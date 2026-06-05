ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также военные аэродромы, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по цехам сборки, места хранения и запуска БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами ПВО сбиты 47 управляемых авиабомб, 16 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, а также 3084 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 156 416 беспилотников, 661 ЗРК, 29 621 танк и другие бронемашины, 1729 боевых машин РСЗО, 35 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 347 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ.

В начале июня ВС России уничтожили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.

ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины.