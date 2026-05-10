Премьер Словакии Фицо напомнил об освобождении страны Красной Армией
На торжественных мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы глава словацкого правительства Роберт Фицо призвал сограждан всегда помнить, что свобода пришла в республику с востока.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил на государственных торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в городе Липтовски-Микулаш, передает ТАСС.
«Свобода и мир пришли в Словакию с востока. Не будем об этом забывать», – сказал глава правительства.
Политик произнес речь на следующий день после возвращения из Москвы. В российской столице 9 мая он выразил благодарность за освобождение своей страны от фашистских захватчиков.
Глава словацкого кабмина также поделился обеспокоенностью текущей ситуацией в мире. Он отметил, что послевоенный мировой порядок разрушен, а международное право больше не применяется. По его оценке, Евросоюз демонстрирует слабость, ООН утратила значимость, а Североатлантический альянс постепенно разваливается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на праздничные мероприятия в Кремль с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.
Глава словацкого правительства запланировал этот визит в Москву ради выражения признательности бойцам Красной Армии.
Политик при этом отверг страх перед возможной критикой европейских лидеров из-за поездки на парад Победы.