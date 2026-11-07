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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

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    7 ноября 2026, 13:27 • Новости дня

    Иран сообщил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

    Иран сообщил о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива

    Танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива, сообщили военно-морские силы армии Ирана.

    Танкер-нарушитель с отключенными навигационными системами перемещался в небезопасной и закрытой зоне, несмотря на многочисленные предупреждения, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В результате столкновения с морской миной судно загорелось и остановилось.

    Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось из-за конфликта между Ираном и США, обострившегося после взаимных ударов в феврале. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран, так как пролив является ключевым маршрутом для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В четверг Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве на минах еще двух нефтяных танкеров в восточной части пролива. В тот же день Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    6 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

    Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

    Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

    Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

    В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.

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    6 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Судовладельцы начали просить у хуситов разрешение на проход по Красному морю

    WSJ: Владельцы судов начали запрашивать у хуситов пропуск в Красное море

    Судовладельцы начали просить у хуситов разрешение на проход по Красному морю
    @ Jagen Schwenkenbecher/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владельцы коммерческих судов стали отправлять электронные письма йеменскому движению «Ансар Аллах» для получения разрешения на пересечение акватории, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Судовладельцы начали направлять по электронной почте запросы йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам), чтобы получить разрешение на проход по Красному морю, говорится в материале The Wall Street Journal.

    Американское издание ссылается на собственные источники и электронные письма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» сообщило о ракетном ударе по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в Красном море.

    В июле хуситы запланировали взимать пошлины с коммерческого транспорта за навигацию в южной части акватории. В июне они объявили воды Красного моря закрытыми для израильских судов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 05:41 • Новости дня
    Новый глава аппарата Белого дома Миллер призвал завершить войну с Ираном

    NYT: Миллер рекомендовал завершить войну США с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Новый глава аппарата Белого дома Стивен Миллер призывал завершить военный конфликт с Ираном, пишет New York Times.

    Миллер заявил о необходимости свернуть войну с Ираном во время обсуждения своего назначения на новую должность, пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Издание отмечает, что Миллер оказался самым влиятельным сотрудником в современной истории американской администрации. В издании подчеркнули глубокую идеологизированность нового главы аппарата. По его словам, этот кадровый выбор свидетельствует о намерении Белого дома удвоить усилия по реализации своей повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация США сообщила о назначении Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об ошибочности позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по войне против Ирана.

    В четверг вице-президент США назвал конфликт с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.

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    7 ноября 2026, 04:14 • Новости дня
    Трамп подтвердил удар США по острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удар по иранской зенитной установке в районе острова Кешм, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «Мы наносим небольшие удары, но они выводят объекты из строя. Они соорудили небольшую зенитную установку, и мы вывели ее из строя примерно за 15 минут, может быть, за пять», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли на острове Кешм.

    СМИ сообщили, что Иран сбил американский беспилотник MQ-9 над островом Кешм.

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    6 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Иранский Совбез раскрыл содержание переданного Путину послания Хаменеи

    Совбез Ирана: Послание Хаменеи к Путину касалось двусторонних отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это послание содержало положения и видение Ирана касательно двусторонних отношений, а также перспективы этого сотрудничества и взаимодействия, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве с Ираном под руководством Моджтабы Хаменеи», – цитирует чиновника РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

    Встреча Путина с секретарем Совбеза Ирана Мохсеном Резаи, на которой было передано послание, длилась около трех часов, добавил Багери Кяни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили развитие двустороннего сотрудничества и обстановку на Ближнем Востоке.

    В четверг Мохсен Резаи передал Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В прошлом месяце президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе переговоров в Москве обсудили возвращение российского персонала на атомную электростанцию «Бушер».

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    6 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два танкера загорелись в Ормузском проливе после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    КСИР Ирана сообщил о подрыве на минах и последующем возгорании, которое случилось на двух танкерах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Два танкера, выключив навигационные системы и системы идентификации, при поддержке американской армии-агрессора предприняли попытку покинуть (регион) по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе и столкнулись с минами, в результате чего загорелись и прекратили движение», – заявили в пресс-службе формирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров на минах в восточной части Ормузского пролива.

    В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

    В понедельник военно-морские силы КСИР заявили о возгорании 11 танкеров-нарушителей в Ормузском проливе с 25 октября.

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    6 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран сбил 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм

    КСИР: Иран сбил 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные перехватили и уничтожили 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Очередной беспилотник был уничтожен с помощью новой системы ПВО КСИР в небе над иранским островом Кешм, передает ТАСС. В КСИР уточнили, что сбитый аппарат является разведывательно-ударным беспилотником армии США семейства MQ-1.

    Отмечается, что череда неудачных разведывательных миссий США «легла тенью на командование» Брэда Купера. Бойцы КСИР постоянно отслеживают действия авиации и схемы полетов дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм. Командование ВВС Корпуса стражей исламской революции заявило об уничтожении двух американских беспилотников к югу от острова.

    На прошлой неделе два рыбака пропали без вести в результате атаки беспилотника к югу от острова Кешм.

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    7 ноября 2026, 00:02 • Новости дня
    США отрезали криптобиржу MEXC Global от своей финансовой системы

    Tекст: Антон Антонов

    Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина сообщило, что закрыло доступ криптовалютной бирже MEXC Global к финансовой системе США за проведение транзакций в интересах России, Ирана и КНДР.

    Ведомство выпустило приказ, запрещающий американским финансовым учреждениям осуществлять переводы средств с участием MEXC Global. Ограничения вступят в силу через 30 дней после публикации документа, сообщает Минфин США.

    «Финансовые учреждения не могут усидеть на двух стульях: либо вы поддерживаете иранский режим, либо получаете доступ к финансовой системе США», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Он добавил, что Вашингтон продолжит перекрывать Тегерану пути обхода американских санкций с использованием цифровых активов.

    По данным министерства, с мая 2021 года по май 2026 года биржа провела незаконные транзакции на сумму не менее 16 млрд долларов. Из них почти 1,5 млрд долларов связаны с обходом антироссийских санкций, в том числе через операции с подсанкционными компаниями Garantex и Grinex. Платформа также способствовала переводу около 1 млрд долларов для иранских структур и помогала КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент объявил о штрафах более 1,2 млрд долларов для Bank of America за многолетние сбои в выявлении и сообщении о подозрительных финансовых операциях.

    В конце сентября США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой.

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    6 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Иранский депутат пригрозил нефтью по 150 долларов в случае атаки США

    Tasnim: Депутат Ирана предрек цену на нефть в 150 долларов из-за атак США

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил, что возобновление боевых действий со стороны США и Израиля против исламской республики приведет к росту мировых цен на нефть до 150 долларов.

    Делигани заявил, что возобновление ударов со стороны Вашингтона и Тель-Авива спровоцирует масштабный ответ Тегерана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    «В случае любого рода разрушительных действий или начала атак со стороны США и сионистского режима ответ Исламской Республики Иран будет таков, что ракеты достигнут Европы, и это приведет к тому, что цена нефти перевалит за 150 долларов», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об ошибочности позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конфликте с Ираном.

    В четверг постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон возложил ответственность за решение об ударе по исламской республике на Вашингтон.

    В среду президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

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    7 ноября 2026, 01:19 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    На юге Ирана были слышны звуки взрывов, сообщил телеканал Press TV.

    Взрывы произошли на острове Кешм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил о перехвате американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм.

    Во вторник американские военные нанесли по острову удар, заявив, что сделали это в ответ на обстрел своего самолета.

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    6 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Хуситы заявили о гибели более 30 человек при ударе по рынку в Йемене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель Минздрава в правительстве мятежников Анис аль-Асбахи заявил о гибели и ранении более 30 человек в результате авиаудара по рынку в йеменской провинции Таиз.

    Более 30 человек стали жертвами атаки на рынок в провинции Таиз на юго-западе Йемена. В нанесении удара йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» обвинило Саудовскую Аравию, передает ТАСС.

    «В 07:10 утра в пятницу самолет F-15, принадлежащий саудовскому врагу, вылетел с базы Хамис-Мушайт и нанес три удара по рынку Аль-Хадара в округе Эль-Вазия провинции Таиз, в результате чего десятки мирных жителей погибли и получили ранения», – сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Анис аль-Асбахи уточнил, что число погибших и раненых превысило 30 человек. В свою очередь саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что удар по рынку баллистической ракетой нанесли сами хуситы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце авиация коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по аэропорту в подконтрольной хуситам провинции Ходейда.

    Ранее источник в йеменских властях сообщил об атаке саудовских самолетов на военный лагерь на территории президентского комплекса в Сане.

    В сентябре официальный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о десятках ударов саудовской авиации по контролируемым мятежниками регионам Йемена.

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    6 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Эрдоган заявил о крахе международной системы безопасности из-за Газы

    Эрдоган: Ситуация в Газе доказывает крах международной системы безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Созданная десятки лет назад международная архитектура безопасности фактически потерпела банкротство, о чем свидетельствует ситуация на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Выступая на TRT World Forum в Стамбуле, турецкий лидер подчеркнул, что глобальное сообщество переживает болезненный период жесткой конкуренции и постепенной утраты ценностей, передает РИА «Новости».

    «Мы вместе проходим через кризис, в котором старый мир уже умирает, а новый еще не родился», – заявил Эрдоган.

    По его словам, глобальная система безопасности, сформированная 81 год назад, рухнула. Политик отметил, что сторонников мира остается все меньше, а насилие и несправедливость становятся обыденностью.

    Он призвал обратить внимание на сектор Газа, где миллионы людей пытаются выжить в руинах своих разрушенных домов в условиях голода и нищеты на фоне жестких ограничений гуманитарного доступа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.

    Турецкий лидер обвинил международное сообщество в бездействии в отношении сектора Газа.

    В мае глава Турции выразил надежду на возмездие для израильского премьер-министра на фоне гуманитарной катастрофы в анклаве.

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    7 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    Иран сбил американский беспилотник MQ-9

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили американский беспилотник MQ-9, сообщает телеканал Al Jazeera.

    Силы ПВО перехватили и уничтожили американский дрон над островом Кешм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли на острове Кешм.

    В пятницу иранские военные уничтожили 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм.

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    6 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Сирия направила инструкторов в Саудовскую Аравию для передачи боевого опыта

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках двустороннего соглашения в области обороны Сирия направит военных инструкторов в Саудовскую Аравию, заявил высокопоставленный сирийский дипломат.

    Сирийские военные направлены в Саудовскую Аравию для обучения персонала, передачи боевого опыта и консультативной поддержки. По словам сирийского дипломата, о развертывании воинских контингентов на территории королевства речи не идет, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.

    Вместе с тем он не исключил расширения военного сотрудничества в будущем. Оно может включить пункты, предусмотренные Мекканским пактом – оборонительным альянсом Турции, Саудовской Аравии и Пакистана.

    «Сирийские инструкторы смогут помочь саудовским силам своим опытом в противостоянии вооруженным формированиям», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Сирия и Саудовская Аравия подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны.

    В конце октября Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту.

    В августе Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились считать вооруженное нападение на одну из них агрессией против всех участников договора.

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    6 ноября 2026, 16:02 • Новости дня
    Танкер подвергся обстрелу в Ормузском проливе у побережья Омана

    UKMTO: В Ормузском проливе у побережья Омана обстреляли танкер

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о взрыве на танкере в Ормузском проливе недалеко от побережья Омана.

    UKMTO получил запоздавшее сообщение об инциденте, который произошел в 16 морских милях к востоку от оманского города Хасаб, передает ТАСС.

    Капитан следовавшего на выход через Ормузский пролив танкера сообщил о взрыве в районе ватерлинии с левого борта судна. Сам инцидент произошел в четверг.

    Все члены экипажа находятся в безопасности. Судно сохранило способность двигаться самостоятельно и продолжило следовать по маршруту. Дополнительные сведения о судне не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил о гибели члена экипажа при ударе неопознанного воздушного объекта по индийскому грузовому судну у побережья Омана.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии заявил о получении пробоины другим судном из-за попадания неизвестного снаряда.

    В понедельник управление морских торговых операций Великобритании отчиталось о поражении танкера двумя снарядами в Персидском заливе.

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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