    Минюст подал в суд иск о ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции подало иск в суд Волгограда о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

    В Центральный районный суд Волгограда поступило административное исковое заявление об исключении сведений о фонде из Единого государственного реестра юридических лиц, передает РИА «Новости».

    В Минюсте пояснили, что организация не предоставляла отчеты и сведения, а также не получала корреспонденцию. Кроме того, в адрес фонда были направлены письма с требованиями устранить допущенные нарушения, однако они не были исполнены.

    Елена Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.

    Ранее судебные приставы взыскали долги с легкоатлетки Елены Исинбаевой за дачу под Волгоградом.

    До этого Федеральная налоговая служба блокировала счета легкоатлетки из-за финансовых задолженностей.

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    2 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Директор Долиной сообщил об ущербе здоровью певицы из-за волны хейта

    Директор Долиной сообщил об ущербе здоровью певицы из-за травли

    Tекст: Вера Басилая

    Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что развернутая в информационном пространстве кампания по травле певицы нанесла ущерб ее здоровью.

    Пудовкин обратился к журналистам, блогерам и пользователям интернета с призывом прекратить травлю Ларисы Долиной, передает РИА «Новости».

    «Часть медийного сообщества и интернет-пользователей выбрала путь создания оскорбительных мемов, распространения недостоверных слухов и откровенного хейта и травли, которые привели к нанесению ущерба здоровью человека», – заявил директор певицы.

    Он также призвал общественность к объективности и человеческому уважению, добавив, что Долина продолжает свою профессиональную и творческую деятельность в полном объеме.

    Ранее юристы Ларисы Долиной начали проверку мемов и коллажей с участием певицы на предмет оскорблений для возможных судебных исков.

    До этого Лариса Долина заявила о возникшем из-за большого количества негатива ощущении порчи.

    Пудовкин назвал травлей повышенное внимание журналистов к словам Долиной о поездке с мигалкой.

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    3 ноября 2026, 20:16 • Новости дня
    Суд в Турции освободил задержанного за сбыт наркотиков певца Ялчынташа

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Стамбуле постановил освободить известного турецкого певца Ильяса Ялчынташа, которому грозило до 10 лет лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков.

    Певец был задержан в середине июля во время антинаркотического рейда. В его анализах были обнаружены следы наркотиков, передает РИА «Новости».

    На суде Ялчынташ заявил, что не занимается сбытом наркотиков. Он признался, что употреблял кокаин однажды полгода назад в Великобритании, и добавил, что курит марихуану дома, никому ее не продавая. Жандарм, проводивший обыск, подтвердил, что наркотиков в квартире не было найдено.

    Газета Türkiye сообщает, что прокурор требовал продлить арест для сбора улик, но суд освободил певца с условием отмечаться в полиции раз в месяц.

    Ялчынташ также объяснил, что высокоточные весы в его квартире нужны для контроля диеты, а вещество в одном из сосудов – это чабрец, присланный матерью. С октября 2025 года полиция Турции проводит регулярные рейды, в ходе которых задерживают актеров и инфлюенсеров. В апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез сообщил, что 77% проверенных знаменитостей имели положительные тесты на наркотики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении Ялчынташа.

    В июле в Стамбуле жандармы задержали 25 знаменитостей и бизнесменов по подозрению в употреблении запрещенных веществ.

    В июне в ходе ночного рейда в Стамбуле по делу о наркотиках задержали 22 деятеля шоу-бизнеса с обязательством сдать анализы на наличие запрещенных веществ.

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    2 ноября 2026, 19:57 • Новости дня
    Дату освобождения рэпера Diddy из тюрьмы перенесли на 25 дней

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский рэпер Шон Комбс, известный как Diddy, сможет покинуть федеральное исправительное учреждение раньше запланированного срока.

    Предполагаемая дата освобождения 56-летнего музыканта из тюрьмы Алленвуд в штате Пенсильвания перенесена со 2 марта на 6 февраля 2028 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Федерального бюро тюрем США.

    Причины изменения сроков не уточняются. За последние месяцы дата освобождения Комбса неоднократно менялась: ранее предполагалось, что он выйдет на свободу 21 января, 5 или 20 февраля 2028 года.

    В 2025 году Комбса приговорили к 50 месяцам лишения свободы по двум эпизодам перевозки людей с целью занятия проституцией. При этом присяжные оправдали его по более тяжким обвинениям в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе New York Post написала об иске с заявлением о причастности рэпера к убийству Тупака Шакура.

    В прошлом году музыкант устроился работать в прачечную в тюрьме Нью-Джерси.

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    4 ноября 2026, 06:57 • Новости дня
    Россияне назвали Лазарева и Гагарину лучшими певцами года

    ВЦИОМ: Лазарев и Гагарина стали лучшими исполнителями 2026 года

    Россияне назвали Лазарева и Гагарину лучшими певцами года
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), лучшими отечественными исполнителями 2026 года стали певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

    В номинации «Певец 2026 года» первое место занял Сергей Лазарев, за которого проголосовали 20% опрошенных россиян, передает ВЦИОМ. Второе место досталось Басте с результатом 17%, а замкнул тройку лидеров Григорий Лепс (16%).

    Четвертую строчку разделили Ваня Дмитриенко и Денис Майданов, набравшие по 12% голосов. В десятку лучших певцов также вошли Дима Билан (11%), Стас Пьеха (9%), Akmal’ (9%), XOLIDAYBOY (7%) и Хабиб (5%).

    В этом году методика оценки артистов была обновлена: результаты формировались с учетом коммерческой активности исполнителей и откликов аудитории.

    В женском рейтинге лидерство удержала Полина Гагарина, которую назвали певицей года 23% респондентов. На второй позиции расположилась Татьяна Куртукова (20%), значительно опередившая многих известных артисток.

    Третье место заняла Татьяна Буланова с результатом 14%. За ней следуют Zivert (13%), BEARWOLF (10%), ANNA ASTI (9%), Люся Чеботина (9%), Клава Кока (8%), Ирина Дубцова (8%) и Мари Краймбрери (7%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года. Возможный заработок певца Дмитриенко в Лужниках оценили в 174 млн рублей. В 2025 году певец Ярослав Дронов сохранил лидерство среди отечественных эстрадных исполнителей.

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    4 ноября 2026, 14:08 • Новости дня
    Кравченко назвал недопустимым искажение постера «Иди и смотри» в клипе Крида

    Актер Кравченко поразился искажению постера «Иди и смотри» в клипе Крида

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Исполнитель роли Флеры в фильме «Иди и смотри», народный артист России Алексей Кравченко заявил, что глубоко поражен искажением постера кинокартины в клипе певца Егора Крида.

    «Я, конечно, глубоко поражен ситуацией. Но, наверное, есть еще… какие-то, я не знаю, организации, которые как-то должны отслеживать это», – заявил Кравченко в эфире телеканала «Первый информационный», передает ТАСС.

    Актер отметил, что такое отношение к исторической памяти не укладывается у него в голове. Он также добавил, что инцидент может быть следствием недостаточного воспитания и безответственного отношения к культуре.

    Ранее киноконцерн «Мосфильм» назвал недопустимым использование искаженного постера фильма «Иди и смотри» в клипе Егора Крида. Права на изображение киностудия не предоставляла, ее юридическая служба проводит проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла проявлением силы извинения Крида после скандала с лонгсливом.

    Генеральная прокуратура Белоруссии предложила проверить музыкальный клип на предмет разжигания социальной вражды и реабилитации нацизма.

    Сам Егор Крид принес извинения за появление в лонгсливе с изображением главного героя военной драмы «Иди и смотри», признавшись в незнании истории создания картины.

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    4 ноября 2026, 15:32 • Новости дня
    Умер итальянский режиссер Тинто Брасс

    Tекст: Мария Иванова

    В Риме на 94-м году жизни скончался итальянский кинорежиссер Тинто Брасс, известный своими эротическими фильмами.

    Об уходе одного из наиболее эпатажных и неоднозначных режиссеров итальянского кинематографа сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на супругу и детей режиссера.

    Отмечается, что семья планирует провести похороны в узком частном кругу.

    Брасс начинал как постановщик интеллектуального психологического кино, но всемирную славу ему принесли эротические фильмы «Калигула», «Миранда», «Подглядывающий».

    Брасс родился 26 марта 1933 года в Милане. После окончания юридического факультета некоторое время работал в архиве Французской синематеки в Париже. Режиссерский дебют состоялся в 1963 году с фильмом «Кто работает, тот потерян».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре итальянский продюсер Сильвия д’Амико умерла в возрасте 85 лет.

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