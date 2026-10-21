Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Арбитражный суд Москвы признал долг жены Бориса Шпигеля на 1,2 млрд рублей
Суд признал долг Евгении Шпигель перед компанией «Биотэк» на 1,2 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование разорившейся корпорации «Биотэк» о взыскании более 1,2 млрд рублей с Евгении Шпигель, супруги осужденного бизнесмена Бориса Шпигеля.
Сумма задолженности сформировалась в рамках дела о банкротстве самого фармацевтического предприятия, передает РИА «Новости».
Суд признал незаконной выплату Евгении Шпигель около 491 млн рублей дивидендов и постановил взыскать с нее эту сумму, а также более 246 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, суд отменил возврат мнимых займов, взыскав 334 млн рублей основного долга и более 175 млн рублей процентов.
Ранее суды одобрили включение в реестр требований кредиторов Шпигель задолженности перед управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области на сумму около 8,2 млрд рублей. В апреле суд признал женщину банкротом.
Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил бывшего владельца «Биотэка» Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за дачу взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, однако позже бизнесмен был освобожден от наказания из-за проблем со здоровьем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд признал банкротом жену Бориса Шпигеля. В прошлом году долг их дочери и бывшей супруги певца Николая Баскова Светланы перед «Биотэком» превысил 71 млн рублей. Суд оставил в силе процедуру ее банкротства.