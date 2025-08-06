Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.15 комментариев
Суд оставил в силе процедуру банкротства экс-супруги Баскова
В среду Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Светлане Шпигель, бывшей супруге певца Николая Баскова, в отмене процедуры банкротства и подтвердил ее долг перед компанией ее отца Бориса Шпигеля.
Суд отклонил жалобу Шпигель на решение о начале процедуры реструктуризации долгов, сообщает РИА «Новости».
Ранее арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление о банкротстве Шпигель, поданное управляющим обанкротившейся корпорации «Биотэк», принадлежащей ее отцу Борису Шпигелю.
Суд включил долг Шпигель перед АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк» в размере около 67 млн рублей в реестр требований кредиторов. В суде ранее признали незаконной выплату «Биотэком» около 57 млн рублей дивидендов и 10 млн рублей материальной помощи в адрес Шпигель в 2021 году, поскольку у компании тогда были неисполненные обязательства перед банком «Санкт-Петербург».
В марте Московский арбитражный суд ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Светланы Шпигель.
Отца Светланы Бориса Шпигеля в 2024 году приговорили к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже его освободили от отбывания оставшегося срока из-за болезней, но оставили за ним обязательство выплатить штраф в размере 450 млн рублей.