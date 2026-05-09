  Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    Музей Освенцима отказался пустить сына узника в русский барак
    Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы
    Путин: Бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается НАТО
    Путин: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников СВО
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    Лукашенко заявил о невозможности помешать празднованию Дня Победы
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    День Победы давно стал больше, чем праздником памяти. А «Бессмертный полк» превратил это событие в уникальную точку схода всех наших интуиций о самих себе, России, нашем прошлом и будущем, о той самой исторической миссии.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    9 мая 2026, 11:16 • Новости дня

    Герои СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ветераны и бойцы специальной военной операции почтили память павших в Александровском саду в Москве, где после парада также присутствовали зарубежные лидеры.

    Участники специальной военной операции возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Акция прошла после завершения парада, посвященного Дню Победы на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин вместе с зарубежными лидерами, прибывшими в столицу, первыми возложили цветы к мемориалу. В числе гостей были главы Белоруссии, Лаоса, Малайзии, Словакии, Южной Осетии, Абхазии, Республики Сербской, Узбекистана и Казахстана.

    Затем к памятнику подошли министр обороны России Андрей Белоусов и участники специальной военной операции, которые также возложили цветы в память о героях войны.

    Ранее президент Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после завершения парада к 81-й годовщине Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент выступил с поздравлением в адрес российских военных и всех граждан России. Во время парада Путин призвал почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

    В своей речи глава государства назвал этот день священным, светлым и главным праздником, отдельно обратившись к ветеранам, военнослужащим, офицерам и участникам специальной военной операции.


    8 мая 2026, 22:14 • Новости дня
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    Tекст: Вера Басилая

    Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что соответствующее решение принято по поручению Владимира Путина. По его словам, «главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков отметил, что договоренность достигнута по итогам телефонных контактов Москвы с администрацией президента США. Представители Вашингтона, по его словам, в это время находились на связи с Киевом.

    Он подчеркнул, что инициатива президента США «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

    Особое значение, по словам Ушакова, приобретает тот факт, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом, который в России отмечается как святой праздник.

    Президент США  заявил о достижении договоренности о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной в указанные даты.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    8 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о деталях своего недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого лидеры двух стран обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    По словам главы государства, в ходе беседы обсуждалась совместная борьба СССР и США против нацизма во время Второй мировой войны, а также их общая победа, передает ТАСС.

    «Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – сказал Путин во время оперативного совещания с Советом Безопасности России, которое прошло накануне празднования Дня Победы 9 Мая.

    В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 00:05 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили мир с Днём Победы
    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян и весь мир с Днем Победы, отметив, что мужество, стойкость и героизм предков позволили нам строить будущее и жить в настоящем.

    На фоне Знамени Победы, которым космонавты украсили станцию к празднику, они обратились к землянам с главными словами в этот день – о памяти и благодарности за Победу.

    «Дорогие друзья! Мы от всей души поздравляем вас с Днем Победы! 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица Земли целые народы. Именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм», – сказал командир станции Кудь-Сверчков в размещенном в Max-канале видео.

    Его коллега Сергей Микаев напомнил, как ясно видна из космоса красота и уязвимость Земли и как важно беречь то, что сохранили предки.

    «Победа в Великой Отечественной войне – это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее», –  напомнил космонавт.

    Андрей Федяев призвал в День Победи отдать дань уважения людям, ковавшим оружие в тылу, несмотря на голод, бомбежки и разруху. Тем, кто после войны поднял страну, сумевшую всего через полтора десятка лет первой запустить в космос человека.

    «Пусть память об этих великих подвигах всегда живет в наших сердцах и вдохновляет на новые свершения нас и наших потомков. С Днем Победы!» – поздравил космонавт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил зарубежных лидеров с годовщиной Победы. В субботу, 9 мая, в Москве состоятся торжественные мероприятия в честь праздника, посетить которые прибыли зарубежные гости.

    9 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы

    Tекст: Катерина Туманова

    Накануне Дня Победы официальный представитель МИД Мария Захарова традиционно наблюдала за перлами коллективного Запада, среди которых выделялся президент США с выпадом в сторону европейских коллег.

    «Вечер томным не оказался и под конец дня джекпот интерпретаций 8 мая и европейской победы сорвал президент США Дональд Трамп. Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой чётко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: «Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооружённых сил и сил наших союзников», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова уточнила, что «довольна прогрессом их биполярки – натовские союзничники друг друга не подвели», так как из всего, что она собрала за день, следует, что по поводу 8 мая внутри «коллективного Запада» идут споры, кто больше сделал для утверждения собственного доминирования над остальным миром.

    При этом Россия уверенно вступает в День Победы 9 мая и гордо несёт Знамя Победы, поднятое Красной армией над поверженным Рейхстагом, написала она.

    «Мир спас советский солдат. Этот факт не изменить», – завершила пост Захарова, приглашая всех в День Победы.

    Напомним, посол Дарчиев отметил, что отношение США ко Дню Победы изменилось кардинальным образом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения. В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы. Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева.


    9 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Песков анонсировал масштабное выступление Путина на параде Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин произнесет традиционную объемную речь во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин выступит с традиционным обращением 9 мая на Красной площади, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Российский лидер лично примет участие в торжественном параде.

    «Она каждый раз масштабная», – охарактеризовал представитель Кремля речь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планы главы государства выступить с традиционной речью перед началом парада Победы.

    Песков указывал на важность выступления Владимира Путина 9 мая.

    8 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин: Россия обсуждает с партнерами придание международного значения Дню Победы
    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает с партнерами из дружественных стран консультации по вопросу о международном статусе праздника Дня Победы над нацизмом, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны заявил, что российская сторона продолжает консультации с представителями дружественных государств по вопросу придания Дню Победы над нацизмом более широкого международного статуса, сообщается на сайте Кремля.

    «По линии администраций [глав государств] мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьезного международного значения», – рассказал президент.

    Путин также добавил, что задача состоит в том, чтобы «сделать все, чтобы не были забыты истинные герои времен Второй Мировой войны, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных Советским Союзом, народами Советского Союза, народами России в достижение этой общей Победы над нацизмом».

    Президент Владимир Путин назвал День Победы святым праздником для россиян и жителей бывшего СССР.

    9 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    Tекст: Мария Иванова

    Российский новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 впервые продемонстрировали широкой публике во время торжественного мероприятия на Красной площади в Москве.

    Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» был показан в ходе трансляции парада в честь Дня Победы в Москве, передает РИА «Новости».

    Зрители смогли увидеть передовую военную технику, которая уже поступила на вооружение российской армии.

    «Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей», – заявил диктор во время трансляции парада.

    Ранее, в декабре прошлого года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал о формировании первой дивизии ПВО-ПРО. Это подразделение Воздушно-космических сил России уже оснащено новейшими зенитными ракетными системами С-500.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка с новейшей системой С-500.

    Военный аналитик Александр Михайлов отметил способность комплекса поражать цели на дальности до 500 километров.

    9 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии попыток сорвать празднование Дня Победы
    Tекст: Мария Иванова

    Попыток срыва празднования Дня Победы в субботу не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Украинские военные не предпринимали действий для срыва торжеств по случаю Дня Победы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

    «Ничего не пытались, все хорошо», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос о возможных провокациях со стороны противника, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об угрозах Владимира Зеленского безопасности празднования на Красной площади.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об усилении мер безопасности в Москве перед Днем Победы.

    Министерство обороны подтвердило готовность нанести массированный удар по Киеву при попытках срыва торжеств.

    9 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания.

    «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

    «Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

    Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

    Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.

    9 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Захарова назвала предупреждение Зеленскому сигналом для стран Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное сообщество должно обратить внимание на жесткий ответ Москвы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы, призвала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что сигнал об ответных мерах адресован западным странам, так как это необходимо для осознания всей важности текущего момента в преддверии 81-й годовщины Великой Победы.

    «Это было сделано, потому что мы понимали, что коллективный Запад делает всё, чтобы в очередной раз не увидеть человеконенавистнической логики и не услышать абсолютно экстремистских, террористических угроз от Зеленского», –  подчеркнула дипломат в беседе с ТАСС.

    По ее словам, Запад вновь попытается снабдить главу киевского режима  политической поддержкой, вывести его в передовицы информационно и обеспечить оружием, деньгами и так далее.

    «И ровно для того, чтобы те очнулись и поняли серьезность момента, и был предпринят комплекс соответствующих мер, которые затем имели вот такое информационное сопровождение: четкое, понятное и, подчеркну еще раз, ответное», – добавила она.

    Захарова уточнила, что российская сторона предупредила все государства и международные организации о том, что «это все не просто актуально, а что необходимо им предпринять конкретные шаги на этом направлении».

    Напомним, президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Министерство обороны предупредило о готовности нанести ответный удар при попытках срыва праздника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    8 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Жители Берлина выступили против войны с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Берлине у музея «Берлин-Карлсхорст» собрались сотни людей, которые выступили против милитаризации и призвали к миру с Россией, сообщают информагентства.

    Манифестация за мир с Россией и против милитаризации Германии и НАТО прошла у музея «Берлин-Карлсхорст» в Берлине, сообщает корреспондент ТАСС. В акции приняли участие несколько сотен человек, пришедших с транспарантами с надписями: «Дружба», «Остановите войну против России», «Остановить русофобию» и другими антивоенными лозунгами. Организаторами выступили около 20 общественных организаций, выбрав девиз «Нет – войне, нет – фашизму!»

    Сцена манифестации стала площадкой для призывов к прекращению гонки вооружений, отказа от милитаризации и возвращения к дипломатическим решениям. Выступавшие говорили о важности мира с Россией и Китаем, осуждали подготовку к войне, размещение американских ракет средней дальности в стране, а также раскритиковали идею восстановления воинской обязанности в Бундесвере.

    Организаторы и участники также потребовали от правительства Германии активных дипломатических усилий ради прекращения конфликта на Украине. Со сцены звучало мнение, что Россия не является врагом ФРГ, а глава Минобороны Борис Писториус был назван «министром войны». По их словам, Германия должна вкладывать средства не в вооружение, а в социальное жилье, образование и инфраструктуру.

    «Германии нужно инвестировать в социальное жилье, образование, инфраструктуру, а не отправлять миллиарды на оружие», – заявила одна из участниц корреспонденту ТАСС. Она также напомнила, что именно Советский Союз понёс наибольшие потери в борьбе с фашизмом.

    Музей «Берлин-Карлсхорст» занимает особое место в истории Германии: именно здесь в ночь на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Здание долгое время использовалось советским военным руководством, а в 1994 году на его базе был создан совместный российско-германский музей, открывшийся 10 мая 1995 года к 50-летию Победы.

    Между тем, ранее в пятницу заместитель официального представителя правительства Германии Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма. А канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но не упомянул роль Красной армии, что вызвало критику в интернете.

    До этого в пятницу в центре Берлина школьники провели демонстрацию против милитаризации страны и предложили Мерцу отправиться на фронт самому.

    8 мая 2026, 21:58 • Новости дня
    Лукашенко назвал Победу достижением всех республик бывшего СССР

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что Победа во Второй мировой войне принадлежит всем странам бывшего Советского Союза.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за приглашение на мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Лукашенко назвал этот праздник «добрым и светлым», отметив его особое значение для народов постсоветского пространства.

    «Это такое наше достижение. Наши предки в свое время спасли от коричневой чумы не только Европу – весь мир. Это наше великое достояние. Мы из этого исходим. Достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали все и погибали десятками, сотнями, тысячами», – отметил Лукашенко.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в параде Победы.

    Владимир Путин отметил личное присутствие глав дружественных государств на праздничных торжествах.

    Путин заявил, что Москва продолжает консультации с партнерами о придании Дню Победы широкого международного статуса.

    9 мая 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову
    Tекст: Катерина Туманова

    Актер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Маклаков удостоился звания заслуженного артиста России, следует из опубликованного на портале правовой информации указа президента Владимира Путина.

    «Присвоить почетные звания: «заслуженный артист Российской Федерации» <…> Маклакову Алексею Константиновичу – артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», – сказано в документе.

    Звания заслуженных артистов России также были удостоены артистка балета театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Юрий Кудрявцев и артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрису Селезневу, а также наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину.

    9 мая 2026, 07:50 • Новости дня
    Историк Бурини: Жена нациста привезла в Бразилию мыло из узников Освенцима

    Tекст: Катерина Туманова

    Жена нациста Вольфганга Герхардта привезла в Бразилию мыло из человеческого жира, рассказал о страшном артефакте, созданном в 1943 году из останков жертв лагеря смерти Аушвиц-Биркенау историк Педро Бурини, написавший книгу о главвраче концлагеря Йозефе Менгеле «Ангел смерти в Серра-Негра».

    «Рут подарила одному человеку два куска мыла, сделанного из жира узников Аушвиц-Биркенау», – рассказал Бурини РИА «Новости».

    По его словам, для беглых преступников подобные вещи были своеобразным капризом. Этот предмет служил символом унижения врагов, об которых палачи продолжали вытирать руки даже спустя годы.

    Менгеле скрывался в Бразилии под именем Вольфганга Герхардта, оставившего преступнику свои документы.

    Лагерь Аушвиц-Биркенау был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. В период с 1941 по 1945 годы там уничтожили около 1,4 млн человек, а позже на месте концлагеря основали мемориальный музей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия увеличила финансирование экскурсий школьников в концлагеря. Мемориал на месте бывшего фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме в 2025 году посетили почти два миллиона человек. Освободивший Освенцим ветеран Мартынушкин признался, что увиденный им в концлагере ад был уготован для нас всех.

    9 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    Военнослужащие КНДР прошли маршем по Красной площади

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы из Северной Кореи присоединились к торжественным мероприятиям в честь 81-й годовщины Победы, прошагав по главной площади российской столицы.

    Торжественное шествие корейских военных состоялось на брусчатке перед Кремлем, передает РИА «Новости». Участие иностранных гостей стало значимой частью памятных мероприятий.

    Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о совместной работе российской и корейской армий. В апреле 2025 года стало известно, что спецназ КНДР помогал отражать вторжение противника в Курской области.

    Кроме того, северокорейский лидер распорядился направить в российский приграничный регион 1 тыс. квалифицированных саперов. Этим специалистам предстоит заняться масштабным разминированием территорий Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о присутствии командиров подразделений КНДР на Красной площади.

    После завершения прошлогоднего парада Победы Владимир Путин лично поблагодарил северокорейских военнослужащих.

    Позже глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян наградил бойцов Корейской Народной Армии орденами Мужества.

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

