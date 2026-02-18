Tекст: Вера Басилая

Контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за недостатка ресурсов, которые не предоставил президент Владимир Зеленский, заявил бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный в интервью Associated Press, передает РБК.

По его словам, отсутствие концентрированной силы не позволило реализовать план захвата части Запорожской области и продвижения к Азовскому морю.

Залужный пояснил, что войска были рассредоточены и их наступательная мощь оказалась ослаблена. Он подчеркнул, что план разрабатывался при участии партнеров по НАТО и предусматривал перерезание путей снабжения Крыма.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что операция не принесла ожидаемых результатов, поскольку Киев не получил необходимого количества оружия от западных стран, а численности армии не хватало для быстрого наступления. Контрнаступление началось в июне 2023 года, однако западные партнеры и Украина признавали его медленный темп.

В Минобороны России тогда сообщали, что за полгода украинская армия потеряла более 125 тыс. солдат. Зеленский отмечал, что Киев хотел начать операцию раньше, но для этого требовалось западное вооружение, которое поступило с опозданием.

Валерий Залужный заявил о давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и западных партнеров на командование вооруженных сил Украины в ходе подготовки к летнему контрнаступлению 2023 года.

Залужный отметил, что Украина находится в «затяжной войне» и выйти из нее почти невозможно из-за недостаточной военной поддержки Запада.