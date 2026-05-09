День Победы давно стал больше, чем праздником памяти. А «Бессмертный полк» превратил это событие в уникальную точку схода всех наших интуиций о самих себе, России, нашем прошлом и будущем, о той самой исторической миссии.
Герои СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Ветераны и бойцы специальной военной операции почтили память павших в Александровском саду в Москве, где после парада также присутствовали зарубежные лидеры.
Участники специальной военной операции возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Акция прошла после завершения парада, посвященного Дню Победы на Красной площади, передает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин вместе с зарубежными лидерами, прибывшими в столицу, первыми возложили цветы к мемориалу. В числе гостей были главы Белоруссии, Лаоса, Малайзии, Словакии, Южной Осетии, Абхазии, Республики Сербской, Узбекистана и Казахстана.
Затем к памятнику подошли министр обороны России Андрей Белоусов и участники специальной военной операции, которые также возложили цветы в память о героях войны.
Ранее президент Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после завершения парада к 81-й годовщине Победы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент выступил с поздравлением в адрес российских военных и всех граждан России. Во время парада Путин призвал почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
В своей речи глава государства назвал этот день священным, светлым и главным праздником, отдельно обратившись к ветеранам, военнослужащим, офицерам и участникам специальной военной операции.