    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    3 комментария
    18 февраля 2026, 16:42 • Новости дня

    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей

    Axios: США за сутки нарастили группировку на Ближнем Востоке на 50 истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за последние сутки, пишут СМИ Штатов.

    Вооруженные силы США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток дополнительно 50 истребителей F-35, F-22 и F-16, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. В публикации отмечается, что Вашингтон продолжает значительно наращивать свои военные ресурсы в регионе, включая две авианосные ударные группы, примерно 12 кораблей, сотни истребителей и несколько комплексов противоракетной обороны.

    По данным Axios, в регион уже совершено более 150 военно-транспортных рейсов с вооружением и боеприпасами. В материале подчеркивается, что на фоне возможной военной операции в Иране, в США практически отсутствует общественная дискуссия о связанных рисках, несмотря на масштаб готовящихся действий.

    В публикации приводится мнение портала о том, что возможная операция «может стать одной из наиболее значимых военных интервенций США на Ближнем Востоке как минимум за десятилетие». Ранее представители Белого дома предупредили, что серьезно рассматривают возможность применения силы против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив. А верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Напомним, в Женеве на этой неделе прошел второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал, что в случае незаключения сделки с Ираном страну ждут «травматичные и драматичные события».

    В свою очередь, секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.

    17 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    @ National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов.

    США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, передает ТАСС. Помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа пояснил, что речь не идет о возвращении к атмосферным взрывам мегатонного класса, подобным испытанию Айви Майк 1952 года.

    Кристофер Йа отметил: «Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний на равной основе. Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого».

    Он добавил, что «на равной основе» подразумевает соответствие определенному стандарту, который можно понять, изучив практику Китая и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в январе министр энергетики США Крис Райт заявил, что в Белом доме продолжают обсуждать вопрос о проведении ядерных испытаний, тогда решение еще не было принято.

    До этого президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. В ответ Россия предупредила о готовности реагировать, если США откажутся соблюдать запрет на ядерные испытания.


    Комментарии (8)
    17 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    WSJ: Иран готов вывезти часть урана в Россию
    WSJ: Иран готов вывезти часть урана в Россию
    @ Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти якобы готовы временно прекратить производство ядерного топлива и передать часть накопленных материалов третьей стороне, сообщили американские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Иранские чиновники в разговорах с региональными партнерами сообщили о возможности заморозки производства на срок до трех лет, пишет Wall Street Journal, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что в Тегеране допускают возможность передачи части своих запасов «третьей стороне, такой как Россия».

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи по итогам переговоров в Женеве отметил прогресс в диалоге с Вашингтоном. Стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, которые могут стать основой будущего соглашения по ядерной программе.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран завершили переговоры по ядерной программе в Женеве.

    Комментарии (7)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 12:42 • Новости дня
    Армянские военные присоединились к британским киберучениям Defence Cyber Marvel

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Армении и сотрудники службы национальной безопасности республики присоединились к организованным Великобританией учениям в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба британского посольства в Ереване.

    Военнослужащие Армении и сотрудники службы национальной безопасности республики присоединились к учениям Defence Cyber Marvel 2026, которые организовала Великобритания, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе британского посольства в Ереване отметили, что эти учения объединили более 2,5 тыс. военных специалистов из 29 стран.

    В рамках мероприятия состоялась встреча посла Британии в Армении Александры Коул и военного атташе Томаса Шорленда Болла с армянскими и британскими участниками. В составе армянской делегации присутствуют представители министерства обороны, агентства информационных систем и службы национальной безопасности.

    В дипмиссии подчеркнули, что тренировки способствуют развитию доверительных отношений, углублению профессиональных навыков и укреплению общей приверженности безопасности и устойчивости. Также в посольстве подчеркнули, что Великобритания высоко оценивает оборонное сотрудничество с Арменией и взаимодействие в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США проводят активные попытки склонить Армению к смене внешнеполитического курса.

    Национальная гвардия штата Канзас начала военные учения на территории Армении.

    Комментарии (4)
    17 февраля 2026, 20:32 • Новости дня
    Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранское агентство Fars сообщило о временном перекрытии части Ормузского пролива из-за проведения военных учений «Умный контроль над Ормузским проливом».

    Иран временно перекроет часть Ормузского пролива для проведения военных учений, передает РИА «Новости». Как сообщает иранское агентство Fars, эти меры связаны с маневрами под названием «Умный контроль над Ормузским проливом».

    В агентстве уточнили: «Сегодня на военно-морских учениях «Умный контроль над Ормузским проливом» на несколько часов будут перекрыты некоторые районы Ормузского пролива для соблюдения правил безопасности и судоходства». Власти Ирана подчеркивают, что перекрытие пролива осуществляют исключительно для защиты судоходства и предотвращения возможных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири заявил, что Иран способен быстро перекрыть Ормузский пролив в случае необходимости.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 22:23 • Новости дня
    Генерал Тишков назвал цель использования Starlink в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные применяли систему спутниковой связи Starlink для проведения операций по дезинформации противника в зоне СВО, что не повлияло на боевое управление, сообщил начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков.

    По словам генерала Тишкова, система спутниковой связи использовалась  отдельными подразделениями исключительно для введения противника в заблуждение, а также для нанесения ударов вглубь.

    «Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво и гарантированно обеспечивает управление войсками и силами на фронте», – пояснил генерал информационной службе «Вести».

    Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Украина заявила об использовании Россией дронов с системой Starlink. Глава МИД Польши Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Reuters узнало о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера

    Челночную дипломатию Уиткоффа и Кушнера сравнили с отделением неотложки

    Tекст: Катерина Туманова

    Даже для президента США Дональда Трампа, одержимого заключением сделок, назначение одних и тех же посланников для одновременного ведения двух групп переговоров – по иранской ядерной проблеме и украинскому конфликту – в течение одного дня в Женеве вызвало недоумение у многих в мире внешней политики, узнало Reuters.

    «Эксперты отмечают, что проведенная во вторник челночная дипломатия специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера вызвала вопросы не только о том, не перегружены ли они и не уступают ли им в силах, но и об их серьезных перспективах разрешения любого из двух кризисов», – передает Reuters.

    Dажные переговоры по двум давним вопросам были организованы быстро, и выбор Женевы в качестве места проведения обоих переговоров так и не был четко объяснен, за исключением давней истории города как центра международной дипломатии.

    «Трамп, похоже, больше сосредоточен на количестве, чем на качестве, вместо того чтобы заниматься сложной и детальной дипломатической работой. Решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет особого смысла», – сказал Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, а ныне глава стратегической консалтинговой компании Global Situation Room.

    Представитель регионального руководства, близкий к иранскому правительству, заявил, что двойная повестка дня американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении обеих дипломатических инициатив.

    «Такой подход чрезмерен. Это напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, неспособным уделить ни одному из них достаточно внимания, что увеличивает вероятность неудачи», – сказал спикер на условиях анонимности.

    Моханад Хадж-Али из Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте заявил, что в иранском кризисе на кону слишком многое, чтобы США могли вести дипломатию таким образом.

    «Откровенно говоря, шокирующая реальность – это то, что команде Уиткоффа и Кушнера поручено решать все мировые проблемы», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение раунда переговоров по Украине и заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.

    Зеленский заявлял, что Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом». NYT писала  о слабых ожиданиях от переговоров России, США и Украины в Женеве.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Зеленский: США передумали разрешать производство ракет для Patriot на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США после обещаний лицензий на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине, заявил в размещенном в его Telegram-канале видеообращении глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Украина несколько лет назад призывала Америку помочь создать в Европе достаточные запасы ракет, в частности, для ЗРК Patriot. Тогда были обещания лицензий, но Америка в итоге на это не пошла», – приводит его слова ТАСС.

    Зеленский добавил, что Украина продолжает со странами-соседями и коллегами по НАТО решать этот вопрос, который позволит защитить «всех нас, всю Европу». В частности, он упоминает Румынию и Польшу, которым Киев предлагал начать производство.

    Напомним, в январе Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot, но через некоторое время пожаловался, что поставка ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Financial Times узнала, что размещенные на Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в январе оставались пустыми из-за нехватки у Киева ракет PAC-3 для них. Писториус пообещал Киеву ракеты PAC-3 в случае поставок от других союзников.

    При этом военный эксперт Анпилогов заявил газете ВЗГЛЯД о том, что обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    Командование ВСУ стало пополнять пехоту женщинами-военнослужащими

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало пополнять подразделения пехоты женщинами-военнослужащими, рассказали представители российских силовых структур.

    «Еще один характерный показатель кадрового голода в ВСУ – отправка в механизированные подразделения военнослужащих-женщин. Об этом сообщают украинские пользователи в социальных сетях, которые обратили внимание на интервью военнослужащей ВСУ с позывным «Вирва», – приводит РИА «Новости» слова источника.

    Он уточнил, что служит «Вирва», как сообщают пользователи, в одной из пехотных частей и является там не единственной женщиной.

    В декабре 2025 года, согласно открытым источникам, в рядах ВСУ числилось около 70 тыс. женщин-военнослужащих. По данным на январь 2026 года, женщины составляли 21% офицерского состава ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ написала, что ВСУ превращается в короткую простыню, прикрывающей либо шею, либо ноги. Зеленский отыскал резерв для передовой в больницах и поликлиниках. Марочко в ноябре сообщал, что ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 02:05 • Новости дня
    Посол Мешков заявил о французских нацистских подразделениях на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В украинской армии сформированы целые подразделения, полностью состоящие из французских нацистов, что происходит при попустительстве властей Франции, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

    «Французские неонацисты потянулись на украинский фронт, и есть даже целые подразделения, состоящие чисто из французских нацистов, и это утекло в прессу. Постарались по максимуму эту информацию замолчать, но, как говорится, иглы в мешке не утаить», – сообщил дипломат РИА «Новости».

    Мешков отметил, что здравомыслящие французы задумываются о том, что боевой опыт, полученный на Украине, может обернуться проблемами для Франции после возвращения этих людей на родину.

    Посол добавил, что во Франции есть законодательство, связанное с наемничеством, но в данном случае оно не применяется, да и к «отпускам» солдат и офицеров Иностранного легиона во Франции относятся снисходительно.

    «Присутствие французских фашистов на Украине есть. А любой военный на фронте – это боевая единица», – подчеркнул он.

    Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные уничтожают их на территории Украины. Иностранные наемники признавались в интервью, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях крайне мал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, хакеры Beregini получили данные иностранных наемников ГУР Украины. Мирошник заявил о наплыве в ВСУ наемников из Латинской Америки. Киев обеспокоился сбором Парижем данных у французских наемников на Украине.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Российский культурный центр Русский дом открыт в Тегеране

    Примаков: Открытие Русского дома в Тегеране является проявлением солидарности с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальное открытие русского дома в Иране прошло в столице страны Тегеране.

    На церемонии присутствовали посол России в Иране Алексей Дедов,  руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и министр энергетики России Сергей Цивилев, сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

    Ожидается, что Русским дом станет площадкой для жителей Ирана, которые интересуются Россией. В нем можно будет посмотреть новинки российских фильмов, посетить концерты российских исполнителей и художественные выставки, узнать о возможностях российского образования.

    Открытие Русского дома в Тегеране стало свидетельством поддержки России в адрес Ирана. Об этом Информационной службе «Вести» сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он отметил, что исламская республика сегодня сталкивается с серьезными вызовами, и запуск российского культурного центра в столице Ирана призван вновь подтвердить готовность Москвы оказывать Тегерану содействие.

    «Это демонстрация нашей солидарности. Мы понимаем те тяжелые обстоятельства, в которых находится Иран. Те потрясения, через которые прошел иранский народ, иранское правительство. То военное давление, которое они сейчас испытывают, те ультиматумы, которые выдвигаются в адрес Ирана. И для нас открытие культурного центра – это еще один способ показать, что мы вместе с Ираном», – подчеркнул он.

    Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что основная задача центра – развитие связей между людьми и содействие обмену в сфере образования, культуры и науки.

    «Главная задача этого центра – не только обеспечение взаимодействия между органами власти и компаниями, но прежде всего налаживание связей между людьми. Центр будет способствовать нашему взаимодействию в культуре, образовании и науке. Иран является для России ключевым партнером на Ближнем Востоке. Наши страны объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество и дружеские отношения. Уверен, что в этих стенах наши граждане будут встречаться, обмениваться знаниями, а также проводить прекрасные культурные вечера», – заявил Цивилев, выразив благодарность иранской стороне за поддержку.

    В ходе мероприятия министр пообщался с иранскими студентами, отметил их интерес к культурному обмену и пригласил молодежь посетить Россию. Также он предложил разработать программу стажировок на российских энергетических предприятиях для иранских студентов. Цивилев также выступил с инициативой проведения в Иране конкурса творческих работ, посвященного 65-летию первого полета человека в космос. 

    Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Москва и Тегеран должны последовательно укреплять взаимодействие в гуманитарной и культурной сферах.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Российский морпех сбил дрон ВСУ рюкзаком

    Морпех ВС России сбил дрон ВСУ рюкзаком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий морской пехоты ВС России рассказал, как смог отбить атаку вражеского дрона с помощью штурмового рюкзака, избежав ранений при взрыве.

    Командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты с позывным «Кейбер» рассказал РИА «Новости» о столкновении с вражеским дроном во время перехода по открытой местности.

    По его словам, на дистанции около 800 метров он встретил дрон, который начал заходить на атаку. Морпех отметил, что в этот момент у него был штурмовой рюкзак с боекомплектом и автомат. Он попытался поразить дрон выстрелами, но не попал, после чего решил действовать иначе. Он повесил автомат, слегка спустил рюкзак и приготовился к атаке.

    Когда дрон пошел в атаку, «Кейбер» метко ударил его рюкзаком, в результате чего дрон сдетонировал. «И он как раз спикировал на меня. А я рюкзаком на отмашку – и получается, как раз по нему попал. Он сработал, но меня не ранило. Все осколки прошли мимо», – подчеркнул он.

    После успешной нейтрализации дрона морпех добежал до следующей лесополосы и продолжил выполнение боевой задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников группировки войск «Днепр» за время спецоперации на Украине уничтожил 193 тяжелых дрона ВСУ типа «Баба-яга».

    Ранее военнослужащий из Южного военного округа сбил украинский дрон, метнув в него свой автомат. А до этого российские военные использовали веревку для уничтожения дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 02:35 • Новости дня
    Марочко сообщил, что ВС России зачищают позиции ВСУ в лесу под Константиновкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие проводят зачистку украинских позиций в лесу под Константиновкой, при этом отмечается небольшое продвижение севернее Молочарки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Новодмитровке мы зашли на украинские позиции, которые находились в лесистой местности. Сейчас идет зачистка. Параллельно с этим с восточной части города наши военнослужащие работают по украинским позициям, которые находятся на западных и северных окраинах данного населенного пункта», – сказал он ТАСС.

    Марочко указал на серьезное закрепление ВСУ в Новодмитровке, где возвел «довольно крепкие фортификационные сооружения». По его словам, за прошедшие  сутки в районе Константиновки российские бойцы улучшили тактическое положение к северу от поселения.

    «Постепенно наши военнослужащие разбирают укреп за укрепом украинских боевиков и продвигаются непосредственно в самой Константиновке. Исходя из того, что в населенном пункте находится довольно-таки серьезный контингент украинских боевиков и город является промышленным, – это вполне неплохие результаты», – резюмировал эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале февраля после удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ. «Мста-Б» уничтожила мост ВСУ возле Константиновки. ВС России отрезали от снабжения ВСУ в западной части Константиновки.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 09:48 • Новости дня
    Офицер Сокол рассказал о модернизации формы российских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Форма российских военнослужащих стала разнообразней, также она постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач, сообщил офицер роты материального обеспечения Южной группировки войск с позывным Сокол.

    По его словам, форма российских военнослужащих стала более разнообразной и постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач, передает ТАСС.

    Сокол отметил, что с началом спецоперации на Украине одежда стала предназначена для различных видов работ, требующих особых характеристик.

    Он подчеркнул, что современные комплекты формы «Новатор» пользуются высокой оценкой среди солдат благодаря износостойкости и адаптации к реальным условиям боевых действий. Такая экипировка помогает эффективнее справляться с задачами в зоне СВО.

    Сокол добавил, что подразделение материального обеспечения занимается также изготовлением специальных пончо-невидимок, которые защищают военнослужащих от обнаружения вражескими дронами с тепловизорами. «Наше подразделение шьет пончо для обеспечения безопасности нахождения на открытой местности военнослужащих при выполнении боевых задач, с помощью которых их не видно и не могут обнаружить вражеские дроны, оборудованные тепловизором», – заявил офицер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» провел успешные испытания нового комплекта обмундирования «Новатор» в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» сообщили об авиаударе по казарме стрелков ВСУ в Краснополье

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении громят противника с авиацией, которая нарастила удары, как и артиллерия, противник активных действий не предпринимал, укрепляя оборонительные рубежи.

    «Для усиления оборонительных позиций в Краснопольском районе командование ВСУ перебросило на Сумское направление из ДНР 35 отдельный стрелковый батальон (ППД г. Тернополь). По казармам батальона в н.п. Краснополье российской авиацией нанесен авиаудар, в результате которого есть значительные потери среди личного состава», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группа войск «Северный ветер».

    Кроме того, штурмовые группы «Северян» продвинулись на семи участках, в Краснопольском на трех и в Глуховском на трех, общее продвижение за сутки составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта интенсивно работали экипажи ВКС России, громя ВСУ в районе Ястребиного и в районе Волфино.

    На Харьковском направлении по тыловым позициям ВСУ активно работает авиация ВКС России и расчеты ударных БПЛА. У Старицы авиация уничтожила позиции 72 омбр ВСУ. «Северяне» продвинулись в прилегающих лесопосадках на двух участках и зачистили участок лесного массива.

    У Волчанских Хуторов штурмовики продвинулись на 100 м, заняв два домовладения, авиация и «Солнцепеки» отработали по позициям 159 омбр и 15 пого. Попытку контратаки российские бойцы выявили и пресекли.

    На Хатненском участке фронта штурм-группы расширяют зоны контроля около освобожденных населенных пунктов. Общее продвижение составило до 200 м. Авиация наносила удары по позициям ВСУ в районе Колодезного.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» уничтожили на аэродроме Конотоп площадку запуска ударных БПЛА ВСУ. Марочко сообщил, что ВС России зачищают позиции ВСУ в лесу под Константиновкой.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    На западе Украины взорвали военкомат

    Взрыв прогремел в военкомате Коломыи на западе Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В помещении территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Коломые Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв, повредивший здание, сообщили местные правоохранительные органы.

    В ночь на 18 февраля в здании территориального центра комплектования (военкомата) в городе Коломыя Ивано-Франковской области прогремел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    По данным пресс-офицера областного военкомата, в результате происшествия никто не пострадал. «На месте работают следователи и взрывотехники», – заявили в сообщении.

    Служба безопасности Украины официально подтвердила, что взрыв произошел около 1.15 по местному времени (2.15 мск). В результате повреждено здание ТЦК, однако раненых и погибших нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СБУ и полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как отметило областное управление СБУ, расследование ведется по статье о теракте. Специалисты занимаются сбором улик и опросом возможных свидетелей. Подробности о характере взрывного устройства пока не разглашаются, сообщает ТАСС.

    Ранее в Одессе мужчина ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования. До этого в Виннице неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам военкомата.

    Жители Киева отмечали, что сумма взятки сотрудникам ТЦК за освобождение от мобилизации достигла 20 тыс. долларов. Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинских военкоматов получают взятки за освобождение от службы, но продолжают отправлять людей в зону боевых действий.

    Комментарии (0)
    Чем обернется энергетический шантаж Украины

    Энергетическим шантажом назвали действия Украины, которая все-таки прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Пострадавшие Венгрия и Словакия не хотят идти на поводу у Киева – и уже нашли альтернативный путь доставки российской нефти. Чего хочет добиться Украина своим шантажом, что это за новый маршрут и как он перекроит поставки нефти? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак

    От блокады Калининградской области до ударов по Санкт-Петербургу – так эксперты оценивают потенциальные угрозы для России на фоне милитаризации Прибалтики и Северной Европы. По их оценкам, три постсоветские республики давно превращены в плацдарм для возможного нападения. Насколько значим совокупный военный потенциал этих стран и как Россия может себя обезопасить? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

