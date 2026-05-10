  • Новость часаТегеран пригрозил уничтожить военные корабли Британии и Франции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    Песков: Россия ждет от Армении разъяснений по поводу заявлений Зеленского
    Власти Грузии назвали посла Германии «невоспитанным»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    3 комментария
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    12 комментариев
    10 мая 2026, 19:31 • Новости дня

    Власти Ирландии разработали план возвращения украинских беженцев домой

    Ирландия подготовила схему по возвращению украинских беженцев на родину

    Tекст: Мария Иванова

    Дублин прорабатывает механизмы для отправкибеженцев обратно на Украину, рассматривая в качестве главного стимула прямые финансовые выплаты.

    Правительство европейского государства прорабатывает варианты возвращения украинских переселенцев на родину, передает РИА «Новости».

    Министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган подчеркнул, что Киев крайне заинтересован в обратном приезде своих граждан.

    Ранее газета Sunday Times писала о планах властей ввести денежные выплаты за отъезд. «Нужны различные механизмы, которые помогут людям вернуться домой на Украину», – заявил глава Минюста. При этом чиновник отказался преждевременно раскрывать детали программы и подтверждать информацию о финансовых стимулах.

    В начале мая стало известно о подготовке плана по выселению 16 тыс. беженцев из государственного жилья. Заместитель министра внутренних дел Колм Брофи уточнил, что процедура начнется в августе и продлится около шести месяцев.

    Всего убежище в Ирландии получили более 125,7 тыс. человек с Украины. В данный момент в предоставленных государством квартирах проживают 19,2 тыс. украинцев, хотя в ноябре 2023 года этот показатель достигал рекордных 60 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирландии запланировали выселение 16 тыс. украинских беженцев из государственного жилья.

    Дублин ранее предложил переселенцам финансовую помощь до 10 тыс. евро за возвращение на родину.

    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    Комментарии (53)
    10 мая 2026, 09:52 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ

    Валтонен назвала ВСУ самой боеспособной армией Европы

    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    @ IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен попала в неловкую ситуацию, говоря о якобы самых сильных армий Европы в интервью немецкому телеканалу ZDF.

    Валтонен попала в неловкую ситуацию во время интервью немецкому телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». Она заявила, что украинская армия якобы является самой боеспособной среди европейских, не упомянув о бундесвере.

    Ведущий передачи удивился такому заявлению и напрямую спросил министра, почему она не назвала Германию. В ответ Валтонен замялась и попыталась аргументировать свою позицию, отметив, что, по ее мнению, у украинской армии сейчас «самые сильные козыри даже в американском понимании».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава финского МИД Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза.

    Ранее министр допустила возможность отправки западных войск на Украину.

    При этом немецкий Бундесвер столкнулся с нехваткой личного состава в Литве.

    Комментарии (17)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в многолетнем обмане России
    Путин обвинил Запад в многолетнем обмане России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Западные политики с 1990-х годов намеренно вводили Москву в заблуждение, заявил президент России Владимир Путин.

    «Стремясь использовать Украину, как инструмент для достижения своих геополитических целей, эти деятели на Западе – они же всех обманывали, публично сейчас об этом говорят», – подчеркнул глава государства во время общения с журналистами.

    По словам российского лидера, этот процесс начался задолго до текущих событий. Путин напомнил, что политика введения в заблуждение стартовала еще в начале 1990-х годов. Тогда западные страны обещали не расширять Североатлантический альянс на Восток, однако эти заверения так и остались невыполненными, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Он обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине.


    Комментарии (51)
    9 мая 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о ноте МИД и подчеркнул решительность Минобороны ответить на вероятные действия Киева по срыву Дня Победы.

    После серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева.

    По словам главы государства, Россия не ограничилась только заявлением Министерства обороны, но также направила ноту через МИД, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что заявление Минобороны о возможности ответа России на попытки Киева сорвать празднование Дня Победы было предельно ясным.

    «Что касается провокационных заявлений, то эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете», – сказал Путин журналистам.

    «В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?»  – сказал Путин.

    «У России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ РФ на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования Дня Победы на Красной площади.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

    Позже МИД России направил соответствующую ноту во все аккредитованные дипломатические миссии.

    Комментарии (16)
    9 мая 2026, 22:08 • Новости дня
    Путин назвал условия для личной встречи с Зеленским

    Путин: Возможная Встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что не инициирует встречу с Владимиром Зеленским, но и не отказывается от нее, однако переговоры с украинским лидером должна стать окончательной точкой.

    По его словам, встреча может состояться, если инициативу проявит украинская сторона, передает РИА «Новости».

    «Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», – отметил Путин в ходе пресс-подхода.

    Глава российского государства также подчеркнул, что встреча возможна только в случае достижения окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на долгосрочную перспективу.

    «Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу: чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка», – сказал Путин.

    Путин также сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова Зеленского о готовности к личной встрече, однако подобные сигналы из Киева уже неоднократно поступали ранее.

    «Я услышал в разговоре с Фицо ещё раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим это не первый раз», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что по итогам разговора с Фицо не было получено какого-либо особого послания от украинской стороны: «Господин Фицо мне сказал о своей встрече с Зеленским. Как бы особого послания там и не было», – добавил Путин.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен. Он отметил, что такая ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил актуальность приглашения Владимира Зеленского в Москву.

    Комментарии (15)
    10 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
    В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Соглашение о прекращении огня на Украине ко Дню Победы потребовало двухдневных напряженных телефонных консультаций с американской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Остановка боевых действий обсуждалась крайне напряженно, передает РИА «Новости».

    Инициатива лидера США подразумевала режим тишины с 9 по 11 мая и обмен пленными с Киевом в формате тысяча на тысячу.

    «Договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто», – заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам российского чиновника, регулярные телефонные контакты подтверждают постоянное участие Вашингтона в процессе урегулирования ситуации.

    Представитель Кремля при этом назвал несерьезным указ Владимира Зеленского, символически «разрешающий» проведение парада в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стороны согласовали прекращение огня до 11 мая включительно.

    Москва поддержала инициативу Дональда Трампа об обмене пленными в формате «тысяча на тысячу».

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал откровенной клоунадой указ Владимира Зеленского о параде в Москве.

    Комментарии (15)
    9 мая 2026, 21:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла «разрешившего парад» Зеленского сравнением с Пугачевой

    Представитель МИД Захарова иронично сравнила Зеленского с певицей Пугачевой

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела параллель между украинским лидером Владимиром Зеленским, «разрешившим» парад в Москве и эстрадной артисткой Аллой Пугачевой, «разрешавшей» весну.

    Дипломат Мария Захарова с иронией отреагировала на абсурдные инициативы Зеленского в своем Telegram-канале.

    Она напомнила об указе украинского лидера, в котором тот якобы позволил проводить торжества в Москве.

    Представитель МИД сослалась на реакцию бывшего премьера Польши Лешека Миллера. «Следующим шагом должно стать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту – на открытие пирамид ровно в девять часов», – заявил ранее политик.

    В ответ на это высказывание дипломат в шутку поинтересовалась реакцией польского деятеля на новость о том, что наступление весны традиционно «разрешала» Алла Пугачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал указ Владимира Зеленского о «разрешении» парада Победы в Москве.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал этот абсурдный документ откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у Москвы необходимости получать дозволение на проведение торжеств.

    Комментарии (6)
    10 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Полянский заявил о желании ЕС нанести России стратегическое поражение
    Полянский заявил о желании ЕС нанести России стратегическое поражение
    @ Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские дипломаты на площадке ОБСЕ перестали упоминать необходимость мирного урегулирования украинского конфликта и своего присутствия за столом переговоров, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна «остановить войну». Сейчас из последних выступлений это уже не следует», – сказал Полянский.

    Полянский заявил, что западные государства питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что европейцы воодушевились недавними маневрами США на переговорном треке и отсутствием масштабных изменений на поле боя. «Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте», – подчеркнул постпред.

    Полянский добавил, что Владимир Зеленский использует подобные настроения для мобилизации максимального количества ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский обвинил страны Евросоюза в подталкивании Киева к срыву мирного диалога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным участие европейских политиков в переговорном процессе. На заседании Совбеза ООН российская сторона указала на попытки Запада создать иллюзию успехов украинской армии.

    Комментарии (6)
    9 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин объяснил причину отказа Киева от перемирия на 9 мая

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что украинская сторона изначально проигнорировала инициативу о прекращении огня, передает РИА «Новости».

    По словам российского лидера, осознав поддержку этой идеи со стороны США, Киев решил отреагировать, но отказался от первоначальных условий.

    «Но как мы только объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было. Спустя, не знаю, день-два, когда, видимо, в Киеве подумали и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединенных Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать», – рассказал глава государства.

    Российский лидер добавил, что украинские власти посчитали невыгодным просто согласиться с инициативой Москвы. В результате они выдвинули встречное предложение о перемирии, начиная с 6 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. В ответ киевский режим разыграл политический фарс с собственным вариантом прекращения огня.

    Комментарии (4)
    9 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона открыта к дипломатическим контактам с представителями ЕС, которые воздерживались от оскорбительных высказываний в адрес России, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров», – отметил президент.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что инициатива прервать общение исходила не от Москвы. Он напомнил, что именно европейские страны ранее приняли решение отказаться от ведения переговоров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подтвердил готовность российского лидера к диалогу с представителями Европейского союза. Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для дипломатического общения.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    Комментарии (3)
    10 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    @ IMAGO/Jens Schulze/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Герхард Шредер в роли переговорщика мог бы восстановить статус Германии, как моста между Россией и Европой. Но для канцлера Фридриха Мерца поддержка Украины превыше всего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Берлине выступили против назначения экс-канцлера Шредера европейским посредником в контактах с Москвой по Украине.

    «Если бы немецкие правящие элиты хотели мирного решения украинского конфликта, они бы сделали Герхарда Шредера переговорщиком. Он бы смог восстановить статус ФРГ, как моста между Россией и Западом», – считает германский политолог Александр Рар.

    Однако нынешние власти не хотят этого. «Сегодня Германия выбирает для себя исключительно проукраинскую позицию. Поддержка Киева превыше всего для Фридриха Мерца», – объясняет он.

    И так как решение о назначении кандидатуры переговорщика может принять только канцлер, а он не желает дипломатических переговоров с Москвой, все пока останется на своих местах

    «На этом фоне в ЕС может начаться настоящая драка. Одни будут предлагать кандидатуры ястребов, а другие – более сговорчивых политиков», – полагает эксперт. Впрочем, делает он оговорку, если в Киеве согласятся на кандидатуру Шредера, ситуация может измениться.

    В воскресенье стало известно, что в правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости». Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине». При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Напомним, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 07:48 • Новости дня
    ВСУ попытались устроить провокацию с флагом Украины на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    В поселке Ветеринарное на Харьковском направлении вооруженные силы Украины попытались устроить провокацию с украинским флагом.

    «В поселке Ветеринарное наши военнослужащие сорвали провокацию противника. Украинские националисты сбросили с коптера свой флаг на одно из каменных зданий», –сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    ВСУ рассчитывали, что штурмовики «Северян» попытаются снять флаг «и вскроют свои позиции». Но «Северяне» передали информацию операторам FPV-дронов, которые с первого удара уничтожили украинский флаг.

    Группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня в День Победы. Однако ВСУ неоднократно нарушали перемирие, применяя беспилотники и артиллерию.

    Кроме того, на Харьковском направлении под видом медицинских машин ВСУ подвозили припасы на позиции, сопровождая действия радиоигрой. Также сообщается, что на Великобурлукском направлении произошло боестолкновение между военнослужащими 113-й бригады теробороны ВСУ: «На пятый год боевых действий украинские военнослужащие открыли огонь в сторону своих побратимов, общавшихся на русском языке».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе ВСУ нанесли несколько неизбирательных ударов РСЗО по лесному массиву на российской территории. В Сумском районе противник неоднократно нарушал режим прекращения огня.

    В районе Запселья подразделение 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покинуло позиции, бросив оружие и броню. Это уже второй подобный случай за двое суток.

    В селе Рясное солдаты 119-й бригады территориальной обороны ВСУ также попытались скрыться в лесу, после чего по ним открыли огонь свои же сослуживцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. Позднее Россия поддержала инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Вооруженные силы России ответили точными ударами на нарушение перемирия украинским командованием.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Украинский бизнесмен закидал камнями редкого тюленя на Гавайях

    Tекст: Дарья Григоренко

    В США разгорелся скандал после того, как украинский бизнесмен Игорь Литвинчук, владелец компании Transridge Inc., забросал камнями редкого тюленя-монаха на острове Мауи, сообщили СМИ.

    Как пишет Life, инцидент произошёл во время отдыха Литвинчука на пляже, когда он решил «развлечься» и начал бросать камни в проплывающего мимо животного.

    Очевидцы попытались остановить мужчину, однако он проигнорировал их замечания. В ответ на произошедшее местные жители устроили акцию протеста у офиса его компании, а также избили водителя Литвинчука. Позже полиция задержала самого бизнесмена.

    Тюлень-монах, в которого бросал камни Литвинчук, относится к виду, находящемуся под угрозой исчезновения. На Гавайях сейчас обитает всего 1600 особей этих тюленей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство внутренней безопасности по ошибке потребовало от ряда украинских беженцев покинуть страну.

    Комментарии (5)
    10 мая 2026, 13:25 • Новости дня
    Ушаков связал указ Зеленского о параде в Москве с прошлым политика в КВН
    Ушаков связал указ Зеленского о параде в Москве с прошлым политика в КВН
    @ Felix Zahn/Imago/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков иронично прокомментировал инициативу Владимира Зеленского, «позволяющую» провести парад на Красной площади в честь Дня Победы.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал клоунадой указ Владимира Зеленского, который «разрешает» проведение парада на Красной площади в честь Дня Победы, передают Вести.

    «Клоунада. Может, вспомнил о временах участия в КВН, я не знаю», – отметил Ушаков в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

    Таким образом помощник президента отреагировал на недавний документ, подписанный главой киевского режима. Ушаков предположил, что подобные решения могут быть связаны с прошлым Зеленского в качестве комика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова после этого указа сравнила украинского лидера с певицей Аллой Пугачевой.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер иронично высмеял абсурдный указ политика.

    Комментарии (2)
    9 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин: Киев оказался не готов к обмену пленными

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену.

    Владимир Путин сообщил журналистам, что Москва сразу согласилась с предложением Дональда Трампа о продлении перемирия и обмене пленными, передает РИА «Новости».

    «Мы сразу согласились с этим. Тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом, и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», – заявил Путин.

    «Мы накануне тоже, за несколько дней – 5 мая – передали украинской стороне предложение об обмене… Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть не все 500, может быть 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят», – подчеркнул Путин.

    Путин отдельно подчеркнул, что никаких встречных предложений по обмену пленными от Киева Москва до сих пор не получала. «Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало», – заявил Путин.

    Напомним, Россия поддержала инициативу президента США о перемирии и обмене пленными.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал начало сверки списков военнопленных.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стали известны последние слова закрывшего товарища от дрона Героя России Купова
    Политолог объяснил давление ЕС на Фицо из-за визита в Москву
    Geely и Changan из-за падения спроса потеряли в России 15,7 млрд рублей
    Назван «нулевой пациент» вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
    Украинский бизнесмен закидал камнями редкого тюленя на Гавайях
    В России пропала фура со смертельно опасными пчелами из Средней Азии
    Сабуров провалил экзамен по русскому языку

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Перейти в раздел

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Как выглядит будущее после ОПЕК

      Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

      2 комментария
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      День Победы запустил историю заново

      Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

      3 комментария
    • Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов)
      Русский народ бился, чтобы быть

      Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

      Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    Перейти в раздел

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации