Премьер Словакии отработал ночную смену грузчиком на Праздник труда

Политолог Ткаченко: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

Tекст: Анастасия Куликова

«Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

«Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

«Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

«Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

«Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

«Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

«Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

«И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.

Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.