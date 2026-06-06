Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.4 комментария
Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа
В западной провинции Йемена Ходейда произошел теракт, в результате которого погиб командующий первой пехотной дивизией объединенных сил.
Высокопоставленный командующий сил, лояльных международно признанному правительству Йемена, погиб в субботу при подрыве его кортежа на побережье Красного моря, передает РИА «Новости».
«Самодельное взрывное устройство сработало, когда кортеж бригадного генерала Яхьи Вахиша, командующего первой пехотной дивизией в составе объединенных сил, проезжал мимо военного лагеря дивизии в районе Аль-Хавха к югу от Ходейды», – сообщил йеменский военный источник. Жертвами взрыва стали сам бригадный генерал и трое других военнослужащих.
Сейчас военные ведут расследование для установления личностей организаторов убийства. Отмечается, что объединенные силы контролируют районы Аль-Хавха и Хайс к югу и юго-востоку от Ходейды. Остальные территории провинции находятся под контролем правящего на севере шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).
Гражданский конфликт между хуситами и силами, поддерживающими международно признанные власти, продолжается в Йемене с 2014 года.