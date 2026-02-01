Неизвестный устроил стрельбу по военкомам в Виннице

Tекст: Дмитрий Зубарев

Неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам военкомата в Виннице, административном центре Винницкой области на Украине, передает ТАСС со ссылкой на данные агентства РБК-Украина. По информации источника, в результате инцидента никто не пострадал и жертв нет.

Стрелявший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают сотрудники полиции. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося выясняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка между местными жителями и сотрудниками военкомата.

В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника территориального центра комплектования.

В Тернополе сотрудники ТЦК подрались с местными жителями.