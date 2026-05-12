Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?0 комментариев
Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Ростовской областью
В ночь на 12 мая российские военные в Ростовской области успешно отразили воздушную атаку, ликвидировав вражеский аппарат без последствий для наземных объектов.
Системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали один украинский дрон, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в личном Telegram-канале. Инцидент произошел в воздушном пространстве региона в темное время суток.
Он подчеркнул, что никакая информация о возможных пострадавших гражданах или разрушениях инфраструктуры на земле не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, восьмого мая силы ПВО уничтожили украинские ракеты и беспилотники над Таганрогом и Азовским районом.
В ночь на первое мая один вражеский аппарат ликвидировали в Мясниковском районе региона.
В конце апреля над территорией области средства противовоздушной обороны нейтрализовали 20 украинских дронов.