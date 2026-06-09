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Небензя сообщил о пораженных ВС России военпредприятиях и аэродромах Украины
Небензя: За последнее время ВС России поразили в Киеве 10 предприятий ВСУ
Российские военные нанесли серию высокоточных ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и инфраструктуре Украины в ответ на атаки по российским гражданских объектов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по Украине.
«ВС России наносят удары высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. В результате за последнее время в Киеве поражены десять предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА», – заявил дипломат.
Небензя уточнил, что среди пораженных объектов – заводы, выпускающие ударные беспилотники, такие как объединение «Абрис ПТ», предприятие «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и госкомпания «Укрспецэкспорт». В Киеве нанесены удары по трем территориальным центрам комплектования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил о продолжении ударов ВС России в ответ на атаки ВСУ.
Минобороны сообщало, что российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье. ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.