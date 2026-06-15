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    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Семьи «на аутсорсе» не бывает

    Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Там, где сжигают гитары, скоро будут жечь людей

    Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.

    5 комментариев
    15 июня 2026, 18:57 • Новости дня

    Reuters: Детали соглашения США и Ирана станут известны в ближайшие дни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подробности новых договоренностей между Вашингтоном и Тегераном планируют официально представить общественности в течение ближайших двух суток, сообщает агентство Reuters.

    «Высокопоставленный чиновник США о сделке с Ираном: детали соглашения будут обнародованы в ближайшие 24-48 часов», – говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о дистанционном заключении двустороннего соглашения.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о проведении официальной церемонии подписания документа 19 июня в Швейцарии.

    Иранское агентство Mehr раскрыло исключение вопроса ракетной программы из проекта меморандума.

    15 июня 2026, 09:39 • Новости дня
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обнародовал позицию по соглашению США и Ирана, подчеркнув, что оно не распространяется на еврейское государство, передает ТАСС.

    В соцсети он написал: «Соглашение не обязывает нас. Израиль – независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам».

    Бен-Гвир добавил, что Израиль бесконечно благодарен главе Белого дома, но при этом, по его словам, Израиль не является «банановой республикой». Министр объяснил, что страна не была партнером в договоренностях Вашингтона и Тегерана и что достигнутый документ, по его мнению, не учитывает безопасность Израиля и не накладывает на него никаких обязательств.

    Он также заявил, что Израиль не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанского шиитского движения «Хезболла», и не намерен оставлять территории, которые израильские войска заняли и «очистили от террористической инфраструктуры».

    Ранее официальные представители США, Ирана и Пакистана подтвердили достижение соглашения, которое планируется подписать в Женеве 19 июня.

    По данным замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в рамках 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана. С 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил об отказе обсуждать проект мирного меморандума США и Ирана.

    Президент США Дональд Трамп предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном до полномасштабной войны.

    Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

    Комментарии (8)
    15 июня 2026, 02:29 • Новости дня
    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана

    Mehr: Ракетная программа Ирана исключена из повестки переговоров США и Ирана

    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

    «Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня», – указывает Mehr.

    По проекту США обязуются разморозить 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала заключительных переговоров и до подписания меморандума. Остальные средства, как отмечается, будут розблокированы в течение 60-дневного периода финальных переговоров, передает РИА «Новости».

    Начало 60-дневных переговоров запланировано после подписания меморандума в пятницу, 19 июня.

    Согласно проекту, должны быть сняты санкции против иранской нефти и прекращена военно-морская блокада со стороны США. США берут на себя обязательство не вводить новые ограничения и не наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    США должны вывести воинский контингент из районов, граничащих с Ираном, заявляет Mehr.

    Агентство Mehr указывает, что Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней после подписания соглашения.

    В документе подчеркивается, что Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерное оружие.

    Соглашение между Ираном и США будет закреплено соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН. По данным агентства, стороны также договорились о создании специального механизма контроля за выполнением договоренностей, однако его структура и полномочия пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня.

    Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана. Вашингтон также анонсировал открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном.

    Комментарии (3)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и сообщил, что разрешает снять американскую морскую блокаду.

    «Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», – сообщил Трамп.

    Трамп заявил, что сделка с Ираном завершена, и поздравил всех с ее достижением, передает РИА «Новости».

    Ранее в интервью Wall Street Journal он отметил, что условия договоренности устраивают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что, по этим условиям, Иран не сможет обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах.

    Трамп сообщил, что вопросом «ядерной пыли» займутся позже. По его словам, это может произойти в течение одного или двух месяцев, и спешки в этом процессе нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

    Ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

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    15 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля

    Политолог Сажин: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля

    Эксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После того, как Израиль атаковал пригород Бейрута, а Тегеран отказался заключать сделку, Дональд Трамп был вынужден вспомнить свой опыт бизнесмена. Вероятно, с этим связаны упомянутые в согласованном проекте меморандума привилегии Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Напомним, соглашение предполагает среди прочего снятие морской блокады иранских портов и разморозку активов.

    «Согласование меморандума о взаимопонимании между США и Ираном – положительный сигнал. В то же время встает вопрос: кто победил в этой войне?» – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. По его оценкам, перевес на стороне Исламской республики. «Содержание соглашения – в том числе прекращение военных операций на всех направлениях, снятие блокады с иранских портов, разморозка активов – большой прорыв Тегерана, который сулит стране хорошие перспективы восстановления», – уточнил собеседник.

    Что касается Дональда Трампа, то было понятно: ему как воздух нужна сделка, считает политолог. «Много факторов довлело над ним. Так, близится 4 июля – дата 250-летия независимости США. Кроме того, на горизонте маячат промежуточные выборы в Конгресс. Уже сейчас в экспертном сообществе допускают, что республиканцы потерпят поражение, что скажется на политической судьбе американского лидера», – пояснил аналитик.

    По его мнению, именно поэтому глава Белого дома стремится как можно быстрее оформить промежуточное соглашение. Более того, меморандум стал полным поражением израильской политики и лично Биньямина Нетаньяху, продолжил Сажин. Он допускает, что нынешние события могут повлиять на исход выборов в израильский парламент, которые запланированы на ноябрь 2026 года. «Большой вопрос – сможет ли Нетаньяху сохранить свой пост», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне политолог напомнил, что за несколько часов до объявления о согласовании меморандума ситуация в регионе резко обострилась: израильские военные атаковали пригород Бейрута, после чего иранские представители отказались что-либо подписывать. «Это взбесило Трампа. По информации СМИ, он отчитал Нетаньяху. Президент США также был вынужден вспомнить свой опыт бизнесмена – вероятно, с этим связаны упомянутые в меморандуме привилегии Ирана», – предположил спикер.

    В некотором смысле Тегеран может благодарить Тель-Авив за эту сделку. Впрочем, иранская переговорная группа и ее навыки дипломатии сыграли не последнюю роль в достижении соглашения между сторонами, добавил Сажин. По его мнению, прогнозировать развитие диалога сторон по ядерной программе Исламской республики сложно. «Я думаю, Тегеран будет затягивать весь этот процесс до ноября, если они полностью не сломают Трампа до того», – считает собеседник.

    «Но в конечном счете все сведется, вероятно, к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) – то есть, что называется, вернется на круги своя, против чего Трамп и боролся с 2018 года», – указал политолог. В то же время помехой для реализации меморандума может стать позиция Израиля. «Еврейское государство было выведено за скобки переговоров США и Ирана. При этом у израильтян своя война против оси сопротивления, – напомнил аналитик. – Другое дело, что Трамп, который страшно заинтересован в сделке, надавит на Нетаньяху, чтобы тот сократил свои планы в отношении «Хезболлы».

    По мнению Сажина, израильские военные не станут проводить операции в Ливане до 19 июня, до подписания в Женеве соглашения. «Однако потом во время процесса американо-иранских переговоров по основополагающему договору израильтяне вряд ли будут сидеть тихо. Тем более внутри страны усиливается оппозиция к Трампу», – заключил эксперт.

    Напомним, США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта. Информацию подтвердили американский лидер Дональд Трамп, заместитель министра иностранных дел Исламской республики Казем Гарибабади, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником.

    19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. По информации The New York Times, в церемонии примут участие глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс. Последний допустил присутствие Трампа.

    Как сообщает агентство Mehr, проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном состоит из 14 пунктов. Режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и на всех фронтах, включая Ливан. Документ включает также снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива.

    Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской республики, вывести свои войска из районов вокруг ИРИ, приостановить санкции в отношении иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, Вашингтон и его союзники разработают план восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Предполагается 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы 24 млрд долларов иранских замороженных активов.

    Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств. По словам Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций, ядерную программу Ирана, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США.

    При этом, как заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, соглашение Вашингтона и Тегерана ни к чему не обязывает еврейское государство. По его словам, Тель-Авив не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанской группировки «Хезболла» и присутствие ЦАХАЛ на тех территориях, которые он уже контролирует. «Израиль не подчиняется США, мы – независимое и суверенное государство!» – подчеркнул Бен-Гвир.

    Отметим, 14 июня, накануне объявления сделки между США и Ираном, Израиль ударил по Бейруту. Трамп убедил Тегеран воздержаться от ответной атаки и вернуться к переговорам. По информации СМИ, глава Белого дома обещал сохранить территориальную целостность Ливана и уход Израиля с ливанской границы.

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    15 июня 2026, 01:14 • Новости дня
    Иран подтвердил подписание меморандума с США 19 июня в Швейцарии

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Меморандум с США подпишут в Швейцарии 19 июня

    Tекст: Антон Антонов

    Меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

    «Текст меморандума о взаимопонимании окончательно утвержден, и официальное подписание меморандума состоится в Швейцарии в пятницу», – приводит слова замглавы МИД Ирана РИА «Новости».

    По словам иранской стороны, меморандум с США предусматривает немедленное завершение военных действий на всех фронтах с ночи 15 июня, включая Ливан. Также документ предполагает начало снятия морской блокады США в отношении Ирана в ночь на понедельник.

    При этом Тегеран, несмотря на достигнутые договоренности по урегулированию конфликта, сохраняет недоверие к действиям Вашингтона. Иранские власти заявили, что намерены внимательно следить за тем, как США будут выполнять принятые на себя обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о предстоящем 19 июня в Швейцарии подписании мирной сделки США и Ирана с немедленным прекращением военных действий.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешил немедленное снятие американской морской блокады.

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    15 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока
    Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сделка Вашингтона с Тегераном должна навсегда закрыть Ирану путь к созданию и приобретению ядерного оружия, а также приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    «Она означает, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Не просто разрабатывать, но приобретать, пытаться купить ядерное оружие также. Это включено в соглашение», – заявил Вэнс.

    По его словам, Вашингтон намерен внимательно следить за тем, как Тегеран выполняет взятые на себя обязательства, однако он не уточнил, какие выгоды получит Иран в ответ на их соблюдение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Вэнс отметил, что предусмотрены реальные преимущества на случай, если Иран будет строго следовать условиям сделки. Он добавил, что выполнение соглашения, по его оценке, приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока на ближайшие 50 лет и сделает регион более привлекательным для инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня.

    Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана. Вашингтон также анонсировал открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном.

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    15 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, объявив о снятии морской блокады с Ирана, пытался подтолкнуть Тегеран к открытию Ормузского пролива. Однако до сих пор не решен ряд ключевых вопросов – например, будут ли иранцы взимать плату за проход и какой статус теперь у иранской нефти. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Игорь Юшков.

    «Здесь важно понимать предысторию вопроса. Тегеран в ответ на атаки США на Исламскую республику закрыл Ормузский пролив. При этом Иран продолжал поставлять свою нефть в Китай и отправлял танкеры по этому маршруту. Но потом США ввели блокаду иранских портов», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По мнению эксперта, после согласования меморандума Иран требует от Вашингтона сделать первый шаг. «По всей видимости, Тегеран настаивает: сначала должны начать свободно проходить иранские суда, и только после этого последует открытие Ормуза. Думаю, Дональд Трамп своим объявлением о снятии блокады подстегивает Иран к тому, чтобы он тоже открыл пролив», – предположил собеседник.

    При этом, отмечает Юшков, остается ряд нерешенных вопросов. «Станут ли иранцы взимать плату за проход через пролив? Готов ли Тегеран открыть Ормуз без прекращения боевых действий в Ливане? Какой статус теперь у иранской нефти? Снимет ли Белый дом санкции с энергоресурсов Ирана?» – перечислил он.

    Если рестрикции отменят, поясняет эксперт, последует конкретный механизм реализации: «OFAC – подразделение при министерстве финансов США, отвечающее за санкции, – должно опубликовать генеральную лицензию».

    По оценкам Юшкова, открытие пролива приведет к снижению цен на нефть. «Иран в случае публикации лицензии сможет продавать углеводороды не только в Китай, но и во множество других стран – и уже без скидки. Это даст Тегерану дополнительные средства для инвестиций, в том числе в развитие добычи. Следовательно, Иран будет постепенно наращивать объемы производства, что тоже сыграет на падение котировок», – уточнил он.

    Для Москвы такое развитие событий имеет двойственный характер. С одной стороны, это позитивно. «Дело в том, что у Китая останется только один источник нефти, который он может приобретать со скидкой – это Россия. Пекин усилит конкуренцию с Индией за наши энергоресурсы, а значит, скидка если и останется, то сократится», – отметил спикер. С другой стороны, рост добычи в Иране негативно скажется на всех странах-производителях, включая Россию – цены на мировом рынке пойдут вниз.

    Впрочем, эксперт не ждет обвала до минимумов начала года. «Вряд ли речь пойдет об уровне января-февраля – то есть ниже 60 долларов за баррель. Вероятнее всего, цены окажутся в диапазоне 70-80 долларов за баррель, потому что спрос останется повышенным», – предположил Юшков. Он напомнил, что пока Ормуз был закрыт, страны-импортеры расходовали стратегические резервы, и теперь им предстоит восполнять запасы.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. «Суда всего мира – запускайте двигатели. Пусть потечет нефть!», – написал американский президент в Truth Social. Это объявление последовало после того, как США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта.

    19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. Как сообщает агентство Mehr, проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном состоит из 14 пунктов. Режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и на всех фронтах, включая Ливан. Документ включает также снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива.

    Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской республики, вывести свои войска из районов вокруг ИРИ, приостановить санкции в отношении иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, Вашингтон и его союзники разработают план восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Предполагается 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы 24 млрд долларов иранских замороженных активов.

    Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств. По словам Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций, ядерную программу Ирана, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США.

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    15 июня 2026, 10:26 • Новости дня
    Эксперты: Восстановление поставок нефти после сделки США и Ирана займет месяцы

    AP: Открытие Ормузского пролива не решит проблемы мирового энергорынка мгновенно

    Эксперты: Восстановление поставок нефти после сделки США и Ирана займет месяцы
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на объявленное завершение конфликта США с Ираном, стабилизация мировых цен на топливо займет месяцы из-за простаивающих в Персидском заливе нефтяных танкеров, отмечает Associated Press.

    Несмотря на достигнутое в воскресенье соглашение о прекращении войны с Ираном и открытии Ормузского пролива, высокие цены на нефть и проблемы с поставками не решатся мгновенно, передает Associated Press.

    Энергетическим компаниям потребуются месяцы, чтобы вернуться к объемам, удовлетворяющим мировой спрос. Эксперты отмечают, что медленные темпы отгрузки и переработки сырья, а также сомнения в безопасности судоходства отсрочат ощутимый эффект.

    Корабли с сырой нефтью уже более трех месяцев заблокированы в Персидском заливе. До начала конфликта через этот маршрут проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и бензина. «Потребуется время, чтобы люди почувствовали себя комфортно, а страхование было обеспечено... особенно для того, чтобы привлечь специалистов на места для перезапуска некоторых из этих активов», – заявил Дэниел Эванс, руководитель отдела исследований топлива и переработки в S&P Global Energy.

    По словам Эванса, сначала заблокированные суда должны покинуть пролив, а затем прибудут новые танкеры для погрузки. Процесс транспортировки, переработки на НПЗ и доставки конечным потребителям занимает длительное время. Кроме того, некоторые производители на Ближнем Востоке приостановили добычу из-за нехватки резервуаров, и возобновление этих операций также будет медленным.

    Быстрее всего добычу смогут восстановить страны с альтернативными маршрутами экспорта, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, считает старший вице-президент Wood Mackenzie Алан Гелдер. В то же время странам вроде Ирака с более сложными месторождениями и масштабными остановками может потребоваться около года. Инвестиции в энергетический сектор также застопорились после закрытия пролива, и на их возобновление уйдет время.

    Страны, приостановившие добычу, не захотят ее перезапускать без уверенности в стабильности пролива и в том, что перемирие продлится дольше 30 или 60 дней, отметил старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Дэниел Стернофф. Он подчеркнул, что пока неясно, что означает открытый пролив и с какой скоростью будут эвакуированы застрявшие грузы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios анонсировал возвращение значительных объемов нефти на мировой рынок после открытия Ормузского пролива.

    Генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила заявил о длительном процессе нормализации ситуации в газовой отрасли.

    Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер оценил сроки полного восстановления мирового нефтяного рынка.

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    15 июня 2026, 10:53 • Новости дня
    Иран: Атаки Израиля на Ливан должны прекратиться

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи потребовал полного прекращения израильских атак на ливанскую территорию и возложил ответственность за исполнение будущих договоренностей на США.

    Аракчи провел серию телефонных переговоров со своими коллегами из Турции, Ирака и Египта, передает РИА «Новости».

    В ходе бесед обсуждалась текущая ситуация на Ближнем Востоке и пути урегулирования конфликта.

    «Аракчи в ходе этих телефонных разговоров указал на ответственность с США за реализацию соглашения, подчеркнув необходимость полного прекращения агрессии и дестабилизирующих атак режима на Ливан», – сообщил иранский МИД.

    Ранее министр национальной безопасности Ирана Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств.

    До этого президент США Дональд Трамп сообщил об открытии Ормузского пролива для разминирования.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявлял о предстоящем подписании меморандума о взаимопонимании с США 19 июня в Швейцарии.

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    14 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    Советник Хаменеи объявил о наступлении «часа Икс» для Израиля

    Советник Хаменеи Велаяти: Настал час Икс для Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Терпение Тегерана исчерпано в связи с ударами Израиля по Ливану, и иранские пусковые установки приведены в боевую готовность, заявил Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час Икс, и пусковые установки готовы», – приводит слова Велаяти РИА «Новости».

    Велаяти подчеркнул, что движение «Хезболла» он рассматривает как часть так называемой оси сопротивления. Он предупредил, что в случае, если, по его словам, «пламя зла в Ливане» не будет погашено, последствия для противников станут крайне тяжелыми.

    Советник указал, что в ответ на продолжение ударов два «мощных географических орудия» – Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы – способны «сжать экономические артерии» противников до состояния «стратегического удушья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля нанесла удары по району Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы».

    Росавиация выпустила уведомление NOTAM для авиакомпаний России, запретив вылеты в иранские аэропорты в ночные и утренние часы.

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    15 июня 2026, 16:21 • Новости дня
    В США назвали условие получения Ираном 300 млрд долларов

    Вэнс: Иран получит 300 млрд долларов при выполнении условий сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская администрация готова позволить Ирану использовать средства специального фонда восстановления объемом 300 млрд долларов, рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Отвечая на вопрос ведущей телеканала CBS, политик подтвердил реалистичность подобного сценария, передает РИА «Новости».

    «Такого рода возможность может быть им предоставлена за счет фонда, финансируемого коалицией стран Персидского залива, при условии, что они выполнят свою часть обязательств», – пояснил Вэнс.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон с союзниками разработают план восстановления Ирана на 300 млрд долларов.

    Американская сторона отказалась размораживать активы до выполнения Тегераном своих обязательств.

    Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока по итогам сделки.

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    15 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    Пакистан заявил о запланированном подписании в Швейцарии сделки США и Ирана

    Премьер Пакистана Шариф: Сделка США и Ирана будет подписана 19 июня в Швейцарии

    Пакистан заявил о запланированном подписании в Швейцарии сделки США и Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.

    «Церемония подписания пройдет в Швейцарии в пятницу, 19 июня», – сообщил он Шариф в соцсети X.

    По словам Шарифа, после переговоров стороны пришли к мирной сделке. Премьер указал, что соглашение стало результатом продолжительного дипломатического диалога.

    Он также отметил, что обе стороны объявляют о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

    Шариф поблагодарил США и Иран за поиск дипломатического решения конфликта, а также Катар, Турцию и Саудовскую Аравию за вклад в достижение урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

    МИД Ирана ранее заявил о скором завершении работы над меморандумом с США и планах оформить документ в электронном виде на ближайших выходных.

    Вашингтон пообещал снять блокаду Ормузского пролива сразу после запланированного на 14 июня подписания сделки с Ираном.

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    15 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Нефть подешевела после заявления США о сделке с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые цены на нефть отреагировали падением на сообщение США о заключении сделки с Ираном, следует из данных торгов.

    По данным на 01.05 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,92% по отношению к предыдущему закрытию и достигала уровня 83,91 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на марку WTI в тот же момент падали еще сильнее – на 4,55%, до 81,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о предстоящем 19 июня в Швейцарии подписании мирной сделки США и Ирана с немедленным прекращением военных действий.

    США подтвердили заключение сделки с Ираном, Белый дом разрешил немедленное снятие американской морской блокады.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади также заявил, что меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня.

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    15 июня 2026, 11:25 • Новости дня
    ХАМАС сообщил о противодействии Израиля участию России в переговорах

    Tекст: Вера Басилая

    Палестина надеется на присоединение Москвы к процессу урегулирования конфликта в секторе Газа, однако сталкивается с категорическим несогласием израильской стороны, заявил заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

    Заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что Израиль активно препятствует привлечению Москвы к мирному процессу, передает РИА «Новости».

    Недавно делегация палестинского движения посетила российскую столицу, где обсудила реализацию плана президента США по Газе.

    «Что касается первой темы, то решение о подключении России к переговорам по реализации плана прекращения огня зависит не от нас. Мы постоянно выступали за то, чтобы Россия стала одним из посредников в конфликте между палестинским сопротивлением во главе с ХАМАС и Израилем, однако израильская сторона неизменно отвергает это предложение», – сказал Абу Марзук.

    Представитель движения пояснил, что любого посредника должны одобрять обе стороны конфликта, поэтому навязать его в одностороннем порядке невозможно. Именно израильское несогласие не позволяет Москве играть более активную роль в палестинском вопросе.

    Представители движения ХАМАС в феврале 2025 года обратились к российской стороне за содействием в решении гуманитарных проблем.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах Израиля контролировать 70% территории Газы.

    Президент США осенью прошлого года объявил о завершении вооруженного конфликта в анклаве.

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    14 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Росавиация ограничила полеты из России в Иран
    Росавиация ограничила полеты из России в Иран
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Росавиация выпустила уведомление NOTAM для авиакомпаний России, запретив вылеты в иранские аэропорты в ночные и утренние часы.

    В NOTAM указано, что с 14 по 24 июня в период с 23.00 до 11.00 мск вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены, сообщило ведомство в «Максе».

    В остальное время суток, с 11.01 до 22.59 по московскому времени, решение о выполнении рейсов в иранские аэропорты должно приниматься после оценки рисков. При этом авиакомпаниям предписано учитывать соответствующие рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    «Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отметили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация вводила запрет на выполнение рейсов и транзитных перелетов через воздушное пространство Израиля и Ирана для российских авиакомпаний.

    В апреле пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air вылетел из Тегерана в Москву впервые с конца февраля.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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