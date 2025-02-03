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ХАМАС решило попросить Россию о помощи сектору Газа
Делегация ХАМАС собралась попросить в Москве помощь для смягчения гуманитарного кризиса в Газе
Делегация ХАМАС во главе с зампредседателя политбюро движения Мусой Абу Марзуком намерена обсудить с Россией проблемы гуманитарного кризиса в секторе Газа в ходе визита в Москву, сообщил источник в руководстве ХАМАС.
Делегация планирует обратиться к российской стороне с просьбой о содействии в снижении последствий гуманитарного кризиса в секторе Газа. Визит в Москву запланирован на 3 февраля.
По словам источника ТАСС, во время визита также планируется проинформировать российскую сторону о последних событиях, связанных с прекращением огня в регионе, и реализации соответствующего соглашения. Источник добавил, что делегация представит «свою оценку этого соглашения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Палестины сообщили о гибели в Газе за время конфликта более 61 тыс. человек. В МИД Катара заявили, что второй этап переговоров в секторе Газа начнется на 16-й день реализации соглашения о прекращении огня 3 февраля. В Катаре также сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.