  • Новость часаПариж и Лондон решили отправить военные группы на Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему проваливаются планы вооружить Европу на войну с Россией
    Названа первая вооруженная ракетами «Циркон» атомная подлодка
    ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область
    Миллионы американцев не смогут подтвердить свое гражданство на выборах
    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России
    Среди погибших при крушении батискафа у Хургады оказались двое детей
    Интерпол объявил в розыск президента Республики Сербской Додика
    Международные резервы России превысили 650 млрд долларов
    Итальянская Ariston объявила о возвращении на российский рынок
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    15 комментариев
    27 марта 2025, 18:12 • Новости дня

    Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова

    Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
    @ Григорий Сысоев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичный арбитражный суд ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Светланы Шпигель, экс-супруги певца Николая Баскова.

    Решение суда стало результатом удовлетворения заявления о банкротстве, поданного конкурсным управляющим фармацевтической компании «Биотэк», ранее принадлежавшей ее отцу Борису Шпигелю, передает РИА «Новости».

    Светлана Шпигель задолжала «Биотэку» значительную сумму, однако точные цифры не указаны в материалах дела. Тем не менее в рамках дела о банкротстве самой компании «Биотэк» суды обязали ее вернуть 67 млн рублей компании. Суды признали неправомерными выплаты 57 млн рублей «Биотэком» в адрес Шпигель в качестве дивидендов и 10 млн рублей материальной помощи в 2021 году, так как компания на тот момент уже испытывала финансовые трудности.

    Борис Шпигель, отец Светланы, в 2024 году был приговорен к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже он был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней, но ему предстоит выплатить штраф в размере 450 млн рублей.

    26 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация не может расследовать убийства российских журналистов, освещающих конфликт на Украине.

    Он подчеркнул, что такие действия возможны только в случае получения соответствующего мандата, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель офиса генсека заявил, что организация считает крайне важным, чтобы журналисты могли выполнять свою работу без страха стать мишенью, добавив, что ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов.

    Ранее военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналистки.

    Кроме того, сообщалось, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

    Коментарии (11)
    27 марта 2025, 14:23 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Минобороны: Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры в Брянской области и Крыму, что привело к отключению электроснабжения в ряде районов, сообщило Минобороны.

    Несмотря на заявления киевского режима о прекращении атак на российские энергетические объекты, удары продолжились, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В 17:00 в среду в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». В результате был отключен высоковольтный кабель 10 кВ, что оставило без электричества потребителей в Климовском районе.

    В это же время российские средства ПВО сбили украинский ударный БПЛА в районе мыса Тарханкут в Крыму. Целью беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

    На следующий день, 27 марта, в Брянской области около 7:00 прицельный артиллерийский обстрел вывел из строя комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

    Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Коментарии (20)
    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства ПВО России за сутки уничтожили украинский МиГ-29, 137 дронов, две управляемые авиационные бомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника в Донецкой народной республике и нанесли поражение живой силе и технике украинских механизированных и аэромобильных бригад в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Комар и Отрадное, сообщило ведомство в Telegram-канале. Потери противника составили до 135 боевиков и несколько единиц боевой техники.

    Группировка войск «Днепр» успешно атаковала формирования ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 80 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

    В результате ударов оперативно-тактической авиации и ракетных войск были поражены объекты военной инфраструктуры Украины, включая производственные здания оружейного предприятия и цеха изготовления дронов, а также многочисленные скопления живой силы и техники противника в 157 районах.

    С начала специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 беспилотников и 22 511 танков и других боевых машин.

    В субботу российские средства ПВО уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 142 беспилотника, а также сбили пять снарядов HIMARS и бомб JDAM. До этого также сообщалось, что российские Военно-космические силы сбили украинский истребитель МиГ-29.

    Коментарии (3)
    26 марта 2025, 21:11 • Новости дня
    Фигурантам дела о хищениях по программе «Пушкинская карта» предъявлено обвинение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России предъявил обвинение фигурантам дела о хищениях при реализации программы «Пушкинская карта», среди которых оказался певец и участник музыкального телешоу «Голос» Эмиль Кадыров.

    Он подозревается в хищении более 1 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    В СК России сообщили, что фигуранты дела задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ и допрашиваются следователями столичного СК, им предъявлено обвинение.

    Напомним, участников преступной группы, похитивших более 1 млн рублей через программу «Пушкинская карта» с помощью мошеннических схем, выявили в Москве.

    В декабре 2024 года в Москве осудили фигурантов другого дела о хищении 200 млн рублей в рамках программы «Пушкинская карта».

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 21:02 • Новости дня
    Роскомнадзор опроверг причастность к сбоям в Системе быстрых платежей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роскомнадзор опроверг утверждения о том, что сбои в оплате через Систему быстрых платежей (СБП) вызваны действиями ведомства.

    Пресс-служба Роскомнадзора подчеркнула, что информация о якобы причастности ведомства к сбоям в работе СБП, опубликованная иностранным агентом, недостоверна, передает ТАСС.

    В ведомстве пояснили, что проблемы с Национальной системой платежных карт (НСПК) были вызваны неполадками в инфраструктуре, которые уже устранены. Они подчеркнули, что плановые проверки Роскомнадзора исключают его влияние на НСПК.

    Роскомнадзор напомнил СМИ о важности проверки фактов перед публикацией. За распространение недостоверной информации предусмотрены штрафы до 3 млн рублей. Ведомство также указало на необходимость соблюдения законодательства об иностранных агентах и предупредило о возможных последствиях за его нарушение.

    Распространение материалов иностранного агента без указания статуса влечет за собой штраф до 50 тыс. рублей и письменные предупреждения. Два таких предупреждения в течение года могут привести к прекращению деятельности СМИ, отметили в Роскомнадзоре.

    В среду Сбербанк сообщил о сбоях в работе Системы быстрых платежей по техническим причинам, а пользователи сервиса Downdetector зафиксировали 6024 жалобы за сутки, с наибольшей концентрацией в Петербурге.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин призвал молодежь посещать выставки достижений России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности для молоджежи посещать выставки, чтобы вдохновляться примерами достижений российского народа.

    Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых», которое проходит на площадке национального центра «Россия», экспозицию которого президент осмотрел перед началом мероприятия, подчеркнул значимость посещения выставок, передает ТАСС.

    Он отметил, что это не только приятно, но и полезно, поскольку позволяет увидеть вдохновляющий пример достижений российского народа на протяжении тысячелетней истории.

    «Это очень приятно и очень полезно – увидеть вдохновляющий пример свершений нашего народа и за последние десятилетия, и вообще за время нашей тысячелетней истории. Нам действительно есть чем гордиться в самых разных сферах и во всех без исключения регионах страны», – сказал президент.

    «Сегодняшние школьники, молодые ребята, уверен, тоже мечтают о том, чтобы добиться значимого, нужного <…> результата. И результата в конечном итоге для нашей Родины в целом», – добавил Путин.

    Ранее Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране. Он также отметил роль ветеранов СВО в воспитании молодежи и одобрил предложение о размещении воспитательных девизов на фасадах учебных заведений.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 13:09 • Новости дня
    Прокуратура начала проверку «снятия стресса» собаками в ТЦ Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жалобы посетителей на условия содержания щенков в торговом центре Москвы «РИО», куда посетителей привлекали «терапией пушистиками», побудило прокуратуру провести проверку.

    Проверку начала Бутырская межрайонная прокуратура, указала прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

    Очевидцы заявляют, что в зоне «терапии пушистиками» дети и взрослые целый день проводят время со щенками мальтипу, отсутствуют документы и информация о прививках у собак, пишет «Москва 24».

    По словам очевидцев, щенки свободно испражняются, что создает антисанитарные условия, дети могут брать это в руки и в рот, а собаки сильно пахнут. Вода для щенков отсутствует в свободном доступе.

    При этом в администрации торгового центра заявляют, что у них работает профессиональный кинолог, а у щенков есть четкий график отдыха и все необходимые документы.

    Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными по итогам надзорных мероприятий. В случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

    В феврале столичные правоохранители изъяли львенка, которого пытались продать через интернет за 260 тыс. рублей, животное передали в реабилитационный центр для диких животных.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Эксперты назвали основные приоритеты развития Арктической зоны России
    Эксперты назвали основные приоритеты развития Арктической зоны России
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия является лидером в освоении Арктики. Обладая самым большим ледокольным флотом и реализуя массу инвестиционных проектов, Москва может стать инициатором глобального сотрудничества на северных территориях. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Арктика как новый геополитический фронт: конкуренция или сотрудничество?».

    «Арктика – это будущее не только нашей страны, но и всего мира», – сказал Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ. По его мнению, регион становится центром притяжения интересов многих великих держав, поэтому его развитие должно лежать в русле международного сотрудничества.

    «Россия готова к конструктивному и взаимовыгодному диалогу. Однако нельзя забывать, что партнерство на этих территориях будет строиться на жесткой технологической конкуренции. Добиться необходимого баланса интересов можно за счет сотрудничества на платформе БРИКС. Москва продолжит играть значимую роль в регионе, поскольку без нас его освоение невозможно», – подчеркнул Селезнев.

    Территории становятся не только символом будущего, но и двигателем технологий, подчеркнул Станислав Корякин, политконсультант, член Общественной палаты РФ. «Уже сегодня Россия обладает самой мощной группировкой ледоколов. В нее входит 41 судно. Важно рассматривать эти корабли не только как средства передвижения, но и как элемент развития причальной инфраструктуры», – считает эксперт.

    Арктика становится площадкой для «битвы ледоколов», добавляет Александр Спиридонов, депутат, член комитета Госдумы по промышленности и торговле. «Россия, безусловно, здесь является лидером, поскольку только наша страна является оператором всего Северного морского пути (СМП), и лишь мы обладаем соответствующим флотом», – заметил он.

    Уже сейчас по проекту «Арктика» строятся новые ледоколы. Отдельно он выделил создание судна «Лидер», имеющего ядерную силовую установку. «Мы будем пробивать СМП, будем проводить конвои. Север будет за нами», – акцентировал депутат. Однако, по его мнению, регион также должен стать комфортной средой для жизни людей.

    «В этом плане важно отметить инициативу Владимира Путина по "Арктической ипотеке". Это важное решение, которое позволяет людям приезжать и закрепляться на данных территориях», – говорит он. Уже достигнутые успехи спикер предлагает расширить за счет проекта по арендному жилью. «На Дальнем Востоке такая программа себя успешно показывает», – уточнил Спиридонов.

    Сейчас важно развивать креативный сектор экономики Арктики опережающими темпами, полагает Вячеслав Завалин, член исполнительного совета и председатель Комитета по межпоколенческим коммуникациям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). «Это позволит обеспечить территории главной ценностью – людьми. В условиях сурового климата необходимо сделать их жизнь интересной», – пояснил Завалин.

    Схожей точки зрения придерживается Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова. «России особенно важно сформировать контур комфортной среды в этом регионе», – рассуждает он. По его мнению, в развитии региона важно учитывать особенности и специфику каждого населенного пункта. Север может стать центром привлечения туристов, а также местом деятельности научных и образовательных институтов.

    Россия уже реализует большое количество государственных проектов, которые в совокупности дают толчок к развитию Арктики, отметила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ. Среди имеющихся мер поддержки она выделяет закон «О северном завозе», который призван обеспечить бесперебойное снабжение отдаленных районов.

    Кроме того, она подчеркнула, что в России уже имеется утвержденный перечень опорных населенных пунктов, для каждого из которых разработан мастер-план, определяющий стратегию комплексного развития ключевых отраслей. Все это позволило дать старт более чем тысячи инвестиционных проектов, в которые будет вложено свыше двух трлн рублей, привела данные Кислицына.

    Но значимая роль Арктики также диктуется ее богатой ресурсной базой, отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). По его мнению, это открывает большие возможности для России.

    «Такие проекты, как "Ямал СПГ" и "Арктик-СПГ", демонстрируют наш потенциал в сфере производства сжиженного природного газа. Колоссальные запасы ресурса способны помочь нам занять важную нишу на международных рынках. Не менее широки и возможности добычи редкоземельных металлов», – говорит он.

    «Все это делает Арктику стратегически важным регионом для будущего экономического развития России, а также других стран. Поэтому неоценимую значимость представляют наши меры поддержки коммерческого транспорта, который в скором времени сможет круглогодично ходить по СМП», – заключил Юшков.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой.

    Температура в регионе немного выше нуля, идет снег, передает ТАСС. Во время предыдущего визита в июле 2023 года Путин осмотрел центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» и провел совещание, посвященное развитию арктических поселков.

    Мурманск известен как самый крупный город мира за полярным кругом, с населением около 266 тыс. человек. Город обладает незамерзающим портом, который входит в число пяти крупнейших в России и обеспечивает круглогодичную навигацию благодаря наличию атомного ледокольного флота.

    Регион богат природными ресурсами. В недрах Кольского полуострова находятся порядка 30% известных минералов и около 75% химических элементов таблицы Менделеева. В области открыто более 60 месторождений различных твердых полезных ископаемых, включая медно-никелевые и литиевые руды, а также руды редкоземельных металлов. Более трети общероссийских запасов лития сосредоточено в Мурманской области.

    В августе прошлого года Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 07:52 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила украинский дрон над Брянской областью

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила украинский дрон над Брянской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью ночью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурные силы противовоздушной обороны страны зафиксировали и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в ночное время. Операция по перехвату и уничтожению аппарата была успешно проведена над территорией Брянской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» за прошедшие сутки взяли в плен десять военнослужащих ВСУ и уничтожили 26 беспилотников.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    При хлопке газа в квартире в Челябинской области погиб человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В двухкомнатной квартире в Еманжелинском районе Челябинской области произошел хлопок газа, в результате которого погиб один человек и еще трое получили травмы.

    По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района, причиной происшествия стала утечка паров газовоздушной смеси, передает ТАСС.

    Площадь квартиры, где случился хлопок, составляет 25 квадратных метров. На месте происшествия работают 49 специалистов и 16 единиц техники.

    В результате взрыва газовоздушной смеси в салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале пострадали два человека. Минэнерго Дагестана назвало причиной взрыва в магазине Махачкалы утечку на газопроводе.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 13:53 • Новости дня
    Путин вручил Москальковой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за ее большой вклад в укрепление законности и защиту прав граждан.

    Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, передает ТАСС.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила об этом на заседании Верхней палаты, подчеркнув, что Москалькова удостоена этой награды за значительный вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, а также многолетнюю добросовестную работу.

    Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени является одной из высоких государственных наград Российской Федерации. Он вручается за выдающиеся заслуги перед государством, в том числе в укреплении обороноспособности, экономического и культурного процветания страны.

    Ранее Путин наградил главу МИД Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за заслуги и вклад в политику России.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 13:59 • Новости дня
    В Москве стартовала выставка о культурных деятелях во время ВОВ

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве открылась выставка «Культура для Победы», посвященная вкладу деятелей культуры в годы Великой Отечественной войны, которая будет путешествовать по России, включая шесть регионов.

    В Государственном музее – культурном центре «Интеграция» им. Н. А. Островского в Москве открылась выставка «Культура для Победы».

    Мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы и рассказывает о роли культурных деятелей в годы Великой Отечественной войны. Выставка пройдет в пяти учреждениях культуры в Москве и в шести городах России, включая Волгоград и Ростов-на-Дону.

    Руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» Милена Богданова отметила, что уже собрано более 470 уникальных историй, и работа продолжается.

    «Мы рассказываем о людях, для которых искусство стало подвигом, связавшим поколения и сохранившим национальное наследие», – сказала она.

    Открытие прошло в формате театрального перформанса, где главный герой рассказывал о судьбе актера и режиссера Ивана Никулина, выступавшего на фронте и в госпиталях. Это событие подчеркнуло значимость культурных деятелей в сохранении исторической памяти. Артем Метелев, председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, отметил, что вклад таких деятелей бесценен.

    Экспозиция выставки напоминает музей в период эвакуации и включает архивные документы, произведения искусства и мультимедийные материалы.

    Среди героев экспозиции – более 50 культурных деятелей, чьи истории озвучили народные артисты России, такие как Игорь Бутман и Диана Гурцкая.

    По словам директора музея Игоря Думенко, «важно, что благодаря таким инициативам мы открываем новые имена и сохраняем историческую память».

    Медиахолдинг МАЕР стал официальным партнером проекта, обеспечивая трансляцию историй на наружной рекламе. Проект поддержан грантами мэра Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 18:28 • Новости дня
    Эксперты оценили шансы массового возвращения иностранных IT-компаний в Россию

    Эксперты назвали маловероятным массовое возвращение иностранных IT-компаний в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Массовое возвращение иностранных IT-компаний на российский рынок в ближайшее время маловероятно из-за сохраняющихся санкций и регуляторных барьеров, считают аналитики из Strategy Partners.

    В аналитическом отчете компании Strategy Partners говорится, что даже при изменении политических условий иностранным вендорам понадобятся значительные ресурсы и время для восстановления операционной деятельности, передает ТАСС. Это может дать отечественным разработчикам фору для совершенствования продуктов и укрепления рыночных позиций.

    В отчете также отмечено, что в отдельных сегментах возможно частичное возвращение западных решений, но их доля в российском IT-секторе будет значительно ниже, чем в период до 2022 года. Перспективы работы иностранных поставщиков будут зависеть от выбранной стратегии. Один из вариантов – восстановление официальной поддержки без физического присутствия и инвестиций в инфраструктуру. Другой – поставка обновленных решений преимущественно западным компаниям, продолжающим деятельность в России. Третий, наиболее масштабный сценарий, предполагает физическое возвращение поставщиков в рамках крупных международных альянсов.

    Аналитики подчеркнули, что успешность возвращения западных вендоров зависит от сегмента их присутствия. IT-решения на российском рынке разделяются на группы по критериям стратегической значимости и уровня технологической зрелости отечественных продуктов.

    Кроме того, в отчете говорится о признаках потепления отношений с США, но ужесточении риторики ЕС, что снижает вероятность возвращения европейских компаний. Более 200 иностранных IT-компаний прекратили работу в России после введения санкций в 2022 году, что привело к снижению IT-рынка на 11%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российская ИТ-отрасль оказалась одной из самых быстрорастущих в экономике за шесть лет, ее вклад в ВВП вырос почти вдвое.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 18:44 • Новости дня
    Стартовал второй поток образовательной программы «Школа тренеров команд»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал второй поток программы «Школа тренеров команд».

    Программа направлена на подготовку профессиональных тренеров для работы с управленческими командами и внедрения современных методик обучения. Всего было подано 700 заявок, из которых отобраны 97 участников из 31 региона, включая представителей Запорожской, Курской, Мурманской областей, Луганской народной республики и Крыма, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Программа, обладающая сильной теоретической и практической базой, предлагает стажировки и уже помогла двум участникам получить работу в «Сенеж». Среди участников второго потока присутствуют известные личности, такие как сопредседатель Всероссийского экологического движения «Экосистема» Михаил Данькин, и актер Александр Суворов, который отметил, что участие в программе позволит ему развить навыки командообразования.

    Первый модуль программы «Команда, на старт!» продлится до октября 2025 года и уже включил лекции от экспертов федерального уровня. В числе лекторов – Ольга Самоварова, Марк Кукушкин и другие. В рамках модуля участники познакомились с выпускниками первого потока и участвовали в защите их проектов. В ближайшие годы им предстоит пройти два дополнительных модуля с межмодульной работой и стажировками на крупных проектах платформы.

    Коментарии (0)
    Главное
    Париж и Лондон решили отправить военные группы на Украину
    МВД объявило количесство не допущенных в Россию иностранцев
    США решили строить в Арктике аэродромы для самолетов с ядерным оружием
    Захарова: Членство Армении в ЕС исключает членство в ЕАЭС
    Автоэксперт разъяснил изменение правил проверки на алкоголь и наркотики
    Археологи нашли гробницу неизвестного фараона в Египте
    Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова

    Названа самая быстрорастущая отрасль в России

    Вклад ИТ-отрасли в российскую экономику удвоился за шесть лет, а к 2030 году может вырасти еще вдвое. При этом на рынке труда сложилась уникальная ситуация: дефицит ИТ-специалистов только усилился за последние годы, несмотря на растущие зарплаты. К столь бурному развитию ИТ-отрасль в России подтолкнули в том числе западные ограничения. И на пути ее дальнейшего роста стоят опять западные корпорации. Подробности

    Перейти в раздел

    Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками

    Договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море стали главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Проект соглашения подразумевает не только полную свободу судоходства в акватории Черного моря, но и снятие целого ряда санкций с России. В чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации? Подробности

    Перейти в раздел

    «Как только тебя освободили, ты – русский». Почему школьный учитель стал штурмовиком

    «Мои ученики, вчерашние дети, недавно подписали контракт и тоже ушли на фронт». Житель поселка Еленовка под Донецком, ветеран СВО Евгений Рассоха рассказал газете ВЗГЛЯД, как из школьного учителя превратился в штурмовика и как опыт спецоперации сказывается на его жизни сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Скрытой пружиной русофобии в США оказалась дочь эмигранта из Венгрии

    Весьма показательное признание прозвучало от руководства Грузии. Глава парламента страны назвал имя человека, который от имени США еще в 2022 году убеждал Тбилиси фактически открыть второй фронт против России. О ком идет речь, какие еще русофобские решения инициировал этот чиновник – и откуда в нем возник такой накал русофобии? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры России и США. Что нового?

      По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............