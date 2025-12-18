Подозреваемый в убийствах и изнасилованиях детей в Кузбассе найден через 30 лет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемым стал 51-летний житель Алтайского края. После повторной молекулярно-генетической экспертизы с использованием новых методик удалось установить его личность и задержать, подозреваемого в серии особо тяжких преступлений в Салаире, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомства.

В октябре 1995 года обвиняемый изнасиловал и убил пожилую женщину, застрелив ее из гладкоствольного оружия. В ноябре того же года на пустыре обнаружили тело 14-летней девочки со следами насильственной смерти, а в марте 1997 года нашли еще одну несовершеннолетнюю с аналогичными признаками. Заключения судебно-медицинских экспертиз подтвердили, что обе девочки скончались от удушения и подверглись сексуальному насилию.

В марте 2025 года специалисты смогли выделить ДНК-профиль преступника из биоматериалов жертв. Мужчину задержали в Новосибирской области и этапировали в Кемерово. Он вину не признал. Уголовное дело направлено в Гурьевский городской суд.

В декабре москвича осудили на 18 лет за убийство женщины, совершенное 25 лет назад.

В ноябре в Москве удалось раскрыть убийство девушки спустя 27 лет после преступления.