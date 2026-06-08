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Хуситы запретили проход израильских судов в Красном море
Хуситы запретили проход израильских судов и атаковали цели в Тель-Авиве
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило воды Красного моря закрытыми для израильских судов, возобновив ракетные удары после длительного перемирия.
Йеменское военно-политическое движение «Ансар Аллах» ввело строгие ограничения на движение морского транспорта, передает РИА «Новости». Связанные с Израилем корабли больше не смогут безопасно использовать акваторию Красного моря.
Представители военного командования повстанцев выступили со специальным обращением в эфире телеканала Al Masirah. «Мы объявляем о полном запрете израильского судоходства в Красном море, и любые его передвижения будут рассматриваться нашими силами как военные цели», – подчеркнули хуситы.
Кроме того, группировка сообщила о нанесении ударов по важным объектам на территории Тель-Авива. Атака стала первым подобным инцидентом после продолжительной паузы, вызванной действовавшим перемирием.
Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа.
Ранее хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» заявило, что нарастит масштабы военных операций против США и Израиля, если они возобновят атаки на Иран.