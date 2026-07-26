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Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива
Глава американского Центрального командования рекомендовал остановить военные действия против Ирана из-за достижения предела их эффективности в регионе.
Командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер выступил с инициативой прекратить бомбардировки в зоне Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По данным портала Axios, ссылающегося на осведомленные источники, военные действия уже исчерпали свой потенциал.
«Рекомендация Купера и других советников повлияла на президента США Дональда Трампа при принятии решения в пятницу о паузе в бомбардировках Ирана», – сообщает издание. Это решение демонстрирует понимание американским руководством ограниченности силовых методов, включая применение авиации, для достижения поставленных целей.
На текущей неделе адмирал довел свою позицию до представителей Пентагона и администрации президента. Купер отметил, что предыдущие воздушные удары успешно поразили большинство намеченных объектов и значительно снизили возможности Ирана по атакам на морские суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные успешно завершили одиннадцатую подряд серию ночных ударов по Ирану.
Целями атак стали командные пункты и места запуска беспилотников.
Главной задачей этих действий называлось ослабление угрозы торговому судоходству в Ормузском проливе.