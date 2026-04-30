Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

Tекст: Анастасия Куликова

Британия и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы для «сдерживания угроз» со стороны России, пишет The Guardian со ссылкой на главу британского флота адмирала Гвина Дженкинса. Инициатива направлена на «защиту» Северо-Западной Европы, Северной Атлантики и Крайнего Севера.

Несмотря на кризис на Ближнем Востоке, заявил Дженкинс, «Россия по-прежнему представляет самую серьезную угрозу нашей безопасности». Соглашение о создании многонациональных морских сил подписали члены Объединенных экспедиционных сил (ОЭС или JEF): помимо Британии – Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

США в новый альянс не войдут. Причина, вероятно, не в отказе Вашингтона, а в том, что обиженные на Дональда Трампа британцы не стали приглашать Штаты. Как отмечает The Guardian, глава Белого дома неоднократно критиковал премьера Кира Стармера за отказ участвовать в ударах по Ирану, а недавно и вовсе назвал британские авианосцы «игрушками».

Многонациональные морские силы станут «дополнением к НАТО», пояснил Дженкинс. Объединенные ВМС во главе с Британией получат возможность обмениваться и комбинировать технику, запчасти, боеприпасы и личный состав, использовать общие системы, единые информационные сети и склады. Командование разместится в лондонском районе Нортвуд.

«Моя цель – создать военно-морские силы, которые будут тренироваться, проводить учения и готовиться вместе; силы, способные немедленно вступить в бой, обладающие реальными возможностями, реальными военными планами и реальной интеграцией», – приводит The Times слова Дженкинса.

Незадолго до объявления о создании морского альянса газета The Telegraph сообщила о намерении Британии создать «оборонный банк» для поддержки проектов стран Объединенных экспедиционных сил (ОЭС). Как отмечалось в материале, «банк JEF» позволит десяти североевропейским странам НАТО финансировать проекты в области безопасности, занимая деньги по более низким процентным ставкам.

Напомним, замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявлял, что в ходе учений ОЭС под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Он обратил внимание на растущую активность коалиции стран, в задачи которой входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. По словам дипломата, НАТО целенаправленно усиливает конфронтацию в регионе.

Отметим, что в мартовском выпуске рейтинга недружественных правительств, составленного редакцией газеты ВЗГЛЯД, Британия заняла шестое место, а сам Североатлантический альянс готовит против России балто-скандинавский кулак.

Создание альянса «северных ВМС» продиктовано несколькими причинами, отмечают эксперты.

Первая – разговоры о возможном сокращении участия США в НАТО и проблемы с европейскими бюджетами, считает военный эксперт Алексей Анпилогов. «Все это вызывает в столицах вопрос: как закрыть дыры, которые образуются с уходом американских войск из системы планирования и обеспечения безопасности?» – пояснил он, добавив, что спасение пытаются найти в объединении усилий. «Думаю, мы увидим еще множество разных форматов – речь идет и о блоке восточноевропейских стран, и о новом военном союзе Франции и Германии», – перечислил собеседник.

Вторая причина – вооруженные силы Европы в большинстве своем не готовы к интенсивности современных конфликтов, продолжает Анпилогов. «Европейские ВМС – это призрачная тень былого величия», – отметил он. Формально в составе Королевского флота числятся два авианосца, но реально боеготов лишь один. Причем он не может выйти в море, потому что из шести эсминцев прикрытия в строю только два.

«Недавний проход двух танкеров в сопровождении российского фрегата «Адмирал Григорович» показал, что даже в Ла-Манше у британцев ограничены возможности для досмотра и тем более перехвата судов», – подчеркнул эксперт. Он также упомянул сообщения СМИ о том, что Британия на фоне нехватки ресурсов может обратиться к Франции за помощью в патрулировании акватории у архипелага Чагос в Индийском океане. «Нынешнее «величие» британского флота во всей красе», – заметил Анпилогов.

Третья причина – имперские амбиции Лондона, считает военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, неслучайно сообщение о договоренностях совпало с визитом короля Карла III в Вашингтон. «Монарх решил идти по проторенной Черчиллем в Фултоне дорожке и объявить крестовый поход против Москвы. Создание многонациональных морских сил – часть этой кампании», – полагает он.

Дандыкин высмеял формулировку о том, что альянс будет действовать как «дополнение к НАТО». «Участники нового объединения – члены Североатлантического блока. О каком дополнении может идти речь? Это тавтология. Подождем, как на инициативу отреагируют США, которых, по всей видимости, не позвали», – подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что среди подписавших соглашение нет Германии и Франции. «У Берлина свои амбиции: ФРГ заявляет о намерении сделать бундесвер самой сильной армией Европы. Париж ставит целью раскрыть «ядерный зонтик» над Европой. К тому же французы всегда считали британцев соперниками», – пояснил Дандыкин.

«Как бы то ни было, в Лондоне решили «сколотить междусобойчик», тем более что американцы заняты – они «застряли» в Персидском заливе. Цель альянса «северных ВМС» не вызывает сомнений – нанести ущерб России. Но отнестись к этой структуре стоит серьезно: у Британии огромный опыт создания интриг. Нам нужно быть готовыми к любым провокациям», – акцентировал Дандыкин.

Анпилогов в свою очередь допускает, что речь может идти о создании морской блокады России. «Совместными усилиями это сделать гораздо легче. Такое развитие событий создает вызов для наших ВМС – в том числе для конвоирования торгового флота», – заключил он.