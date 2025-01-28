МИД Катара анонсировал второй этап переговоров в секторе Газа

МИД Катара: Начало второго этапа переговоров в секторе Газа назначено на 3 февраля

Tекст: Вера Басилая

По словам аль-Ансари, второй этап переговоров между сторонами конфликта в секторе Газа начнется 3 февраля, на 16-й день после вступления в силу соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

Аль-Ансари сообщил, что штаб наблюдателей за соблюдением перемирия, состоящий из представителей Катара, Египта и США, не обнаружил нарушений, которые могли бы подорвать перемирие.

Он также отметил, что в рамках договоренности между сторонами конфликта посредники, включая Катар, Египет и США, достигли соглашения об освобождении заложницы Эрбиль Йехуд до начала пятницы.

В субботу ожидается запланированное освобождение других заложников, чьи имена уже предоставлены со стороны ХАМАС.

Ранее в Катаре сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.

Израильское армейское радио сообщило, что Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет.

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что четверо израильских заложниц были переданы представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа.