Неизвестный устроил стрельбу по военкомам в Виннице
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата в административном центре Винницкой области Украины городе Виннице, сообщает агентство РБК-Украина.
Неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам военкомата в Виннице, административном центре Винницкой области на Украине, передает ТАСС со ссылкой на данные агентства РБК-Украина. По информации источника, в результате инцидента никто не пострадал и жертв нет.
Стрелявший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают сотрудники полиции. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося выясняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка между местными жителями и сотрудниками военкомата.
В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника территориального центра комплектования.
В Тернополе сотрудники ТЦК подрались с местными жителями.