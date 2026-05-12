  • Новость часаСледователи НАБУ завершили обыски в доме Ермака
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате
    Эксперт объяснил нежелание Дурова поздравлять россиян с 9 Мая
    ВСУ за неделю атаковали не менее 20 регионов России
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы
    Суд арестовал недвижимость по делу с участием Ермака
    Британия объявила о самых «жестких санкциях» против десятков россиян
    В России назвали наиболее страдающие от дефицита кадров отрасли
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    4 комментария
    12 мая 2026, 08:48 • В мире

    Демографический обвал Украины лишь усилится после войны

    Демографический обвал Украины лишь усилится после войны
    @ Dominika Zarzycka/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Николай Стороженко

    Киевский режим отчаянно пытается вернуть на Украину тех, кто за последние годы сбежал из страны – прежде всего, в Европу. Сколько человек таким образом с начала СВО потеряла Украина, какие меры Киев принимает для их возвращения – и почему по итогам боевых действий количество бегущих из страны не увеличится, а лишь возрастет?

    Пока все внимание приковано к публичной стороне украинской политики (война, переговоры), на теневой происходят важные события. В начале мая в США побывал министр соцполитики, семьи и единства Украины Денис Улютин. При этом встречался он там не с американскими чиновниками, а с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером. Предмет беседы – судьба 4,3-4,5 млн украинских беженцев в странах ЕС.

    Сегодня большая часть из них пользуется статусом временной защиты (введен 4 марта 2022 года и уже неоднократно продлевался). Однако, скорее всего, в марте 2027 года общий статус упразднят. Чем – пока не ясно. Обсуждается переход на национальные статусы (через долгосрочные визы/ВНЖ), обычного статуса беженца, или, как уже анонсировали ряд стран – спонсируемое возвращение на Украину.

    «Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой», – заявил сам Улютин. Но вот вопрос: а согласятся ли с этим сами украинцы? И, если да, то много ли их наберется?

    Вопрос непростой. Легко запутаться даже в терминах. Кого считать вернувшимся и как их считать? Согласно данным IOM (Международная организация по миграции), на начало 2026 года на Украине насчитывается порядка 4,2-4,4 млн returnee – то есть людей, вернувшихся в место своего обычного проживания после как минимум двух недель вынужденного перемещения. 1,1 млн из них вернулись из-за пределов Украины. Однако есть несколько важных «но». В частности, из этих 1,1 млн только 700-900 тыс. остались на Украине на постоянной основе. Остальные выехали снова.

    Если же брать чистую динамику, то она будет отрицательной. В 2024 году чистый отток населения Украины составил 443 тыс человек, в 2025-м – еще 300 тыс. То есть только эти два года обнулили весь итог возвращений в 2022-2024 гг. Собственно, как раз поэтому количество беженцев из Украины в ЕС сохраняется практически на одном уровне: 4,2 млн к концу 2022 года, 4,1-4,3 в 2023-м, 4,2-4,4 млн в 2024 и 2025-м и 4,4 млн на февраль 2026 года.

    То ли не желая мириться с таким положением вещей, то ли в ожидании окончания срока статуса временной защиты украинская власть еще в 2024 году собралась возвращать украинцев обратно. «Все убежавшие в Германию украинцы быстро вернутся», – уверенно заявлял тогдашний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Такой оптимизм опирался в том числе на новосозданное Министерство национального единства (декабрь 2024).

    На новую структуру возложили целый спектр обязанностей: работу с диаспорами, содействие возвращению беженцев (через содействие запуску новых производств, создание рабочих мест, строительство жилья и т.п.). Под все это собирались подтягивать европейское финансирование. В общем, планы были наполеоновские.

    Как обычно и бывает в таких случаях, низвержение было быстрым и громким. Уже в июне 2025 года министерство ликвидировали, объединив с Минсоцполитики. В основном – из-за коррупционного скандала, в который вляпался министр НацЕдинства Алексей Чернышев.  В антикоррупционной прокуратуре оценили нанесенный им ущерб в 1 млрд грн.

    В свою очередь, заботы о возвращении беженцев перешли ведомству Дениса Улютина. Но заявления о том, что «сбежавшие быстро вернутся», остались в прошлом. Встреча с еврокомиссаром, с которой мы начали, была посвящена, в частности, получению от стран ЕС статистической информации о беженцах. Чтобы понять, с кем вообще предстоит работать.

    Также незадолго до этого в Украина открыла в ФРГ первый Unity Hub – своего рода гибрид ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг – украинский аналог российских МФЦ), посольства и волонтерского центра. Опять же – с задержкой: сеть этих хабов собирались разворачивать в Европе еще в 2025-м. Задача – комплексное сопровождение беженцев, которые хотят вернуться на Украину.

    И слово «хотят» тут ключевое. CES (Центр экономической стратегии) и Международная организация по миграции проводят регулярные замеры настроений среди украинских беженцев. В 2022 году количество желающих вернуться доходило до 74-80%. Уже в 2023-м показатель упал до 63%. А с декабря 2024-го, даже до скандала с беглым министром НацЕдинства, стабилизировался на уровне 43% (замеры в январе 2026 года дали тот же процент). Соответственно число невозвращенцев растет.

    В 2022-м в ЕС собирался остаться только каждый десятый беженец с Украины. Сегодня их уже 36%.

    Впрочем, это средние цифры. Если взять разбивку по возрастам, контуры демографической катастрофы Украины начинают проявляться четче. 70% лиц до 18 лет не хотят возвращаться на Украину, а это 31% всех беженцев. В следующей возрастной группе (18-34 года) ситуация примерно та же: 60-70% намерены остаться в Европе. Это еще 37% беженцев. Таким образом, эти две трети уехавших – и ключевой демографический потенциал – в основном возвращаться не хотят.

    В более старших группах возвращаться собирается примерно каждый второй (35-49 лет, 20% от всех беженцев) и 60-70% (45-65 лет, 12% от всех беженцев). Напоминает известную русскую сказку: «Тебе вершки, мне корешки». Европе в основном достаются молодые украинцы и фертильные украинки, которым нужно строить свою жизнь на новом месте, а значит есть мотивация работать.

    На Украину возвращается старшее и пожилое поколение, у которых уже, скорее всего, не будет новых детей.

    И чем дольше Зеленский воюет, тем хуже будет выглядеть эта статистика. Открывать «юнити хабы» нужно было в 2022 году, да и то – лишь имея твердые планы подписания мирного соглашения не позднее конца 2023-го. Ведь даже те, кто готов вернуться, четко оговариваются: после прекращения боевых действий и при наличии гарантий безопасности.

    Похожие прогнозы озвучивает и директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. По ее оценке, вернутся в страну не более трети беженцев.

    Однако и это не последняя плохая для Украины новость. Беженцы не только не вернутся на Украину из Европы при окончании боевых действий, наоборот, их количество только вырастет.

    После окончания войны страну накроет еще одна волна миграции – когда  мужчины уедут, чтобы воссоединиться со своими семьями в Европе. В одном из отчетов CES прогнозировали выезд с этой целью 300-500 тыс мужчин.

    Примечательно, что все эти прогнозы и исследования даже не пытаются ставить вопрос о реинтеграции жителей новых территорий России. А также тех, кто после начала СВО выехал в РФ – напрямую или транзитом. И хотя в пропаганде об этих категориях не забывают, но какой-то системной работы в этом направлении не ведется. Причин много, начиная с отсутствия дипломатических отношений и обмена информацией о беженцах между РФ и Украиной. Также не следует исключать и материальную сторону вопроса.

    Unity Hub в ФРГ финансируется правительством Германии. Всего планируется открыть 6-10 подобных хабов и их также будут содержать европейцы. Плюс подъемные для украинцев, которые решатся на обратный переезд. Если исходить из суммы, которую предлагает украинцам Ирландия (до 2500 евро на человека за добровольный отъезд на Украину), то на возвращение 2 млн украинцев (такое количество ожидают вернуть в Минсоцполитики) нужно заложить не менее 5 млрд евро+финансирование сети Unity Hub’ов.

    Но в РФ такими глупостями заниматься никто не станет. Зачем русских людей, бежавших от киевского режима, возвращать обратно? Если уж и давать украинским беженцам деньги, то не на возврат на Украину, а на обзаведение хозяйством в России. А раз для киевского режима не светит чужими бюджетами порулить и попиариться за чужой счет, то какой ему интерес возвращать соотечественников?

    Ну и конечно же основная: сами бывшие граждане Украины слабо заинтересованы в такой «репатриации». Украина уже не раз доказала свой статус failed state и неонацистской диктатуры. И что, возвращаться, чтобы лет через 10-15 бежать снова? Поэтому дополним опасения украинских социологов еще одним прогнозом: после войны Украине грозят не одна, а две волны миграции. Первая уедет к семьям в ЕС, вторая – в Россию.

    Главное
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    Экс-главу офиса Зеленского обвинили в финансовых махинациях
    США сократили помощь Украине на 99%
    Король Малайзии получил в подарок российский лимузин Aurus
    В МИД ответили Каллас цифрами о росте экономики Грузии
    Российские военные показали украинским операторам дронов «Чебурашку и Гену»
    Число аварий с велосипедами превысило ДТП с самокатами в более чем в три раза

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Перейти в раздел

    Демографический обвал Украины лишь усилится после войны

    Киевский режим отчаянно пытается вернуть на Украину тех, кто за последние годы сбежал из страны – прежде всего, в Европу. Сколько человек таким образом с начала СВО потеряла Украина, какие меры Киев принимает для их возвращения – и почему по итогам боевых действий количество бегущих из страны не увеличится, а лишь возрастет? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации