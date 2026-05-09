Герои СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Участники специальной военной операции возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Акция прошла после завершения парада, посвященного Дню Победы на Красной площади, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин вместе с зарубежными лидерами, прибывшими в столицу, первыми возложили цветы к мемориалу. В числе гостей были главы Белоруссии, Лаоса, Малайзии, Словакии, Южной Осетии, Абхазии, Республики Сербской, Узбекистана и Казахстана.

Затем к памятнику подошли министр обороны России Андрей Белоусов и участники специальной военной операции, которые также возложили цветы в память о героях войны.

Ранее президент Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после завершения парада к 81-й годовщине Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент выступил с поздравлением в адрес российских военных и всех граждан России. Во время парада Путин призвал почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

В своей речи глава государства назвал этот день священным, светлым и главным праздником, отдельно обратившись к ветеранам, военнослужащим, офицерам и участникам специальной военной операции.



