Работавший в Донбассе итальянский журналист Лучиди задержан в Турции
Полиция Стамбула задержала итальянского журналиста с гражданством России Лучиди
Работавший в Донбассе итальянский военкор Андреа Лучиди, который получил российское гражданство, был задержан вместе с другими иностранными журналистами в Стамбуле, сообщил МИД Италии.
Лучиди находился в Турции и был задержан вместе с коллегами других национальностей, после чего их доставили в центр депортации недалеко от Стамбула, где они предположительно сейчас содержатся, передает РИА «Новости».
Итальянское внешнеполитическое ведомство уточнило, что генконсульство Италии в Стамбуле внимательно следит за ситуацией и поддерживает контакт с местными властями, чтобы гарантировать консульскую поддержку Лучиди как гражданину Италии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский военный корреспондент Лучиди, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, получил российское гражданство в январе 2025 года.