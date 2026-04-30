  Ракета «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 22:20 • Политика

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Tекст: Анастасия Куликова

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России?

    Британия и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы для «сдерживания угроз» со стороны России, пишет The Guardian со ссылкой на главу британского флота адмирала Гвина Дженкинса. Инициатива направлена на «защиту» Северо-Западной Европы, Северной Атлантики и Крайнего Севера.

    Несмотря на кризис на Ближнем Востоке, заявил Дженкинс, «Россия по-прежнему представляет самую серьезную угрозу нашей безопасности». Соглашение о создании многонациональных морских сил подписали члены Объединенных экспедиционных сил (ОЭС или JEF): помимо Британии – Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

    США в новый альянс не войдут. Причина, вероятно, не в отказе Вашингтона, а в том, что обиженные на Дональда Трампа британцы не стали приглашать Штаты. Как отмечает The Guardian, глава Белого дома неоднократно критиковал премьера Кира Стармера за отказ участвовать в ударах по Ирану, а недавно и вовсе назвал британские авианосцы «игрушками».

    Многонациональные морские силы станут «дополнением к НАТО», пояснил Дженкинс. Объединенные ВМС во главе с Британией получат возможность обмениваться и комбинировать технику, запчасти, боеприпасы и личный состав, использовать общие системы, единые информационные сети и склады. Командование разместится в лондонском районе Нортвуд.

    «Моя цель – создать военно-морские силы, которые будут тренироваться, проводить учения и готовиться вместе; силы, способные немедленно вступить в бой, обладающие реальными возможностями, реальными военными планами и реальной интеграцией», – приводит The Times слова Дженкинса.

    Незадолго до объявления о создании морского альянса газета The Telegraph сообщила о намерении Британии создать «оборонный банк» для поддержки проектов стран Объединенных экспедиционных сил (ОЭС). Как отмечалось в материале, «банк JEF» позволит десяти североевропейским странам НАТО финансировать проекты в области безопасности, занимая деньги по более низким процентным ставкам.

    Напомним, замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявлял, что в ходе учений ОЭС под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Он обратил внимание на растущую активность коалиции стран, в задачи которой входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. По словам дипломата, НАТО целенаправленно усиливает конфронтацию в регионе.

    Отметим, что в мартовском выпуске рейтинга недружественных правительств, составленного редакцией газеты ВЗГЛЯД, Британия заняла шестое место, а сам Североатлантический альянс готовит против России балто-скандинавский кулак.

    Создание альянса «северных ВМС» продиктовано несколькими причинами, отмечают эксперты.

    Первая – разговоры о возможном сокращении участия США в НАТО и проблемы с европейскими бюджетами, считает военный эксперт Алексей Анпилогов. «Все это вызывает в столицах вопрос: как закрыть дыры, которые образуются с уходом американских войск из системы планирования и обеспечения безопасности?» – пояснил он, добавив, что спасение пытаются найти в объединении усилий. «Думаю, мы увидим еще множество разных форматов – речь идет и о блоке восточноевропейских стран, и о новом военном союзе Франции и Германии», – перечислил собеседник.

    Вторая причина – вооруженные силы Европы в большинстве своем не готовы к интенсивности современных конфликтов, продолжает Анпилогов. «Европейские ВМС – это призрачная тень былого величия», – отметил он. Формально в составе Королевского флота числятся два авианосца, но реально боеготов лишь один. Причем он не может выйти в море, потому что из шести эсминцев прикрытия в строю только два.

    «Недавний проход двух танкеров в сопровождении российского фрегата «Адмирал Григорович» показал, что даже в Ла-Манше у британцев ограничены возможности для досмотра и тем более перехвата судов», – подчеркнул эксперт. Он также упомянул сообщения СМИ о том, что Британия на фоне нехватки ресурсов может обратиться к Франции за помощью в патрулировании акватории у архипелага Чагос в Индийском океане. «Нынешнее «величие» британского флота во всей красе», – заметил Анпилогов.

    Третья причина – имперские амбиции Лондона, считает военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, неслучайно сообщение о договоренностях совпало с визитом короля Карла III в Вашингтон. «Монарх решил идти по проторенной Черчиллем в Фултоне дорожке и объявить крестовый поход против Москвы. Создание многонациональных морских сил – часть этой кампании», – полагает он.

    Дандыкин высмеял формулировку о том, что альянс будет действовать как «дополнение к НАТО». «Участники нового объединения – члены Североатлантического блока. О каком дополнении может идти речь? Это тавтология. Подождем, как на инициативу отреагируют США, которых, по всей видимости, не позвали», – подчеркнул он.

    Эксперт обратил внимание, что среди подписавших соглашение нет Германии и Франции. «У Берлина свои амбиции: ФРГ заявляет о намерении сделать бундесвер самой сильной армией Европы. Париж ставит целью раскрыть «ядерный зонтик» над Европой. К тому же французы всегда считали британцев соперниками», – пояснил Дандыкин.

    «Как бы то ни было, в Лондоне решили «сколотить междусобойчик», тем более что американцы заняты – они «застряли» в Персидском заливе. Цель альянса «северных ВМС» не вызывает сомнений – нанести ущерб России. Но отнестись к этой структуре стоит серьезно: у Британии огромный опыт создания интриг. Нам нужно быть готовыми к любым провокациям», – акцентировал Дандыкин.

    Анпилогов в свою очередь допускает, что речь может идти о создании морской блокады России. «Совместными усилиями это сделать гораздо легче. Такое развитие событий создает вызов для наших ВМС – в том числе для конвоирования торгового флота», – заключил он.

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

