Российский наземный дрон «Курьер» сбил украинский беспилотник «Вампир»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский наземный роботизированный комплекс «Курьер» сбил украинский тяжелый беспилотник «Вампир» в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. По данным военных, дрон использовался как пункт воздушного наблюдения и открыл огонь из пулемета по вражескому аппарату, уничтожив его.

Командир штурмового взвода с позывным Камень рассказал: «С помощью комплекса уже был сбит тяжелый дрон противника «Вампир» – расчет отработал на упреждение и добился успеха». Он отметил, что «Курьер» может выполнять не только ударные задачи, но и служить стационарной пулеметной точкой, а также подвижным пунктом воздушного наблюдения.

Платформа «Курьер» отличается многофункциональностью: на нее можно устанавливать пулемет, автоматический гранатомет, огнемет «Шмель» и средства противовоздушной обороны. Кроме того, комплекс способен перевозить боеприпасы и провизию на передовую, а также эвакуировать раненых с поля боя, что расширяет его тактические возможности.

Российские бойцы сбили свыше 50 украинских беспилотников за день с помощью дрона-перехватчика «Елка».

