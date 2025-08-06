Суд оставил в силе процедуру банкротства экс-супруги Баскова

В Госдуме предложили прекратить увольнение учителей за фото в купальнике

Комитет Госдумы по просвещению предложил ввести мораторий на увольнение учителей за фото в купальнике

Tекст: Дарья Григоренко

В Госдуме призвали защитить частную жизнь учителей и обеспечить их право на самовыражение в интернете, а Минпросвещению предложено ввести мораторий на увольнения педагогов за публикации личных фото, например, в купальниках, если они не содержат противоправного или вредного контента. Речь идет и о сообщениях в мессенджерах, не нарушающих закон и этические нормы, передает «Московский комсомолец».

Комитет Госдумы по просвещению советует разработать официальные рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях и временно запретить увольнения за личные публикации до проведения экспертизы. Минтруд и органы соцзащиты также считают необходимым создать четкие правила, определяющие границы вмешательства работодателей в личную цифровую жизнь педагогов.

Поводом для инициативы стали многочисленные жалобы учителей на участившиеся случаи дисциплинарных взысканий и увольнений за публикации в личных аккаунтах. Часто жалобы исходят от третьих лиц и касаются контента, не имеющего отношения к профессиональной деятельности педагога или школьной жизни.

В профсоюзах отмечают, что основанием для увольнений служит понятие «аморальный поступок», закрепленное в советском трудовом законодательстве. Это позволяет администрации применять дисциплинарные меры даже из-за фотографий или высказываний вне рабочего времени, что, по мнению экспертов, нарушает права учителей на личную жизнь и индивидуальность.

За последние годы нашумевшими стали случаи увольнения педагогов из-за фотографий в личных профилях социальных сетей – например, в Омске учительницу уволили за профессиональные фотографии для модельного агентства, а в Тюмени – за фотосессии в купальнике. В некоторых случаях инициаторами разбирательств выступали родители или коллеги, а жалобы были анонимными.

По мнению экспертов и профсоюзов, необходимо отделять ситуации с реальными нарушениями этики и безопасности детей от случаев, когда вмешательство в частную жизнь необоснованно. Они считают, что для рассмотрения спорных случаев должна быть создана независимая комиссия по этике, чтобы решения принимались объективно и с учетом профессионального мнения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СК начал проверку из-за публикации «интимных» фото учительницы из Куйбышева. В Барнауле учительницу Татьяну Кувшинникову едва не уволили за опубликованное в соцсети фото, где она запечатлена в спортивном купальнике. Перед началом учебного года из школы № 338 Невского района Петербурга уволились сразу 17 учителей.