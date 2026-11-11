Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.18 комментариев
Вашингтон предложил Ливану перемирие в обмен на контроль над «Хезболлой»
Aram News: США предложили Ливану перемирие в обмен на сдерживание «Хезболлы»
Соединенные Штаты ведут переговоры с руководством Ливана о прекращении огня на юге страны в обмен на усиление давления на шиитскую организацию «Хезболла».
Соединенные Штаты обсуждают с ливанскими властями возможность заключения перемирия на юге Ливана для предотвращения возобновления боев между Израилем и движением «Хезболла», пишет Israel National News со ссылкой на портал Aram News.
По условиям предложенного соглашения ливанское правительство должно будет усилить давление на «Хезболлу» и принять эффективные меры по ограничению передвижений группировки в южной части страны.
По словам источников, эти переговоры являются частью усилий США по предотвращению эскалации в Ливане, которая может подорвать посредничество между Вашингтоном и Тегераном. Прогресс в американо-иранском диалоге зависит от сохранения относительного спокойствия на различных фронтах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник израильские военные самолеты нанесли массированные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана. Летом ливанская делегация на переговорах в Вашингтоне потребовала вывода израильских войск с юга страны. В июне Иран отказался от переговоров с США в Швейцарии из-за атак Израиля в Ливане.