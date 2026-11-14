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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    У европейцев – как интегративного объединения, так и у отдельных стран – оказалось не так много возможностей повлиять на американо-российский де-факто сговор против сохранения Европы в границах free world.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    14 ноября 2026, 13:19 • Новости дня

    Подросток в Кузбассе поджег шкаф на железной дороге по заданию из чат-бота

    В Кузбассе подросток поджег ж/д шкаф связи по заданию из бота для знакомств

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новокузнецке 15-летний подросток поджег шкаф магистральной связи на Западно-Сибирской железной дороге по заданию, полученному через чат-бот для знакомств в Telegram.

    В Новокузнецке 15-летний подросток совершил поджог шкафа магистральной связи на перегоне станций Новокузнецк – Новокузнецк-Восточный Западно-Сибирской железной дороги, передает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

    На допросе молодой человек рассказал, что его вовлекли в совершение преступления через чат-бот для знакомств «Дайвинчик» в мессенджере Telegram. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, однако для несовершеннолетних срок не может превышать 10 лет.

    Обвиняемого задержали сотрудники регионального управления ФСБ и транспортной полиции. По решению суда в качестве меры пресечения подростку назначен запрет определенных действий. Расследование продолжается.

    Следователи подчеркнули, что это не первая попытка привлечения молодежи к противоправной деятельности через упомянутый чат-бот. В ведомстве призвали граждан немедленно обращаться в правоохранительные органы при получении подозрительных заданий и напомнили, что добровольный отказ от участия в преступлении освобождает от уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о направлении в суд уголовного дела в отношении троих подростков, обвиняемых в госизмене и диверсии после поджога релейного шкафа в Новосибирской области.

    В тот же день суд в Алтайском крае приговорил 21-летнего жителя Рубцовска к 12 годам лишения свободы за совершение диверсий на двух базовых станциях сотовой связи.

     В четверг суд в Башкирии назначил 21-летнему студенту наказание в виде 16 лет и шести месяцев лишения свободы за государственную измену и диверсии на объектах сотовой связи в Уфе по заданию украинских спецслужб.

    14 ноября 2026, 00:03 • Новости дня
    Евродепутаты массово покинули зал во время выступления Каллас

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Европейского парламента массово покинули зал заседаний во время речи главы евродипломатии Каи Каллас о якобы депортации детей с Украины в Россию, сообщил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    «Никто никаких детей не похищал. Русские эвакуировали детей из зон боевых действий. И в большинстве случаев речь шла о русских детях, ведь мы говорим о регионе Донбасса», – заявил Блага в Telegram.

    Он пояснил причину голосования против очередной антироссийской резолюции Европарламента. По словам депутата, документ лишь использует тему детей в интересах либеральной пропаганды и направлен на подавление сторонников мира в Европе. Блага добавил об ответственности авторов подобных инициатив за затягивание конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у Каллас перспектив стать переговорщиком от Европы из-за ее глупости.

    В прошлом месяце посольство России в Словакии опровергло заявления местных средств массовой информации о якобы депортации украинских детей.

    В сентябре Блага обвинил Каллас в превращении Европейского союза в военную машину.

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    11 ноября 2026, 20:27 • Новости дня
    Пропавший в Дубне девятилетний мальчик найден мертвым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения в подмосковной Дубне тела мальчика, который ушел из дома и не вернулся.

    Пропавший девятилетний мальчик в Дубне найден мертвым. «Ребенок найден мертвым. По данному факту проводится проверка», – заявил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

    По его словам, одна из версий случившегося – самоубийство. Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик ушел гулять и не вернулся, его родители начали поиски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре следователи сообщили об успешном завершении поисков 13-летнего мальчика в Брянске.

    В июле на берегу реки Иртыш в Омске обнаружили тело малолетнего ребенка.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    11 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    При падении из окна восьмого этажа в Москве погибла четырехлетняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и скончалась, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    В Большом Кондратьевском переулке из окна квартиры на восьмом этаже выпала девочка 2022 года рождения, она скончалась, сообщила прокуратура Москвы в Max.

    По предварительной информации, девочка осталась без присмотра отца на непродолжительное время. В этот момент мужчина находился вместе с ней в квартире.

    Пресненская межрайонная прокуратура проводит проверку для установления обстоятельств инцидента. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и не ставить мебель рядом с подоконниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры.

    До этого в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа.

    В начале октября в Перми четырехлетняя девочка скончалась после падения из окна на седьмом этаже.

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    11 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Обвиняемому в убийстве двух девочек на Урале запросили 25 лет колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Свердловской области государственный обвинитель запросил 25 лет лишения свободы для мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух 13-летних школьниц в 1994 году.

    В ходе прений государственный обвинитель попросил назначить фигуранту наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области в Max.

    Следствие установило, что в октябре 1994 года обвиняемый вместе со своим дядей изнасиловали и убили 13-летнюю девочку в квартире в Екатеринбурге. Опасаясь огласки, мужчины привели в помещение подругу убитой, которая видела, с кем ушла школьница. Вторую девочку также изнасиловали и лишили жизни, нанеся ей не менее десяти ножевых ранений.

    После этого злоумышленники вывезли тела на берег Чусовского озера и подожгли. Обвиняемый вину не признал, дело в отношении его родственника выделено в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале уральский суд отправил в колонию мужчину за убийство семерых человек в начале девяностых годов.

    В прошлом году кузбасские следователи нашли обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух детей в 1990-х годах.

    В 2025 году екатеринбургский подросток получил тюремный срок за убийство подруги и ее матери.

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    14 ноября 2026, 10:05 • Новости дня
    Лантратова рассказала об увеличении единого пособия на детей

    Госдума: Единое пособие на детей в 2027 году проиндексируют на 6,8%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единое пособие на детей с 1 января 2027 года будет проиндексировано на 6,8% в автоматическом режиме, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

    «С 1 января 2027 года единое пособие проиндексируют на 6,8%. Никаких заявлений писать не нужно, все произойдет автоматически. Если вы уже получаете пособие, то с нового года вам просто будут платить больше», – заявила Лантратова ТАСС.

    Парламентарий добавила, что право на получение единого пособия возникает у семей, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. Она пояснила, что фонд анализирует уровень доходов, имущества и причины, по которым члены семьи не получают заработок.

    Единое пособие – это социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и беременных, вставших на учет до 12-й недели. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минтруд предложил увеличить минимальный доход для получения единого пособия до десяти МРОТ в год.

    Также министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об охвате едиными пособиями порядка 8 млн детей в 2027 году.

    Кроме того, Минтруд анонсировал увеличение размера единого пособия на 6,8% с начала 2027 года.

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    11 ноября 2026, 18:32 • Новости дня
    Пропавшую в Тюменской области неделю назад 15-летнюю девушку нашли живой

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники полиции нашли живой 15-летнюю девушку, потерявшуюся неделю назад в Тюменской области, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    Поиски 15-летней девушки из села Покровское Ярковского округа велись с 9 ноября после обращения ее законных представителей в полицию, передает РИА «Новости». «Девушка найдена сотрудниками полиции, жива, с ней все в порядке», – сообщили в пресс-службе.

    Ранее отмечалось, что девушка неоднократно уходила из дома, она пропала 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу две 12-летние девочки пропали в Ленинском районе Красноярска.

    В прошлом месяце нашли живым 15-летнего подростка в Тольятти.

    В сентябре в Петропавловске-Камчатском организовали поиски пропавшей 12-летней школьницы.

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    13 ноября 2026, 20:16 • Новости дня
    ЦБ рекомендовал банкам информировать родителей о заключении договоров с детьми
    ЦБ рекомендовал банкам информировать родителей о заключении договоров с детьми
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России рекомендовал кредитным организациям уведомлять родителей о заключении договоров с несовершеннолетними клиентами разными способами, а не только при личном обращении законных представителей в подразделение.

    Такая мера должна предотвратить вовлечение несовершеннолетних клиентов в совершение финансовых операций в противоправных целях, передает РИА «Новости». Кроме того, Банк России предложил предоставить законному представителю возможность установить лимит по операциям ребенка, о котором банк будет информировать, а также отказаться от такого информирования.

    В настоящее время дети до 14 лет не могут самостоятельно открывать счет в банке. Это могут сделать за них родители. Подростки с 14 до 18 лет вправе открывать счет при наличии письменного согласия законных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Банк России предупредил об активном привлечении российских подростков к схемам вывода и обналичивания похищенных средств.

    В сентябре пресс-служба Банка России заявила об особой уязвимости подростков перед мошенниками.

    В прошлом году Банк России представил новые рекомендации для банков по предотвращению вовлечения подростков в незаконные финансовые операции.

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    12 ноября 2026, 23:35 • Новости дня
    При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый

    При пожаре в доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей, сообщило Главное управление МЧС России по городу.

    Возгорание личных вещей и мебели произошло в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Алтайская, д. 6 на востоке Москвы.

    С вышележащих этажей были спасены 11 человек, в том числе пятеро детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

    «К сожалению, погибли три человека, в том числе двое детей», – говорится в сообщении ведомства.

    Позже стало известно, что по факту гибели трех человек в результате пожара на востоке Москвы возбуждено уголовное дело.

    «Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)», - сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два человека погибли при пожаре на западе Москвы. В октябре сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре. Также три человека были спасены при пожаре в квартире жилого дома в Игарском проезде на северо-востоке столицы.

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    11 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Школьница подожгла колонку на подмосковной АЗС по указке мошенников

    МВД: Школьница подожгла колонку на подмосковной АЗС по указке мошенников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила о задержании школьницы, которая подожгла заправочную колонку на АЗС в Ленинском городском округе по указке неизвестных.

    Инцидент произошел в поселке Мисайлово, сообщается в канале подмосковного главка МВД в Max. «В дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции, расположенной на улице Первомайская в пгт Мисайлово, девочка облила горючей жидкостью и подожгла заправочную колонку», – сообщила Петрова.

    Работники автозаправочной станции самостоятельно локализовали возгорание, пресекли действия подростка и передали ее сотрудникам полиции. В ходе допроса задержанная москвичка призналась, что действовала по указаниям неизвестных лиц, которые связывались с ней по мобильному телефону.

    В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также о террористическом акте. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Уфе отправил под стражу подростка за поджог топливозаправочной колонки на АЗС по заданию неустановленных лиц.

    В прошлом месяце подмосковные полицейские задержали девушку за поджог вышки сотовой связи по указанию мошенников.

    Правоохранительные органы задержали юношу после устроенного им пожара на автозаправочной станции в Балашихе.

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    11 ноября 2026, 18:37 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила запретить детям видеоигры с лутбоксами

    ЕК предложила запретить доступ детям к видеоиграм Pay-to-Win и лутбоксам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Виркунен представила инициативу ЕК, подразумевающую введение запрета на доступ детей к видеоиграм с покупкой лутбоксов и виртуальной валюты за реальные деньги.

    В Брюсселе представили инициативу о запрете на доступ несовершеннолетних к видеоиграм со стратегией Pay-to-Win и продажей игровой валюты или предметов за реальные деньги, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым защитить наших детей от вызывающих привыкание несправедливых практик, таких как приобретение за реальные деньги игровых лутбоксов, игровой валюты, «волшебных» предметов или стратегии Pay-to-Win», – заявила Виркунен. Она подчеркнула аналогию привыкания к таким видеоиграм с классическими азартными играми.

    В качестве альтернативы полному запрету рассматривается юридическое обязательство для разработчиков блокировать доступ детям к любым функциям, требующим использования реальных денег. Эти нормы станут частью более широкой политики в отношении несовершеннолетних в цифровой среде, включающей ограничения на доступ к социальным сетям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.

    В июле в ЕС сообщили о планах возможного запрета на использование социальных сетей для несовершеннолетних.

    В мае исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенне Вирккунен заявила о рассмотрении возможности ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента.

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    12 ноября 2026, 06:24 • Новости дня
    В Туве подростка заманили «на медведя» и жестоко избили

    В Туве жестоко избили заманенного «на медведя» 13-летнего подростка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Тувы организовала проверку после сообщений местных СМИ о жестоком избиении 13-летнего подростка, которого заманили в безлюдное место под предлогом показать медведя.

    В Туве 13-летнего подростка заманили в местечко Ужен ыяш бажы под предлогом «посмотреть на медведя», раздели и жестоко избили, передает ТАСС.

    Избитому ребенку пришлось несколько километров идти домой пешком.

    «Прокуратурой республики в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Овюрском районе. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщили в прокуратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба МВД по Туве призвала граждан соблюдать бдительность в связи с появлением медведя в районе школы-интерната в Кызыле.

    Также суд в республике оштрафовал местную жительницу за распространение недостоверных сведений о гибели двух школьниц.

    Кроме того, региональная прокуратура организовала проверку после сообщений о противоправных действиях в одном из детских лагерей.

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    13 ноября 2026, 16:47 • Новости дня
    Львова-Белова рассказала о способах вовлечения подростков в преступность

    Львова-Белова заявила о новых способах вовлечения подростков в преступность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Способы вовлечения подростков в преступность постоянно меняются, злоумышленники активно используют интернет-технологии и психологическое давление, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Статистика подростковой преступности вызывает тревогу. Видим, что способы вовлечения ребят в опасные ситуации постоянно меняются, активно используются интернет-технологии», – написала детский омбудсмен в своем канале в Max.

    На встрече с председателем комитета Госдумы по информационной политике Сергеем Боярским Львова-Белова обсудила предотвращение рисков вовлечения несовершеннолетних в преступные схемы, такие как интернет-мошенничество и дропперство. Детям предлагают передавать банковские карты, оформлять сим-карты и предоставлять доступ к аккаунтам.

    Злоумышленники также используют психологическое давление, манипулируя страхом за близких. Омбудсмен подчеркнула необходимость снижения рисков распространения деструктивного контента с помощью понятных правовых механизмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Львова-Белова анонсировала создание центра профилактики киберпреступлений против детей на базе аппарата омбудсмена.

    Главный редактор издания Runet Владимир Зыков рассказал об использовании мошенниками страха ребенка перед взрослыми для вовлечения в преступления.

    В сентябре Львова-Белова привела в пример попавшего в тюрьму после попытки заработать на лечение отца подростка.

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    12 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

    Шуваев: При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе поселка Комсомольский Белгородского округа украинский беспилотник атаковал автомобиль, погибла 12-летняя девочка, ее мать получила осколочное ранение головы, сообщил губернатор Александр Шуваев.

    «Случилось самое страшное – 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего ребенка», – написал губернатор в своем канале в Мах.

    По его словам, мама девочки госпитализирована в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Транспортное средство разбито.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оперативный штаб региона также сообщил о гибели мирного жителя в результате детонации двух украинских беспилотников в селе Мощеное Белгородской области.

    В среду при атаках украинских беспилотников в приграничных районах региона один мирный житель погиб и еще двое получили ранения.

    В воскресенье Шуваев сообщил о гибели еще одного мирного жителя при массированных атаках ВСУ.

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    12 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Сооснователя «Империи гусей» обвинили в развратных действиях против детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыканту из Москвы предъявлено обвинение в развратных действиях и иных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

    По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней в салоне своего автомобиля в подмосковном Жуковском. В том же месяце в квартире в Екатеринбурге он совершил развратные действия в отношении другой знакомой девочки, передает РИА «Новости».

    «28-летнему музыканту из столицы предъявлено обвинение в совершении развратных действий, а также иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних», – заявила Врадий.

    В правоохранительных органах агентству уточнили, что речь идет об Алексее Кузьмине из группы «Империя гусей». В настоящее время обвиняемый арестован, расследование уголовного дела находится на завершающем этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственное управление СК по Свердловской области предъявило обвинения в хулиганстве двум мужчинам за избиение троих подростков-инвалидов в Екатеринбурге.

    В Карпинске Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти подростка от вдыхания паров газа.

    В июле Следственный комитет начал расследование уголовных дел в отношении участников сообщества «Империя гусей».

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    13 ноября 2026, 18:50 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о резком сокращении числа воспитанников детдомов

    Численность воспитанников детских домов в России снизилась в четыре раза за 15 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России за последние 15 лет число воспитанников детских домов сократилось почти в четыре раза, составив 26,4 тыс. детей, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

    «За последние 15 лет в России общая численность детей-сирот сократилась почти в два раза – с 522 711 до 317 052 детей. Численность воспитанников детских домов снизилась почти в четыре раза – с 105 945 до 26 406 детей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что такая положительная динамика достигнута благодаря слаженной работе профильных ведомств и последовательной политике сохранения ребенка в кровной семье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе руководитель Фонда защиты детей, детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о сокращении количества детей в федеральном банке данных сирот почти на 60% за десять лет.

    В июне она представила президенту Владимиру Путину новый рейтинг российских регионов по ситуации с социальным сиротством.

    Тогда же уполномоченный при президенте по правам ребенка отметила снижение числа детей в детских домах и приютах в России с 60 тыс. до 49 тыс. за два года.

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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