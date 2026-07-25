Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

Tекст: Дмитрий Бавырин

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый заступил на высокий пост так, как на современной Украине положено: засвидетельствовав свой нацизм. Но нацист он не идейный, вычурный, зигометный, как Андрей Билецкий по кличке Белый вождь, которого Владимир Зеленский тоже рассматривал в качестве кандидата в главкомы. Он нацист украинский обыкновенный – провинциальный, обывательский, интеллектуально ведомый.

И его рассуждения о жителях Донбасса как «халявщиках» и «отрыжке СССР», и то, что он отказал русской нации в праве на существование как неисправимой (тысячу лет, мол, ментальность все та же) – это стандарт официозной пропаганды, которой Украину стали закармливать, когда Драпатому было 30 лет, а запустили после «оранжевой революции», когда будущему главкому стукнуло 20. Чтобы не измочалить себе мозги в подобных условиях, ума должна быть палата, а украинских военных так характеризуют редко.

Иными словами, таких вот недалеких 40-летних мужичков, которые нечетко понимают значение слова «ментальность», но выучили, что у них она лучше, чем у соседей, – на Правобережной Украине тьмы. Арийцами духа и плоти их назвать нельзя, у многих есть родственники в России, включая и Драпатого: его отец долгие годы жил в Сургуте, а жена вела блоги на русском языке.

Так что на видного идеолога украинского неонацизма Драпатый не тянет, а возражать ему даже заочно – как бисер перед свиньями метать.

Как личность и главком он примечателен не бандеровщиной, а тем, что находился в открытом конфликте со своим предшественником Александром Сырским и бил его по больному. Например, заявлял, что тот не бережет людей, а это уже стало на Украине и за ее пределами общим мнением. Сам Драпатый тоже считается генералом из «мясников», но Сырский в этом качестве гораздо известнее.

В июне прошлого года дошло до громкого хлопка дверью и рапорта об отставке, однако Драпатого уговорил остаться Владимир Зеленский, а вскоре после этого повысил до генерал-майора и главы объединенных сил ВСУ.

Криворожец ценил Драпатого как пожарную команду. Его направляли на те участки фронта, где все валилось, и он прослыл специалистом по тому, как останавливать наступления: Кривой Рог, Харьков, Великая Новоселка. Волшебной палочки у генерала не было, поэтому в ход шли те же методы, что у Сырского – «мясные контрнаступы». Как следствие, пересмотра этой тактики ждать не следует, что Зеленского устраивает: это прежде всего его собственная тактика, стоящая на вполне гитлеровской максиме «держать фронт любой ценой».

Однако делать Драпатого главкомом Зеленский не хотел, его ему навязал Запад, что тоже уже стало общим мнением.

Причина опасений того, кто называет себя президентом Украины, не оглашена, но очевидна. Каким бы олухом с политической точки зрения ни был Драпатый, это мужчина с характером, способный на фронду и оппозицию.

Рапорт об отставке можно считать хоть истерикой, хоть поступком, но это в любом случае не то, чего хочет от главкома Зеленский. Криворожцу нужен безропотный и политически инертный исполнитель, каким был Сырский, а не тот, кто готов отстаивать свое мнение, устраивать демарши начальству и выносить сор из избы.

Конфликт между этими двумя – вопрос времени, скорее всего, скорого: болезненное упрямство отличает обоих. Учитывая, что Драпатый находится под «крышей» Запада (и Зеленскому исчерпывающе дали это понять), ситуация грозит криворожцу потерей реального контроля за армией. А в его условиях это значит – за страной. Ведь кто-то должен ответить за все провалы, а кто-то дать новую надежду, и на смену Зеленскому уже есть два подготовленных кандидата: бывший главком Валерий Залужный и бывший министр обороны Михаил Федоров.

Антизеленская коалиция, сложившаяся на Украине, дополнится Драпатым вскоре после того, когда его оценка военной ситуации разойдется с пропагандистскими надобностями криворожца. Как, например, в Константиновке, куда засылают украинских бойцов, чтобы они там сфотографировались (город, мол, наш), в ходе чего их убивают или берут в плен. Может быть, Драпатый жалеет людей не больше, чем Сырский, но его вряд ли интересуют селфи. На фоне многих других статусных командиров ВСУ он кажется равнодушным к самопиару.

Украинский официоз рисует скромного военного, который одним из первых вступил в бои с сепаратистами Донбасса, а в Мариуполе повел БМП на прорыв пророссийских колонн. На этом та история заканчивается, поскольку ее продолжение плохо вписывается в жизненный путь украинского Македонского: из Мариуполя Драпатый драпал. После его «исторического прорыва» город еще больше месяца находился под контролем ДНР.

Также его чествуют как «освободителя» Херсона, хотя все помнят, как опасливо ВСУ входили в город, когда российских военных там уже не было.

Однако все эти «заслуги» и «титулы» навешивают на главкома как бы со стороны, а сам он обычно немногословен и по этой причине кажется опасным – как антипод тех, кто много говорит, но мало делает.

Его слова о России и Донбассе МИД оценил как «прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида». Но в том-то и проблема, что Драпатый уже не глашатай (слова в информационный век вообще стоят недорого), а непосредственный исполнитель геноцида, если такому дадут случится. К геноциду он, похоже, относится как к военной необходимости. Того, что мы знаем об этом человеке, достаточно, чтобы утверждать: он не следует моде на мнение, а искренне верит в то, что говорит.

Для российской армии это меняет примерно ничего – ей отступать некуда. А для мотивации

даже хорошо, что Драпатый все это сказал: пусть ярость благородная вскипает, как волна.

У текущего конфликта есть только военное решение, потому что дипломатическое не может быть найдено раньше ликвидации недоговороспособного киевского руководства военными мерами. Новому главкому Зеленского дипломатия тоже не дается, но его эго достаточно большое, чтобы хлопать дверьми и считать себя, пня дремучего, кем-то вроде высшей расы.

Это значит, что конфликт между ним и криворожским нарциссом неизбежен, как крах обороны ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. И для нас, разумеется, не столь важно, кто сильнее – теоретик или практик геноцида. Важно не пропустить момент, когда они войдут в клинч, ибо ничто так не ослабляет воюющее государство, как раздор между его армией и политическим центром.

Хитрый Залужный избегал фронды, пока мог. Безвольный Сырский органически к ней не способен. И только Драпатый соединяет в себе нужные качества – конфликтность, самолюбие, упрямство, ухарство, жестокость, чтобы стать Зеленскому таким внутренним врагом, который наломает дров.

А мы их подожжем.