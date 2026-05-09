Путин лично поприветствовал героев СВО после парада Победы в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин по окончании парада на Красной площади в Москве пожал руки участникам специальной военной операции, которые находились вместе с ним на трибунах, передает РИА «Новости».

Военный парад прошел 9 мая и был посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В начале торжеств почетный караул внес государственный флаг России и Знамя Победы под песню «Священная война». Министр обороны Андрей Белоусов и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев совершили объезд парадных расчетов и поприветствовали военных.

Военнослужащие всех видов и родов войск, в том числе выполняющие задачи в зоне спецоперации, прошли по Красной площади пешим строем. В параде участвовал и расчет военнослужащих Корейской народной армии, которые вместе с российскими бойцами выполняли боевые задачи в Курской области.

Авиационная часть включала в себя фигуру «Кубинский бриллиант» в исполнении пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29. Парад завершился пролетом шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над Москвой в цвета российского флага.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поздравил российских военных и граждан с Днем Победы во время выступления на Красной площади. Во время парада глава государства призвал почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Также в своей речи президент назвал 9 мая священным, светлым и главным праздником для страны, и отдельно обратился к ветеранам, военным, офицерам и участникам спецоперации на Украине.