Французы устроили массовую рейв-вечеринку на опасном военном полигоне
Массовая рейв-вечеринка прошла на военном полигоне среди снарядов во Франции
Около французского города Бурж любители электронной музыки организовали масштабный фестиваль на закрытой территории, где могут находиться взрывоопасные предметы.
Масштабное музыкальное мероприятие проходит около французского города Бурж, передает РИА «Новости».
«Тысячи человек собрались в пятницу утром около Буржа на свободную рейв-вечеринку на военной территории, которая стала "очень опасной" из-за возможного присутствия неразорвавшихся снарядов», – отмечается в сообщении.
К утру пятницы на месте проведения фестиваля скопилось 2,3 тыс. автомобилей. Специалисты оценили примерную численность участников в 8 тыс. человек. Указанным полигоном управляет Генеральная дирекция по вооружениям.
Организаторы незаконного мероприятия заявили властям о планах собрать значительно больше людей. Ожидается, что общая численность посетителей нелегальной вечеринки достигнет 30 тыс. человек.
