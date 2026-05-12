Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
Российский наземный дрон «Курьер» сбил украинский беспилотник «Вампир»
Российский НРТК «Курьер», применявшийся в качестве поста воздушного наблюдения, уничтожил огнем из пулемета пролетавший мимо тяжелый украинский дрон «Вампир» в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
Российский наземный роботизированный комплекс «Курьер» сбил украинский тяжелый беспилотник «Вампир» в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. По данным военных, дрон использовался как пункт воздушного наблюдения и открыл огонь из пулемета по вражескому аппарату, уничтожив его.
Командир штурмового взвода с позывным Камень рассказал: «С помощью комплекса уже был сбит тяжелый дрон противника «Вампир» – расчет отработал на упреждение и добился успеха». Он отметил, что «Курьер» может выполнять не только ударные задачи, но и служить стационарной пулеметной точкой, а также подвижным пунктом воздушного наблюдения.
Платформа «Курьер» отличается многофункциональностью: на нее можно устанавливать пулемет, автоматический гранатомет, огнемет «Шмель» и средства противовоздушной обороны. Кроме того, комплекс способен перевозить боеприпасы и провизию на передовую, а также эвакуировать раненых с поля боя, что расширяет его тактические возможности.
Штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника в Сумской области.