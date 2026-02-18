США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей

Axios: США за сутки нарастили группировку на Ближнем Востоке на 50 истребителей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток дополнительно 50 истребителей F-35, F-22 и F-16, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. В публикации отмечается, что Вашингтон продолжает значительно наращивать свои военные ресурсы в регионе, включая две авианосные ударные группы, примерно 12 кораблей, сотни истребителей и несколько комплексов противоракетной обороны.

По данным Axios, в регион уже совершено более 150 военно-транспортных рейсов с вооружением и боеприпасами. В материале подчеркивается, что на фоне возможной военной операции в Иране, в США практически отсутствует общественная дискуссия о связанных рисках, несмотря на масштаб готовящихся действий.

В публикации приводится мнение портала о том, что возможная операция «может стать одной из наиболее значимых военных интервенций США на Ближнем Востоке как минимум за десятилетие». Ранее представители Белого дома предупредили, что серьезно рассматривают возможность применения силы против Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив. А верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

Напомним, в Женеве на этой неделе прошел второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал, что в случае незаключения сделки с Ираном страну ждут «травматичные и драматичные события».

В свою очередь, секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.