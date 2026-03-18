Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

Дискуссия о курсе российского рубля, ещё недавно казавшаяся академической, стремительно переходит в практическую плоскость. Получив статус самой крепкой валюты 2025 года, рубль начал 2026-й в привычной роли, но уже к марту ситуация начала меняться. Курс доллара преодолел отметку 80 рублей за доллар и удерживается на ней. И это не случайный всплеск, а следствие совокупности структурных факторов.

Главный триггер текущего ослабления – действия Минфина. Ведомство Антона Силуанова приостановило покупку и продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Эффект оказался мгновенным: предложение валюты на рынке сократилось почти в четыре раза. Тем самым государство убрало с рынка значимый фактор, игравший на укрепление национальной валюты.

Сигналы о возможном ослаблении рубля поступали загодя. Глава Сбербанка Герман Греф совсем недавно называл курс в районе 80 рублей за доллар «невероятным» для 2026 года с учётом сокращающегося положительного сальдо платежного баланса. Более реалистичным он считает диапазон 85-90 рублей – прогноз, который банк официально закладывает на конец года. Тем самым Греф дал понять: крепкий рубль создает необоснованные риски, и рынок начинает это исправлять.

Война США и Израиля против Ирана перевернула с ног на голову картину нефтяной игры. Если еще в феврале нефть торговалась в районе 65 долларов за баррель, а дисконты на российский сорт Urals превышали рекордные 30 долларов, то уже в марте нефть превысила 100 долларов на фоне перекрытия Ормузского пролива. Несмотря на то, что волатильности нефти позавидовали бы некоторые криптовалюты, рубль не укрепился, как того можно было бы ожидать, а наоборот продолжил слабеть.

Причин тут несколько. Во-первых, экспортная выручка поступает с временным лагом – её эффект для валютного рынка проявится в основном в апреле, когда начнётся конвертация. Во-вторых, «военная премия» в цене нефти может носить краткосрочный характер и не успеть компенсировать нараставший на протяжении месяцев бюджетный дефицит.

Второй ключевой фактор давления на рубль – ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Центральный банк оказывается меж двух огней. Крепкий рубль был мощным инструментом сдерживания инфляции – слабый рубль удорожает импорт и раскручивает ценовой маховик. Но сохранение жёсткой политики при нарастающем бюджетном дефиците и дорогом обслуживании внутреннего долга – тоже не выход. Ставки по ОФЗ кусаются, потенциал госбанков как основных покупателей этих бумаг не бесконечен, а внешние рынки капитала ограничены санкциями.

Кейс девелопера «Самолёт» напугал многих. Один из крупнейших застройщиков в стране попросил помощи у государства, что можно было расценить как маркер серьезных проблем в экономике. Но пока все выглядит так, что проблемы «Самолета» стали эксцессом отдельно взятой компании. Застройщик накопил гигантский земельный банк и долги в эпоху льготной ипотеки и сейчас обнаружил, что при нынешней ключевой ставке жить по-старому нельзя. Запрос на 50 млрд рублей льготного кредита к премьер-министру и последовавший отказ стали символом новой реальности: государство даёт понять, что спасать всех, кто переоценил риски, не намерено.

Потенциальное банкротство столь крупного застройщика создаст проблемы не столько дольщикам (эскроу-счета защищены), сколько банкам-кредиторам. Проектное финансирование «Самолета» – это сотни миллиардов рублей, распределенные по финансовой системе. Списание этих долгов или их реструктуризация на фоне высоких ставок может стать спусковым крючком для проблем уже в банковском секторе. Вероятно, именно на это – свою системную значимость для экономики – и рассчитывали в «Самолете», когда запросили бюджетную помощь.

Фактически принимаемые по курсу рубля решения сводятся к оценке реалистичности проблем в российской экономике. Так ли плохо крупному бизнесу, который начал просить о бюджетной помощи? Или компании пытаются списать собственную неэффективность и избыточную закредитованность на крепкий рубль? Стоит ли спасать всех, в том числе системно значимые компании? Или текущие проблемы – это способ очищения экономики от слишком жадных и недальновидных?

И, в конце концов, стоит ли считать те или иные низкие или высокие цены на нефть единственным драйвером, влияющим на доходы российского бюджета, с учетом того, что нефтегазовый сектор играет все меньшую роль в российской экономике? Да, этот сектор все еще номер один среди приносящих доходы в бюджет, но его удельный вес в последние годы существенно снизился.

Рубль начал медленно слабеть. Не только и не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на то, что рубль после длительных месяцев укрепления изобразит V-образную фигуру и пойдет штурмовать отметки за 100 рублей за доллар, точно не стоит. Правительство и Центробанк ищут механизмы тонкой настройки, балансирующей интересы экономики и населения.