Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.8 комментариев
Вынесен приговор экс-сенатору Шпигелю
Суд приговорил экс-сенатора Шпигеля к 11 годам колонии за взятки
Измайловский суд Москвы вынес приговор бывшему члену Совета Федерации, представлявшему Пензенскую область, предпринимателю Борису Шпигелю.
Шпигелю назначили 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере более 450 млн рублей, передает ТАСС. Бизнесмен признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
Гособвинитель требовал для Шпигеля лишения свободы на 12 лет в колонии строгого режима, а для Ивана Белозерцева, бывшего губернатора Пензенской области, который обвиняется в получении взятки, – 13 лет. Супругу Шпигеля Евгению, которую также обвиняют в даче взятки, прокурор просил приговорить к девяти годам колонии общего режима.
Из-за тяжелого состояния здоровья Шпигеля заседания проходят в закрытом для прессы режиме.
По версии обвинения, с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года Белозерцев лично и через посредников получил от Шпигеля и его супруги взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов, общая сумма которой превысила 30 млн рублей. По данным СК, вознаграждение предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области госконтрактов с ОАО «Фармация» на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарств.
Ранее бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерова приговорили к 12 годам заключения.