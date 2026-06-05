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ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
С 30 мая по 5 июня в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками.
В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также военные аэродромы, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по цехам сборки, места хранения и запуска БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средствами ПВО сбиты 47 управляемых авиабомб, 16 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, а также 3084 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 156 416 беспилотников, 661 ЗРК, 29 621 танк и другие бронемашины, 1729 боевых машин РСЗО, 35 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 347 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ.
В начале июня ВС России уничтожили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.
ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины.