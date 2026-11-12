Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Генсек ЛАГ Фахми призвал оказать срочную гуманитарную помощь сектору Газа
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми призвал международное сообщество принять срочные меры для оказания гуманитарной помощи сектору Газа.
Генсек обратил внимание на острую нехватку медикаментов, питьевой воды и продовольствия в палестинском эксклаве, пишет Anadolu.
«Действуйте незамедлительно и скоординированно, чтобы оказать всю возможную поддержку для спасения жизней и доставки срочной гуманитарной помощи жертвам», – призвал он.
В связи с чрезвычайной ситуацией ЛАГ выступила с инициативой создания Сети экстренной гуманитарной помощи, к которой приглашаются все профильные организации.
Фахми подчеркнул, что из-за проливных дождей и наводнений разрушены 40 тыс. временных укрытий и 70 тыс. палаток. В результате пострадали более 200 тыс. палестинцев, тысячи семей остались без крыши над головой и средств обогрева.
С октября 2023 года в результате израильских атак погибли 74 653 человека, а стоимость восстановления разрушенной инфраструктуры оценивается ООН в 71,4 млрд долларов. При этом Израиль продолжает препятствовать ввозу согласованных объемов продовольствия и стройматериалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа.
В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли два палестинца.
В понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных лиц.