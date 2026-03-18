    Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    18 марта 2026, 08:56 Мнение

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Как перестраивается мировой энергетический рынок
    Иран подтвердил гибель Лариджани
    Франция провела учения с имитацией ядерного удара
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО

    Дискуссия о курсе российского рубля, ещё недавно казавшаяся академической, стремительно переходит в практическую плоскость. Получив статус самой крепкой валюты 2025 года, рубль начал 2026-й в привычной роли, но уже к марту ситуация начала меняться. Курс доллара преодолел отметку 80 рублей за доллар и удерживается на ней. И это не случайный всплеск, а следствие совокупности структурных факторов.

    Главный триггер текущего ослабления – действия Минфина. Ведомство Антона Силуанова приостановило покупку и продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Эффект оказался мгновенным: предложение валюты на рынке сократилось почти в четыре раза. Тем самым государство убрало с рынка значимый фактор, игравший на укрепление национальной валюты.

    Сигналы о возможном ослаблении рубля поступали загодя. Глава Сбербанка Герман Греф совсем недавно называл курс в районе 80 рублей за доллар «невероятным» для 2026 года с учётом сокращающегося положительного сальдо платежного баланса. Более реалистичным он считает диапазон 85-90 рублей – прогноз, который банк официально закладывает на конец года. Тем самым Греф дал понять: крепкий рубль создает необоснованные риски, и рынок начинает это исправлять.

    Война США и Израиля против Ирана перевернула с ног на голову картину нефтяной игры. Если еще в феврале нефть торговалась в районе 65 долларов за баррель, а дисконты на российский сорт Urals превышали рекордные 30 долларов, то уже в марте нефть превысила 100 долларов на фоне перекрытия Ормузского пролива. Несмотря на то, что волатильности нефти позавидовали бы некоторые криптовалюты, рубль не укрепился, как того можно было бы ожидать, а наоборот продолжил слабеть.

    Причин тут несколько. Во-первых, экспортная выручка поступает с временным лагом – её эффект для валютного рынка проявится в основном в апреле, когда начнётся конвертация. Во-вторых, «военная премия» в цене нефти может носить краткосрочный характер и не успеть компенсировать нараставший на протяжении месяцев бюджетный дефицит.

    Второй ключевой фактор давления на рубль – ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Центральный банк оказывается меж двух огней. Крепкий рубль был мощным инструментом сдерживания инфляции – слабый рубль удорожает импорт и раскручивает ценовой маховик. Но сохранение жёсткой политики при нарастающем бюджетном дефиците и дорогом обслуживании внутреннего долга – тоже не выход. Ставки по ОФЗ кусаются, потенциал госбанков как основных покупателей этих бумаг не бесконечен, а внешние рынки капитала ограничены санкциями.

    Кейс девелопера «Самолёт» напугал многих. Один из крупнейших застройщиков в стране попросил помощи у государства, что можно было расценить как маркер серьезных проблем в экономике. Но пока все выглядит так, что проблемы «Самолета» стали эксцессом отдельно взятой компании. Застройщик накопил гигантский земельный банк и долги в эпоху льготной ипотеки и сейчас обнаружил, что при нынешней ключевой ставке жить по-старому нельзя. Запрос на 50 млрд рублей льготного кредита к премьер-министру и последовавший отказ стали символом новой реальности: государство даёт понять, что спасать всех, кто переоценил риски, не намерено.

    Потенциальное банкротство столь крупного застройщика создаст проблемы не столько дольщикам (эскроу-счета защищены), сколько банкам-кредиторам. Проектное финансирование «Самолета» – это сотни миллиардов рублей, распределенные по финансовой системе. Списание этих долгов или их реструктуризация на фоне высоких ставок может стать спусковым крючком для проблем уже в банковском секторе. Вероятно, именно на это – свою системную значимость для экономики – и рассчитывали в «Самолете», когда запросили бюджетную помощь.

    Фактически принимаемые по курсу рубля решения сводятся к оценке реалистичности проблем в российской экономике. Так ли плохо крупному бизнесу, который начал просить о бюджетной помощи? Или компании пытаются списать собственную неэффективность и избыточную закредитованность на крепкий рубль? Стоит ли спасать всех, в том числе системно значимые компании? Или текущие проблемы – это способ очищения экономики от слишком жадных и недальновидных?

    И, в конце концов, стоит ли считать те или иные низкие или высокие цены на нефть единственным драйвером, влияющим на доходы российского бюджета, с учетом того, что нефтегазовый сектор играет все меньшую роль в российской экономике? Да, этот сектор все еще номер один среди приносящих доходы в бюджет, но его удельный вес в последние годы существенно снизился.

    Рубль начал медленно слабеть. Не только и не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на то, что рубль после длительных месяцев укрепления изобразит V-образную фигуру и пойдет штурмовать отметки за 100 рублей за доллар, точно не стоит. Правительство и Центробанк ищут механизмы тонкой настройки, балансирующей интересы экономики и населения. 

    Другие материалы автора

    Главное
    В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»
    В СПЧ раскритиковал идею Госсовета Татарстана ограничить работу журналистов
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией
    Жители Сум бойкотировали минуту молчания в память бойцов ВСУ
    В Новосибирской области заплатят компенсации за павший от пастереллеза скот
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать
    Умер заслуженный артист Дмитрий Твердохлебов

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    Перейти в раздел

    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой

    «Мы должны нормализовать отношения с Россией, чтобы вернуть доступ к дешевой энергии – этого требует здравый смысл». Это заявил не венгерский премьер Виктор Орбан, которого часто называют «пророссийским», а глава правительства Бельгии Барт де Вевер. И у него с каждым днем все больше сторонников – все больше европейских лидеров выступают за восстановление полноценного диалога с Москвой. Толчком к этому стал кризис вокруг Ирана. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский сделал США унизительное предложение

    Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
