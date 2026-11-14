Подросток в Кузбассе поджег шкаф на железной дороге по заданию из чат-бота

В Кузбассе подросток поджег ж/д шкаф связи по заданию из бота для знакомств

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Новокузнецке 15-летний подросток совершил поджог шкафа магистральной связи на перегоне станций Новокузнецк – Новокузнецк-Восточный Западно-Сибирской железной дороги, передает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

На допросе молодой человек рассказал, что его вовлекли в совершение преступления через чат-бот для знакомств «Дайвинчик» в мессенджере Telegram. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, однако для несовершеннолетних срок не может превышать 10 лет.

Обвиняемого задержали сотрудники регионального управления ФСБ и транспортной полиции. По решению суда в качестве меры пресечения подростку назначен запрет определенных действий. Расследование продолжается.

Следователи подчеркнули, что это не первая попытка привлечения молодежи к противоправной деятельности через упомянутый чат-бот. В ведомстве призвали граждан немедленно обращаться в правоохранительные органы при получении подозрительных заданий и напомнили, что добровольный отказ от участия в преступлении освобождает от уголовной ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о направлении в суд уголовного дела в отношении троих подростков, обвиняемых в госизмене и диверсии после поджога релейного шкафа в Новосибирской области.

В тот же день суд в Алтайском крае приговорил 21-летнего жителя Рубцовска к 12 годам лишения свободы за совершение диверсий на двух базовых станциях сотовой связи.

В четверг суд в Башкирии назначил 21-летнему студенту наказание в виде 16 лет и шести месяцев лишения свободы за государственную измену и диверсии на объектах сотовой связи в Уфе по заданию украинских спецслужб.