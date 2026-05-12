    Пашинян лишил армянские диаспоры права голоса
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате
    Эксперт объяснил нежелание Дурова поздравлять россиян с 9 Мая
    Правнучка Владимира Ленина скончалась в 47 лет
    Кремль заявил об отсутствии подвижек в отношениях между Россией и США
    NYT: США сократили помощь Украине на 99%
    Резервный банк Индии принялся активно возвращать золото в страну
    Пашинян объяснил молчание в ответ на антироссийские выпады Зеленского
    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    12 мая 2026, 06:32 • Новости дня

    Российский наземный дрон «Курьер» сбил украинский беспилотник «Вампир»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский НРТК «Курьер», применявшийся в качестве поста воздушного наблюдения, уничтожил огнем из пулемета пролетавший мимо тяжелый украинский дрон «Вампир» в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

    Российский наземный роботизированный комплекс «Курьер» сбил украинский тяжелый беспилотник «Вампир» в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. По данным военных, дрон использовался как пункт воздушного наблюдения и открыл огонь из пулемета по вражескому аппарату, уничтожив его.

    Командир штурмового взвода с позывным Камень рассказал: «С помощью комплекса уже был сбит тяжелый дрон противника «Вампир» – расчет отработал на упреждение и добился успеха». Он отметил, что «Курьер» может выполнять не только ударные задачи, но и служить стационарной пулеметной точкой, а также подвижным пунктом воздушного наблюдения.

    Платформа «Курьер» отличается многофункциональностью: на нее можно устанавливать пулемет, автоматический гранатомет, огнемет «Шмель» и средства противовоздушной обороны. Кроме того, комплекс способен перевозить боеприпасы и провизию на передовую, а также эвакуировать раненых с поля боя, что расширяет его тактические возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы сбили свыше 50 украинских беспилотников за день с помощью дрона-перехватчика «Елка».

    Штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника в Сумской области.


    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    10 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Tекст: Олег Исайченко

    Герхард Шредер в роли переговорщика мог бы восстановить статус Германии, как моста между Россией и Европой. Но для канцлера Фридриха Мерца поддержка Украины превыше всего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Берлине выступили против назначения экс-канцлера Шредера европейским посредником в контактах с Москвой по Украине.

    «Если бы немецкие правящие элиты хотели мирного решения украинского конфликта, они бы сделали Герхарда Шредера переговорщиком. Он бы смог восстановить статус ФРГ, как моста между Россией и Западом», – считает германский политолог Александр Рар.

    Однако нынешние власти не хотят этого. «Сегодня Германия выбирает для себя исключительно проукраинскую позицию. Поддержка Киева превыше всего для Фридриха Мерца», – объясняет он.

    И так как решение о назначении кандидатуры переговорщика может принять только канцлер, а он не желает дипломатических переговоров с Москвой, все пока останется на своих местах

    «На этом фоне в ЕС может начаться настоящая драка. Одни будут предлагать кандидатуры ястребов, а другие – более сговорчивых политиков», – полагает эксперт. Впрочем, делает он оговорку, если в Киеве согласятся на кандидатуру Шредера, ситуация может измениться.

    В воскресенье стало известно, что в правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости». Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине». При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Напомним, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    10 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы
    Tекст: Ольга Иванова

    Соглашение о прекращении огня на Украине ко Дню Победы потребовало двухдневных напряженных телефонных консультаций с американской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Остановка боевых действий обсуждалась крайне напряженно, передает РИА «Новости».

    Инициатива лидера США подразумевала режим тишины с 9 по 11 мая и обмен пленными с Киевом в формате тысяча на тысячу.

    «Договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто», – заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам российского чиновника, регулярные телефонные контакты подтверждают постоянное участие Вашингтона в процессе урегулирования ситуации.

    Представитель Кремля при этом назвал несерьезным указ Владимира Зеленского, символически «разрешающий» проведение парада в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стороны согласовали прекращение огня до 11 мая включительно.

    Москва поддержала инициативу Дональда Трампа об обмене пленными в формате «тысяча на тысячу».

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал откровенной клоунадой указ Владимира Зеленского о параде в Москве.

    10 мая 2026, 09:17 • Новости дня
    Стали известны последние слова закрывшего товарища от дрона Героя России Купова
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трое разведчиков под командованием Михаила Купова в начале марта 2025 года в тылу ВСУ за несколько дней освободили две лесополосы. Во время отхода при атаке украинских БПЛА командир закрыл собой товарища и получил смертельное ранение, рассказали десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север», участвовавшие в операции.

    Трое разведчиков под командованием Михаила Купова в начале марта 2025 года в тылу украинских войск за несколько дней освободили две лесополосы, передает ТАСС.

    Во время отхода при атаке украинских беспилотников командир закрыл собой боевого товарища и получил смертельное ранение, рассказали десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север», участвовавшие в операции.

    Офицер разведки с позывным Юстас отметил, что группе была поставлена тяжелая задача – пройти линию боевого соприкосновения, где противник вел усиленную разведку подступов. По его словам, было принято решение продвигаться между боевыми порядками, где противник не ожидал появления разведчиков.

    Операторы беспилотников направили группу ночью, и разведчики успешно зашли в тыл, взяв в плен восемь украинских военнослужащих. Когда пленные перестали выходить на связь, украинское командование отправило еще двоих солдат проверить ситуацию, и они также попали в плен.

    При выводе пленных на расстоянии около 2-3 км по открытой местности группа была накрыта минометным огнем, а затем атакована ударным дроном, известным как «Баба-яга».

    По словам разведчика с позывным Монгол, украинские военные открыли огонь по собственным позициям, обнаружив отсутствие связи с пленными.

    Во время атаки командир Купов получил тяжелое ранение, но продолжал руководить операцией до последнего момента. Его боевой товарищ привел последние слова командира, сказанные в эфир: «Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге».

    Михаилу Купову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации указом президента от 28 ноября 2025 года. Медаль «Золотая Звезда» была передана его родственникам в январе этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рядовой Равиль Гайнулин спас раненого сослуживца после атаки украинского беспилотника в ДНР.

    Боец с позывным «Охотник» получил ранение при спасении четверых товарищей от удара FPV-дрона.

    Российский штурмовик погиб во время прикрытия мирных жителей от вражеских беспилотников в Волчанске.

    9 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в многолетнем обмане России
    Tекст: Антон Антонов

    Западные политики с 1990-х годов намеренно вводили Москву в заблуждение, заявил президент России Владимир Путин.

    «Стремясь использовать Украину, как инструмент для достижения своих геополитических целей, эти деятели на Западе – они же всех обманывали, публично сейчас об этом говорят», – подчеркнул глава государства во время общения с журналистами.

    По словам российского лидера, этот процесс начался задолго до текущих событий. Путин напомнил, что политика введения в заблуждение стартовала еще в начале 1990-х годов. Тогда западные страны обещали не расширять Североатлантический альянс на Восток, однако эти заверения так и остались невыполненными, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Он обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине.


    9 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медсестра Людмила Болилая, первая женщина, награжденная званием Героя России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом.

    На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

    Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

    Ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

    Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    10 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Полянский заявил о желании ЕС нанести России стратегическое поражение
    Tекст: Антон Антонов

    Европейские дипломаты на площадке ОБСЕ перестали упоминать необходимость мирного урегулирования украинского конфликта и своего присутствия за столом переговоров, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна «остановить войну». Сейчас из последних выступлений это уже не следует», – сказал Полянский.

    Полянский заявил, что западные государства питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что европейцы воодушевились недавними маневрами США на переговорном треке и отсутствием масштабных изменений на поле боя. «Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте», – подчеркнул постпред.

    Полянский добавил, что Владимир Зеленский использует подобные настроения для мобилизации максимального количества ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский обвинил страны Евросоюза в подталкивании Киева к срыву мирного диалога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным участие европейских политиков в переговорном процессе. На заседании Совбеза ООН российская сторона указала на попытки Запада создать иллюзию успехов украинской армии.

    9 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона открыта к дипломатическим контактам с представителями ЕС, которые воздерживались от оскорбительных высказываний в адрес России, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров», – отметил президент.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что инициатива прервать общение исходила не от Москвы. Он напомнил, что именно европейские страны ранее приняли решение отказаться от ведения переговоров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подтвердил готовность российского лидера к диалогу с представителями Европейского союза. Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для дипломатического общения.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    11 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Харьковскую область элитные подразделения с наемниками

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины воспользовались режимом прекращения огня для переброски элитных подразделений и иностранных наемников в Харьковскую область Украины.

    «Воспользовавшись перемирием, враг перебросил в Харьковскую область несколько элитных подразделений ВСУ, в том числе из состава 77 оаэмбр и полка (ранее батальона) «Р.У.Г». корпуса «Хартия», укомплектованного в том числе иностранными наемниками», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня 10 мая, однако украинская сторона неоднократно нарушала перемирие, нанося удары артиллерией и беспилотниками.

    На Харьковском направлении в районе Казачьей Лопани замечено патрулирование автомобилями с символикой ООН и Красного Креста, которые, вероятно, использовались ВСУ для подвоза материальных средств и провокаций.

    На Липцовском направлении украинские войска попытались контратаковать после огневой подготовки, но российские силы нанесли комплексное поражение, заставив их отступить. На Волчанском направлении ВСУ продолжают укреплять позиции вдоль дороги Старый Салтов – Великий Бурлук. В районе Шестеровки заградительные отряды ВСУ убили двух украинских солдат, пытавшихся самовольно покинуть позиции.

    В Сумском районе украинские штурмовики пытались форсировать реку Псел, несколько военнослужащих утонули. В Краснопольском районе штурмовая группа ВСУ была уничтожена в ходе стрелкового боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. Позднее Россия поддержала инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Вооруженные силы России ответили точными ударами на нарушение перемирия украинским командованием.

    10 мая 2026, 07:48 • Новости дня
    ВСУ попытались устроить провокацию с флагом Украины на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    В поселке Ветеринарное на Харьковском направлении вооруженные силы Украины попытались устроить провокацию с украинским флагом.

    «В поселке Ветеринарное наши военнослужащие сорвали провокацию противника. Украинские националисты сбросили с коптера свой флаг на одно из каменных зданий», –сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    ВСУ рассчитывали, что штурмовики «Северян» попытаются снять флаг «и вскроют свои позиции». Но «Северяне» передали информацию операторам FPV-дронов, которые с первого удара уничтожили украинский флаг.

    Группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня в День Победы. Однако ВСУ неоднократно нарушали перемирие, применяя беспилотники и артиллерию.

    Кроме того, на Харьковском направлении под видом медицинских машин ВСУ подвозили припасы на позиции, сопровождая действия радиоигрой. Также сообщается, что на Великобурлукском направлении произошло боестолкновение между военнослужащими 113-й бригады теробороны ВСУ: «На пятый год боевых действий украинские военнослужащие открыли огонь в сторону своих побратимов, общавшихся на русском языке».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе ВСУ нанесли несколько неизбирательных ударов РСЗО по лесному массиву на российской территории. В Сумском районе противник неоднократно нарушал режим прекращения огня.

    В районе Запселья подразделение 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покинуло позиции, бросив оружие и броню. Это уже второй подобный случай за двое суток.

    В селе Рясное солдаты 119-й бригады территориальной обороны ВСУ также попытались скрыться в лесу, после чего по ним открыли огонь свои же сослуживцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. Позднее Россия поддержала инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Вооруженные силы России ответили точными ударами на нарушение перемирия украинским командованием.

    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не котов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    10 мая 2026, 21:11 • Новости дня
    Киев сообщил о передаче Москве списков на обмен пленными «тысяча на тысячу»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская сторона направила России перечень военнослужащих для масштабного обмена по формуле «тысяча на тысячу» при содействии американских партнеров, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Киев передал Москве списки на обмен военнопленными по формуле «тысяча на тысячу», передают «Вести». Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    Политик отметил, что Соединенные Штаты взяли на себя гарантии проведения процедуры. По его словам, обмен пленными по формуле «1000 на 1000» в настоящее время находится на стадии подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Киев согласовали прекращение огня до 11 мая.

    Российские и украинские службы начали сверку списков военнопленных.

    Российская сторона получила от Киева встречный документ по формуле «тысячу на тысячу».

    9 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня
    Tекст: Мария Иванова

    В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС России в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях, однако ВСУ за это время нарушили перемирие 8970 раз, сообщили в Минобороны.

    Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в Республиках Крым и Адыгея, Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Московской, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях, говорится в канале Max Минобороны.

    За все время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций войск России из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.

    Кроме того, они нанесли 7151 удар с использованием беспилотников.

    ВСУ были предприняты 12 атак позиций российских подразделений.

    Всего в зоне спецоперации с полуночи 8 мая зафиксированы 8970 нарушений режима прекращения огня.

    В этих условиях ВС России реагировали на нарушения перемирия зеркально: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, 1630 раз.

    10 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Российская ПВО за сутки сбила 57 беспилотников ВСУ
    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки средствами ПВО были сбиты 57 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в связи с действием режима перемирия удары не наносились, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 144 803 беспилотника, 661 ЗРК, 29 245 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 849 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 249 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как сообщалось в воскресенье, при атаке БПЛА в Белгородской области пострадали восемь человек.

    В Чечне отразили атаку пяти БПЛА на инфраструктуру республики.

    10 мая 2026, 12:30 • Новости дня
    ВСУ нарушили режим прекращения огня 16 тыс. раз
    Tекст: Мария Иванова

    В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне спец операции продолжили соблюдать режим прекращения огня и оставаться на занятых позициях, однако за этот период было зафиксировано 16071 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

    Несмотря на режим перемирия, ВСУ наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российских войск и гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

    За сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций ВС России из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 6331 удар с использованием беспилотников.

    ВСУ были предприняты восемь атак позиций российских подразделений, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне спецоперации зафиксировано 16071 нарушение режима прекращения огня.

    В результате ВС России зеркально реагировали на нарушения, нанося ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

    В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ около Андреевки и Малой Корчаковки Сумской области.

    А в Харьковской области поражены формирования механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Ветеринарным и Покаляным.

    Противник при этом потерял до 80 военнослужащих, бронемашину, РСЗО, два ЗРК и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» в ходе ответных ударов нанесли поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ возле Маяков Донецкой народной республики (ДНР). Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки в ответ на огневые налеты нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Пискуновки, Рай-Александровки, Тихоновки и Константиновки ДНР.

    При этом противник потерял более 60 военнослужащих и две бронмашины.

    Подразделения группировки «Центр» отразили восемь атак подразделений двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Торецкого, Торского, Кучерова Яра, Кутузовки, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского и Новоалександровки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 290 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня. Минобороны сообщило о зеркальных ответах на нарушение перемирия по позициям ВСУ.

