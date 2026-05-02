Фицо заявил о намерении поблагодарить советских воинов в Москве на День Победы
Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что посетит Москву на День Победы для выражения признательности бойцам Красной Армии, обеспечившим Словакии 81 год мирной жизни.
«Я должен стыдиться поехать в Москву положить на Могилу Неизвестного солдата Красной Армии красные гвоздики? Я должен стыдиться этого?... Мы якобы должны стыдиться того, что едем положить цветы тем, кто нас освободил и дал нам 81 год спокойствия и мира. Я поеду и от имени всех словаков поблагодарю представителей Красной Армии», – подчеркнул Фицо во время торжественного мероприятия по случаю Дня труда.
Глава кабмина посоветовал критикам поездки осмотреть мемориалы времен Второй мировой войны на территории государства. Он напомнил о десятках тысяч погибших солдат Красной и Румынской армий, освобождавших республику. Он добавил, что многим павшим бойцам, родившимся в 1926 или 1927 годах и погибшим в 1944 или 1945 годах, было всего 17, 18 или 19 лет, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Словакии запланировал участие в московских торжествах по случаю Дня Победы. Власти Чехии одобрили пролет самолета словацкого премьер-министра в Россию.
Фицо провел ночь накануне Дня труда, разгружая и доставляя хлебобулочные изделия в городе Бановце-над-Бебравоу.
Европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются подробностями этих переговоров, рассказал Фицо.